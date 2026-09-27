蘭香如故｜林家二小姐拒盲婚引共鳴　網民︰有選擇權才是真好命

由譚松韻、劉學義主演的古裝陸劇《蘭香如故》，自2026年9月開播後討論度居高不下。劇中由新生代演員吳甜甜飾演的林家二小姐「林繡芄」，因展現出「犯錯有退路、人生有選擇權」的獨特人生軌跡，被不少網民視為「現代好命女」指標。角色面對封建禮教不屈服的態度，成功引發打工一族的強烈共鳴，相關話題迅速登上網絡熱搜。



由譚松韻與劉學義主演、改編自禾晏山小說《蘭香緣》的古裝劇《蘭香如故》，自2026年9月開播後討論度居高不下。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中林家二小姐「林繡芄」由新生代演員吳甜甜飾演。（微博@電視劇蘭香如故）

誤墮陷阱獲家人護航 避過封建禮教枷鎖

全劇共47集的《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》。劇中的林繡芄作為林家二房嫡次女，從小備受母親王氏極力疼愛，堂兄林錦岐與同胞親兄林錦嶠等人全程護航。她年少時單純天真，不慎被杜正、杜翠雀兄妹設局欺騙感情，因一場假山私會事件曝光而身陷絕境。

《蘭香如故》中的林繡芄作為林家二房嫡次女，從小深受母親王氏極力疼愛，堂兄林錦岐與同胞親兄林錦嶠等人全程護航。（微博@電視劇蘭香如故）

在封建禮教森嚴的背景下，林家祖父一度打算謊稱其意外暴斃以保全家族名譽。關鍵時刻，其母親與兄長拼死相護、四處周旋，最終僅被禁足一年，讓她徹底躲過了被家族草草安排婚配的悲劇命運。

《蘭香如故》中林家二小姐「林繡芄」由新生代演員吳甜甜飾演。（微博@吳甜甜_甜甜）

避開盲婚專注自立 活出古代女性底氣

走出私會風波後，林繡芄在禁足一年期間徹底醒悟；而原本指給她的永昌侯府婚約，則由同府三妹林繡茹主動請纓代嫁解圍。林繡芄在家族庇護與自身反思下避開盲婚命運，展現出不同於傳統內闈女子的清醒與自立姿態。

《蘭香如故》中的二小姐林繡芄放下世家大小姐的身段，主動走進織坊潛心學習算帳、經營與紡織技藝，憑藉自身堅韌打理出屬於自己的紡織生意，實現經濟獨立。（微博@吳甜甜_甜甜）

有評論指出，觀眾真正羨慕林繡芄的，並非顯赫家世或圓滿愛情，而是在封建桎梏下，她擁有「犯錯有退路、人生有選擇權」的底氣。她不靠姻緣、不做依附他人的藤蔓，活出了當代女性夢寐以求的獨立姿態。

《蘭香如故》中的二小姐林繡芄放下世家大小姐的身段，憑藉自身堅韌打理出屬於自己的紡織生意，實現經濟獨立。（微博@吳甜甜_甜甜）

《蘭香如故》中的林繡芄作為林家二房嫡次女，從小深受母親王氏極力疼愛，堂兄林錦岐與同胞親兄林錦嶠等人全程護航。（微博@吳甜甜_甜甜）

角色成情緒寄託 網民反思現代焦慮

不少網民在相關社交平台留言直呼羨慕：「打工仔隔著螢幕都相當羨慕，完全沒想到還有這麼好命的角色，從哪裏可以沾到二小姐的好運（接二小姐的好命）。」另有評論形容，林繡芄的路徑是「及時抽身、專注打拚事業、不匆忙進入婚姻」的絕地反擊，因而成為不少陷入生活焦慮的現代人的情緒寄託。

打工仔隔著螢幕都相當羨慕，完全沒想到還有這麼好命的角色從哪裏可以沾到二小姐的好運（接二小姐的好命）。 網民留言

《蘭香如故》中林繡芄的路徑是「及時抽身、專注打拚事業、不匆忙進入婚姻」絕地反擊，因而成為不少陷入生活焦慮的現代人的情緒寄託。（微博@吳甜甜_甜甜）