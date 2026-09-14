《蘭香如故》線上看｜譚松韻劉學義5大看點　沒有非黑即白的惡人

由譚松韻與劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》，開播即掀起追劇熱潮。故事講述世家嫡女沈嘉蘭（譚松韻飾）慘遇家族滅門之禍，她頂替亡故的丫鬟「許蘭香」進入林府，遇上原本是未婚夫的吏部尚書長孫林錦岐（劉學義飾），二人在後宅與朝堂的暗流湧動中攜手復仇。這部作品的故事鋪排，完全打破過往古裝劇的固定套路，而且沒有將後宅女子簡單塑造為非黑即白的惡人，讓觀眾大呼破格！本文將拆解《蘭香如故》不可錯過的5大看點。



由譚松韻與劉學義領銜主演的《蘭香如故》，開播即掀起追劇熱潮。（微博@電視劇蘭香如故）

看點一：譚松韻一人分飾兩角的演技突破

譚松韻在劇中展現了極高層次的演技，前期她是溫婉優雅的千金嫡女沈嘉蘭，落難後則成為忍辱負重、憑智慧在逆境中求生的林府丫鬟許蘭香。從貴氣優雅到低谷中的頑強，兩種性格轉折極具說服力。

譚松韻在劇中一人分飾兩角，展現了極高層次的演技，前期她是溫婉優雅的千金嫡女沈嘉蘭。（微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻在劇中展現了極高層次的演技，落難後則成為忍辱負重、憑智慧在逆境中求生的林府丫鬟許蘭香。（《蘭香如故》預告片截圖）

看點二：劉學義上演「追妻火葬場」與極限眼神戲

以古裝顏值著稱的劉學義，此次飾演的林錦岐性格複雜多面，他為保家族被迫退婚後，竟在後宅重新認識化身丫鬟的女主角，並被其堅毅打動。劉學義受訪時直言，該劇極度考驗「眼神戲」，不動聲色間皆是心機與情感的拉扯。

劉學義受訪時直言，該劇極度考驗「眼神戲」，不動聲色間皆是心機與情感的拉扯。（《蘭香如故》預告片截圖）

劉學義受訪時直言，該劇極度考驗「眼神戲」，不動聲色間皆是心機與情感的拉扯。（微博@電視劇蘭香如故）

看點三：李夢再展「美強狠」瘋批專業戶極致演技

由李夢飾演的正妻「趙星棠」，成為全劇最亮眼的角色之一。繼《墨雨雲間》後，李夢再次將高傲、狠毒、可憐與隱忍交織在一起，再次展現「美強狠」瘋批專業戶演技（註：「瘋批」即性格極端、瘋狂但極具魅力的角色），而憑着劇中那句經典台詞「她就是她」，切中現代女性對個體價值的追求。

由李夢飾演的正妻「趙星棠」，成為全劇最亮眼的角色之一。（微博@電視劇蘭香如故）

繼《墨雨雲間》後，李夢再次將高傲、狠毒、可憐與隱忍交織在一起，再次展現「美強狠」瘋批專業戶演技。（《蘭香如故》預告片截圖）

看點四：打破無腦宅鬥 以同情視角看女性困境

劇集沒有將後宅女子簡單塑造為非黑即白的惡人，即使是刁難下人的正妻趙星棠，背後也有着「聯姻工具」、守活寡與被困籠中的悲劇色彩。作品以同情與理解的視角，展現了封建制度對所有女性的壓迫。

劇集沒有將後宅女子簡單塑造為非黑即白的惡人。（《蘭香如故》預告片截圖）

作品以同情與理解的視角，展現了封建制度對所有女性的壓迫。（《蘭香如故》預告片截圖）

看點五：40畝實景中式園林呈現東方美學

為了還原明代官宦府邸的韻味，劇組在橫店耗時155天，實景搭建了約40畝的「林府」。亭台樓閣、軒榭舫齋均為實體建造，細節考究，拒絕綠幕與AI擴景，視覺體驗極具沉浸感。

為了還原明代官宦府邸的韻味，劇組在橫店耗時155天，實景搭建了約40畝的「林府」。（微博@電視劇蘭香如故）

為了還原明代官宦府邸的韻味，劇組在橫店耗時155天，實景搭建了約40畝的「林府」。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》預告片