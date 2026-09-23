空槍丨一刀不剪被列III級　衛詩雅自殘割腿朱一龍慘遭水刑

由韓延執導，朱一龍、檀健次、梁家輝、衛詩雅、惠英紅及李施嬅等參演的犯罪電影《空槍》，定於本週五（9月25日）在香港公映。為還原九十年代香港的社會狀態與人性角力，導演韓延處理暴力及受虐情節時，堅持採用一刀不剪的足本形式，令電影列為III級級別。



電影《空槍》定於本周五（9月25日）在香港公映。（IG@v.movie.hk）

朱一龍赤身倒吊受刑 衛詩雅持刀割大腿

導演韓延曾表明：「朱一龍不演，我也就不拍了。」而獲欽點的朱一龍花費心血揣摩角色處於絕境的心理，透過逼真的生理反應與不寒而慄的「瘋感」，傳遞出暴力場面背後「求生不得、求死不能」的絕望感受。影評界指出，底層悍匪與富商對峙的階級對立，為衝突場面注入社會批判視角，成功重塑香港電影黃金年代的梟雄風格。

男主角朱一龍獲導演認定為不二之選。（劇照）

《空槍》中大量的暴力衝突，為電影賦予了極高的哲學思考與社會批判厚度，獲不少人盛讚重現了港片黃金時代的梟雄美學。男主角朱一龍更親身上陣應付高難度動作，涵蓋赤裸上身遭受綑綁倒吊，以及遭施加「水刑」浸水沒頂等殘酷刑罰。同場女星衛詩雅同樣具備激烈演出，於鏡頭前展現刀割自己大腿的自殘戲份，呈現痛楚反應。

朱一龍赤裸上身遭受綑綁倒吊。（劇照）

朱一龍更遭到「水刑」浸水沒頂的殘酷刑罰。（劇照）

衛詩雅上演刀割自己大腿的自殘戲份。（劇照）

影帝影后陣容重構90年代

故事設定於經濟蓬勃的九十年代初香港。朱一龍飾演渴望扭轉命運的底層悍匪「萬梓強」，結識空姐駱嘉苑（衛詩雅 飾）後，兩人聯手策劃劫案奪取巨款。隨著貪婪擴張，他們捲入富商陳輝延（梁家輝 飾）的權謀漩渦。

《空槍》以90年代港片黃金時代的梟雄美學。（劇照）

劇組匯聚多位影帝級人馬。近年奪得百花獎及金雞獎最佳男主角的朱一龍，聯同梁家輝及剛摘下中國長春電影節「金鹿獎」最佳男演員的檀健次，三人分別飾演悍匪、富商與警探，圍繞巨款展開交鋒。此外同時邀請袁富華等實力派參與。雙料金像獎影后惠英紅、葉童聯同衛詩雅、李施嬅發揮演技，為劇情增添層次。

影帝梁家輝都有份出演（劇照）

內地流量明星檀健次（劇照）

金像獎影后葉童（劇照）