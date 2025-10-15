木村光希內衣廣告突破性感界限　白色透視裝曬完美翹臀若隱若現

「木村拓哉愛女」木村光希（Kōki）自2017年出道後，於日本以音樂人、演員及模特兒身份多棲發展，光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值，旋即於亞洲闖出知名度，更成為國際奢華時裝品牌寵兒，經常亮相各地時裝展及品牌活動。上月底，木村光希罕有為內衣品牌擔任代言人，首度以內衣拍攝廣告照片，緊緻少女身材令影迷粉絲非常驚喜，光希今日（15日）更突破性感界限，分享超透視內衣福利照！

木村光希出道後以音樂人、演員及模特兒身份多棲發展。（木村光希IG圖片）

木村光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值。（木村光希IG圖片）

木村光希為內衣品牌擔任代言人後，廣告照片展露其纖瘦修長身型令粉絲大感驚喜，雖然光希並非擁有圓潤澎湃的上圍，但勻稱身材仍非常吸引，身材高䠷的光希除了擁有一雙白滑修長美腿，靠節制飲食與運動打造的結實腹肌更成為一大驚喜！

木村光希首次為內衣品牌擔任代言人，令影迷粉絲相當驚喜！（木村光希IG圖片）

木村光希首次為內衣品牌擔任代言人，令影迷粉絲相當驚喜！（木村光希IG圖片）

木村光希首次為內衣品牌擔任代言人，令影迷粉絲相當驚喜！（木村光希IG圖片）

木村光希首次為內衣品牌擔任代言人，令影迷粉絲相當驚喜！（木村光希IG圖片）

光希今日（15日）於社交媒體分享新一輯內衣廣告照片後，以設計更性感的內衣上鏡。光希以白色內衣配襯牛仔褲造型日常而不失優雅，纖幼腰身更有明顯的「川」字腹肌，與向來受盡粉絲喜愛的甜美外型呈現對比。光希更於其中一張廣告照以透視連身緊身內衣上陣，側身拍攝之下露出蜜桃翹臀，白色透視布料亦讓光希如雞蛋一樣晶瑩剔透的美臀若隱若現，不論男女粉絲皆為光希的完美身段所吸引！

木村光希身穿白色透視連身內衣，讓完美翹臀若隱若現。（木村光希IG圖片）

木村光希在內衣造型照亦大曬結實川字腹肌。（木村光希IG圖片）

木村光希在內衣造型照亦大曬結實川字腹肌。（木村光希IG圖片）