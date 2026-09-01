首部AI長劇《後西遊記》電視開播！零真人演出　演員飯碗恐難保？

中國大陸娛樂圈與科技圈迎來一場無法忽視的大地震！內地首部於電視頻道播出的100%由AI生成的長劇《後西遊記》，於8月31日晚上8時的黃金時段，在湖南衛視播出。全套劇集零真人出演，製作成本削減多達九成，消息一出迅速帶動資本市場熱捧。伴隨「邊製作、邊審核、邊播出」全新機制落地，影視製作周期門檻大幅降低。有觀眾為劇集擺脫了人氣偶像的尷尬演技而叫好，另一方面，橫店（影視基地）大量基層演員及影視從業者，亦開始憂慮生計被AI完全蠶食。



內地首部於電視頻道播出的100%由AI生成的長劇《後西遊記》，於8月31日晚上8時的黃金時段，在湖南衛視播出。（微博@湖南衛視）

AI長劇《後西遊記》如何顛覆影視製作？

這部神話題材劇集共30集，每集長達40分鐘，代表AI影視正式從實驗短片邁向工業化長篇影視內容階段。

AI長劇在電視播出，代表AI影視正式從實驗短片邁向工業化長篇影視內容階段。（《後西遊記》劇照）

項目由芒果TV旗下AIGC創新內容中心負責，透過內部平台「芒果靈創」調用多模態大模型生成全部畫面。根據《網易》分析報道，這亦是AI長篇影視內容首度打入衛視黃金時段主流市場；劇集成本最高可壓低90%，省去天價演員片酬以至特約演員開支。投資者紛紛買入相關股份，正是看好這套低成本生產模式，以真金白銀押注AI影視新賽道。

《後西遊記》由芒果TV旗下AIGC創新內容中心負責，劇集成本最高可壓低90%。（微博@湖南衛視）

《後西遊記》由芒果TV旗下AIGC創新內容中心負責，劇集成本最高可壓低90%。（微博@湖南衛視）

「邊審邊播」機制開創先河 演員面臨失業危機？

劇集即將啟播的消息曝光後，隨即引發網上熱議，輿論分成兩大陣營：一派表示歡迎，稱不用再面對人氣偶像尷尬演技；另一派則擔心影視創作會淪為冰冷的程式機器流水作業。

劇集即將啟播的消息曝光後，部分輿論表示歡迎，稱不用再面對人氣偶像尷尬演技。（《後西遊記》預告片截圖）

更具破壞力的是政策層面的推波助瀾。《新京報》披露，《後西遊記》是官方發布「廣電21條」後，全國首部落地「邊製作、邊審核、邊播出」機制的試點劇。傳統劇集動輒一至兩年的雪藏風險得以消除，劇集生產速度大幅提升。隨着AI產出劇本畫面的效率，已經趕上甚至快過真人演員背誦台詞，橫店一眾等待機會的特約演員，正面臨前所未有的就業挑戰。