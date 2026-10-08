范冰冰談AI短劇人物太似　憂缺藝術滋養：中國年輕人吃得不太好

第31屆韓國釜山國際電影節（BIFF）正於釜山舉行，知名女星范冰冰於10月7日攜主演的美國電影《瘋癲老人日記》（Diary of a Mad Old Man）及入選短片《她說》亮相釜山影展記者會。談及近期風靡網絡的AI短劇衝擊，范冰冰直言現時的AI短劇角色嚴重「撞樣」，直言「看十部也記不住一張臉」，更形容「現在的中國年輕人吃得不太好」，深憂年輕一代缺乏多元藝術養分，審美能力面臨隱憂。



范冰冰出席《第31屆釜山國際電影節》。（Getty Images）

第31屆韓國釜山國際電影節（BIFF）正於釜山舉行，知名女星范冰冰10月7日攜兩部新作現身記者會。（IG@bingbing_fan）

談AI短劇同質化 角色缺乏辨識度

范冰冰在釜山影展記者會上表示，自己並不排斥觀看AI短劇，亦承認AI是未來的技術趨勢。在看過大量AI短劇後，她發現作品之間的同質化問題極為嚴重。

范冰冰在釜山影展記者會上表示，自己並不排斥觀看AI短劇，亦承認AI是未來的技術趨勢。（IG@bingbing_fan）

「影片裡演員的臉都長得差不多，我不知道是用什麼模型去做，但看一部短劇跟十部短劇，覺得只是古裝跟時裝造型的變化，感覺那些臉到目前我都記不住，可能都太雷同了，也許因為時間的變化會有不一樣的改變。」范冰冰指出，雖然各作品在風格上略有差異，但在故事設計與角色塑造上均顯乏味，「目前還很難稱得上是好作品。」

范冰冰指出，雖然各作品在風格上略有差異，但在故事設計與角色塑造上均顯乏味。（IG@bingbing_fan）

影片裡演員的臉都長得差不多，我不知道是用什麼模型去做，但看一部短劇跟十部短劇，覺得只是古裝跟時裝造型的變化，感覺那些臉到目前沒有被我記得住的，可能都太雷同了，也許因為時間的變化會有不一樣的改變。 范冰冰

范冰冰以火紅色兩件套裝，外搭白色長袍霸氣登場。（GettyImages）

她由此引申至新一代觀眾的審美養成問題。范冰冰指出，以往觀眾會透過不同題材的電影與長片逐步累積藝術鑑賞力，若年輕一代的影像攝取過度集中於同質化的AI短劇，恐影響審美發展：「我覺得現在的年輕人吃得不太好……現代年輕人是需要很好的藝術培養方式，如果只是透過AI短劇，對新一代年輕人的審美，真的是一種……」說到此處，她不禁嘆了一口氣。她強調，自己所說的「吃」，是指藝術與影像養分的吸收，憂慮的是大眾觀影選擇走向單一化。

范冰冰指出，以往觀眾會透過不同題材的電影與長片逐步累積藝術鑑賞力，若年輕一代的影像攝取過度集中於同質化的AI短劇，恐影響審美發展。（IG@bingbing_fan）

我覺得現在的年輕人吃得不太好……現代年輕人是需要很好的藝術培養方式，如果只是透過AI短劇，對新一代年輕人的審美，真的是一種…… 范冰冰

大讚李滄東新作 堅信真人表演難被取代

面對外界關注AI是否會全面取代傳統演員，范冰冰態度審慎。她表示AI技術仍在快速演進，現階段難以定論其最終影響力；但若技術持續突破並實現多樣化，未來能拓展出何種藝術高度仍屬未知，「不過至少在現在這個時間點，我說不出『好』字。」

面對外界關注AI是否會全面取代傳統演員，范冰冰態度審慎。（IG@bingbing_fan）

范冰冰表示AI技術仍在快速演進，現階段難以定論其最終影響力；但若技術持續突破並實現多樣化，未來能拓展出何種藝術高度仍屬未知。（IG@bingbing_fan）

談及真人表演的不可替代性，范冰冰特別提及自己在影展期間觀看韓國名導李滄東的新作《可能的愛情》（又譯《假如愛有如果》，Possible Love）。她形容片中演員的演繹極具震撼力，「換成AI絕對演不出來」。她強調，一部優秀的電影是故事、技術、導演、演員與幕後團隊共同協作的結晶，這讓出道30年的她再次確信：「演員至少在現階段不會被取代。」

范冰冰特別提及自己在影展期間觀看韓國名導李滄東的新作《可能的愛情》（Possible Love）。（IG@bingbing_fan）

網民評價兩極：邊睇邊嫌棄定係揭破業界真相？

范冰冰這番「中國年輕人吃得不太好」的言論隨即在網上引發熱議。部分網民質疑其說法矛盾，笑言「自己私下都睇，但又一直踩AI短劇，係咪邊睇邊嫌棄？」、「你自己以前食山珍海味，當然覺得現代人食得差」、「大明星根本唔明白平民大眾返工放工睇短劇解壓嘅心態」。

范冰冰這番「中國年輕人吃得不太好」的言論隨即在網上引發熱議。（IG@bingbing_fan）

大明星根本唔明白平民大眾返工放工睇短劇解壓嘅心態。 網民留言

不過，亦有大批電影愛好者力撐范冰冰，認為其批評切中要害：「佢講得好中，現時AI生成短劇嗰啲網紅臉真係一部部都一樣，完全冇辨識度」、「速食短劇充斥大陸市場，確實造成審美降級，文化養分真係不足」、「承認AI短劇係趨勢，同時指出現階段不足，發言其實好客觀理性」。

亦有大批電影愛好者力撐范冰冰點破業界真相，認為其批評切中要害。（IG@bingbing_fan）

佢講得好中，現時AI生成短劇嗰啲網紅臉真係一部部都一樣，完全冇辨識度 網民留言

承認AI短劇係趨勢，同時指出現階段不足，發言其實好客觀理性 網民留言

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