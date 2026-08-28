AI短劇《把人寫成了妖》三大金句盤點「你們不是天生該跪」最觸動

內地AI短劇《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》紅遍網絡，除了畫面技術，更令人上癮的是戲中台詞。「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」、「你們不是天生該跪」、「苦難曾經真實到需要借鬼神開口」等劇中多句對白成為網民轉載、二創與熱議焦點，金句爆紅的背後引起不少網民深思。



內地AI短劇《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》紅遍網絡，除了畫面技術，更令人上癮的是戲中台詞。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」最點題

《是把人寫成了妖》最具份量的一句，出自主角裴令史暮年提筆：他一生最大罪孽，是把「人」寫成「妖」，片尾以「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」點題。網民視此句為全片日最強金句：不是鬼神作祟，而是蒼生受苦。

若世間真有太平，又怎麼會有妖怪。 觀眾對此留言

片尾最後一句「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」被指是全片最具份量的對白。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

片尾最後一句「後人讀妖，勿問鬼神，問蒼生」被指是全片最具份量的對白。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

「你們不是天生該跪！」「黃天在每一個不肯再跪的人頭上」惹共鳴

黃巾之亂一幕為全片金句高峰。首領張角向受苦的百姓高喊：「你們不是天生該跪！你們不是天生該餓」，更道出「若有人問黃天在哪裏，告訴他，黃天不在雲上，黃天在每一個不肯再跪的人頭上」。

影片中「你們不是天生該跪」這句話成惹網民共鳴，更被指反映現實。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

影片中黃巾之亂一幕是金句高峰：張角高喊「你們不是天生該餓！」震動網民心弦。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

這段台詞顛覆了苦難是命中注定的觀念，寄託救贖不在神明，而在願意挺身反抗的普通人。當中「不肯再跪」成為網民討論熱點，引發大眾對現實處境的共鳴。

影片當中「不肯再跪」成為網民討論熱點，引發大眾對現實處境的共鳴。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）

「苦難曾經真實到需要借鬼神開口」最無奈

主角查案悟出「苦難曾經真實到需要借鬼神開口」：人禍太深，只能借妖異之名記錄；連同「人說的話不算數，只有妖說的話朝廷才會怕」，道盡亂世小吏的無力。

主角查案悟出「苦難曾經真實到需要借鬼神開口」，道盡亂世小吏的無力。（《我這一生最大的罪，是把人寫成了妖……》影片截圖）