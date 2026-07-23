港產新片《善男信女》登多倫多影展　楊偉倫鍾雪瑩連環爆粗對罵

由安樂影片有限公司榮譽發行，香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，楊兩全執導、莊麗真監製、幕前雲集好戲之人楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如，最新港產電影《善男信女》（We Are Born Good）剛宣佈正式入圍第51屆多倫多國際電影節（Toronto International Film Festival）作世界首映！

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楊偉倫鍾雪瑩非善男信女連環爆粗對罵

《善男信女》由曾編劇《過時．過節》的香港新導演楊兩全編導，資深電影監製莊麗真監製，幕後更有美術指導曾嘉碧、造型指導吳里璐、剪接指導李棟全、聲音設計杜篤之及原創配樂黃衍仁等等，至於幕前陣容則有楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如。從今日發佈的預告可見，楊偉倫及鍾雪瑩因一次「出錯餐」交惡，二人自此針鋒相對，更有多場激動爆粗對罵戲，而金像獎影后廖子妤亦驚喜亮相客串。

楊偉倫及鍾雪瑩因一次「出錯餐」交惡，二人自此針鋒相對。（公關提供）

故事靈感源自全港瘋傳網絡片段

身兼編劇及導演的楊兩全透露故事的靈感來源︰「故事概念源於一段香港網絡熱傳的閉路電視片段：一個菜檔大嬸與一個買菜大叔，他們因輕微的肢體碰撞發生口角，繼而動手，最後兩人扭纏互鬥，場面混亂。片段滑稽荒謬，在網絡上一時瘋傳。初看到這條片段時，我覺得荒謬好笑；轉念又想：為什麼？為什麼這兩個人會因小事大打出手，最後一發不可收拾？他們到底是怎樣的人？為什麼這麼狂躁？鏡頭以外，他們各自的生活是怎麼樣的？

現今世界急速轉變、捉摸不定；城市工作高壓、節奏急促，生活從來不容易。或許我們都經常活在一個『臨界點』的狀態，只要一煽風、一添油，就很容易會『爆』。《善男信女》就是想描寫那些城市中生活躁動的人的故事。」《善男信女》將於第51屆多倫多國際電影節作世界首映，影迷敬請留意正式上映消息！

故事概念源於一段香港網絡熱傳的閉路電視片段（公關提供）

或許我們都經常活在一個『臨界點』的狀態，只要一煽風、一添油，就很容易會『爆』。（公關提供）

首套長片便亮相世界舞台 導演獲楊偉倫鍾雪瑩大讚

對於導演楊兩全首套執導長片就能夠亮相世界舞台，導演本人、楊偉倫及鍾雪瑩均十分興奮，亦非常感恩。導演楊兩全興奮表示︰「第一套長片終於出來，面向觀眾了，既是興奮又略帶緊張。不知它的旅途會如何呢？很榮幸第一站在TIFF放映，讓這套電影有一個美好的開始，希望大家喜歡。」

楊偉倫則期待電影可以跟香港觀眾見面︰「好開心《善男信女》可以入圍tiff做世界首映，亦都好榮幸自己參與其中，希望呢部電影可以去更遠更多唔同嘅地方之外，都可以快啲見到香港嘅觀眾。希望大家睇完呢部電影會感受到背後傳達嘅意義，俾到大家鼓勵。最後，感謝大會，感謝大家。」鍾雪瑩搞鬼大讚導演非「善男信女」︰「感激、榮幸。導演可能不是善男信女，製作的首部劇情片就帶我們從香港出發到多倫多，踏出精彩的第一步。期待增廣見聞，期待也興奮讓世界看到這個香港故事。」

楊偉倫則期待電影可以跟香港觀眾見面（公關提供）