挑情醜聞｜孫藝珍挑戰19禁演惡毒貴婦　網民：擺脫清純形象失敗

南韓清純女神孫藝珍與玄彬結婚並順利產子後，近期以Netflix19禁古裝大劇《挑情醜聞》（The Scandal）作為產後重返幕前的復出首作。她一改過往溫婉形象，飾演外表端莊、內心深藏算計的「趙氏夫人」，主導一場以感情與慾望為籌碼的危險賭局。然而劇集開播後雖然高居榜首，網絡上卻引發熱議：這位憑《假如愛有天意》奠定地位的「國民初戀」，似乎依然走不出深植人心的「清純女神」框架。



孫藝珍近期以Netflix19禁古裝大劇《挑情醜聞》作為產後重返螢幕的復出首作。（IG@netflixkr）

孫藝珍憑藉《假如愛有天意》奠定地位的「國民初戀」，有網民指依然走不出深植人心的「清純女神」框架。(《假如愛有天意》劇照）

產後復出挑戰狠辣蛇蠍婦 孫藝珍直言角色極度壓抑

改編自經典作品的《挑情醜聞》，講述朝鮮時代女性在封建禮教下，以智謀與情慾反抗命運的故事。孫藝珍飾演的趙氏夫人才華橫溢，卻被時代困於內宅。在丈夫納妾後，她設局命令暗戀自己的堂弟趙元（池昌旭飾）引誘守節寡婦熙妍（NANA飾），承諾堂弟若事成便以自己為獎賞。這個角色表面端莊、內心冷酷權謀，不是傳統受害人設定的角色，而是清醒地將情感當武器的反派。

孫藝珍飾演才華橫溢的趙氏夫人，卻被時代困於內宅。（IG@netflixkr）

孫藝珍在記者會上透露，這是她相隔24年再度參演古裝劇，坦言演繹這個口是心非的角色難度極高，與其他能直接釋放情緒的角色不同，趙氏夫人需要「像工匠般一針一線慢慢雕琢」。她亦感嘆：「或許我已經到了能夠表達這種複雜情感的年紀。」

或許我已經到了能夠表達這種複雜情感的年紀 孫藝珍

孫藝珍在記者會上感嘆：「或許我已經到了能夠表達這種複雜情感的年紀」。（IG@netflixkr）

孫藝珍飾演才華橫溢的趙氏夫人，卻被時代困於內宅。（IG@netflixkr）

網民評價兩極：轉型失敗抑或印象過深？

儘管孫藝珍在劇中展現出多層次的眼神變化，但不少觀眾看完後表示仍難以代入。有劇迷在社交平台留言：「睇咗幾集，只要佢一笑，我個腦仲係浮現《假如愛有天意》同《愛的迫降》嘅畫面，完全狠唔起來，有點出戲。」

網民表示看孫藝珍《挑情醜聞》時滿腦子都是《愛的迫降》的畫面。(《愛的迫降》劇照）

不過，所謂「走不出清純形象」的說法本身值得商榷。孫藝珍早已是青龍電影獎、大鐘獎與百想藝術大獎的「大滿貫」影后：2005年憑電影《外出》挑戰婚外情題材，奪亞太影展最佳女主角；2008年《妻子結婚了》以一妻二夫設定摘下青龍電影獎及百想影后；同年《無防備都市》化身冷豔女賊，2009年《白夜行》更演繹暗黑角色。她曾多次跳出甜美安全區，清純從來只是眾多面向之一。

孫藝珍2005年憑電影《外出》挑戰婚外情題材，奪亞太影展最佳女主角。(《外出》劇照）

孫藝珍2008年《妻子結婚了》以一妻二夫設定摘下青龍電影獎及百想影后。(《妻子結婚了》劇照）

孫藝珍曾多次跳出甜美安全區，挑戰不一樣的角色。（網上圖片）

從《假如愛有天意》到暗黑趙夫人，孫藝珍用二十餘年證明戲路不止一種。這次爭議恰恰說明角色有討論度，觀眾記得住她的純，卻未必準備好接受她的狠。有支持她的網民設身處地指出：「唔係孫藝珍演技問題，係大眾刻板印象太深，觀眾根本唔捨得睇佢變奸。」

唔係孫藝珍演技問題，係大眾刻板印象太深，觀眾根本唔捨得睇佢變奸。 網民留言

從《假如愛有天意》到暗黑趙夫人，孫藝珍用二十餘年證明戲路不止一種。(《假如愛有天意》劇照）