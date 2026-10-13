袁澧林性騷擾｜「紅眼」認失言　《藝文青》割席：2025年解除合約

袁澧林昨晚（12日）於社交平台親自攢寫近三千字的長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，親揭入行後屢遭性騷擾，曾被男導演評論外表與性慾、男前輩演員擅自加戲吻臉頰，事件引起極大迴響。

袁澧林文中提及遭男記者性騷擾，她憶述當時雖然有表明該記者的話非常不當，但訪問如常繼續。（IG/@angela.yuen）

受訪被文化雜誌記者調侃「像坐緊枱」

袁澧林控訴自出入行以來曾多次遇過的性騷擾事件，其中一次與《電競女孩》眾演員接受電影專訪時，遭男記者以「我好像坐緊枱」為開場白，事後並沒有為此而致歉。袁澧林沒透露該傳媒身份，僅表示並不是娛樂記者，而是文化版記者，「屢獲本地文學獎、（多家）文化雜誌記者的總編輯」：「男記者甫坐下來，就以一句難以嚥下的類笑話作為開場白：『我好像坐緊枱』，殺我們一個措手不及。男記者感到失言，竟沒有即時道歉，反之找各種理由搪塞過去，說甚麼『他才是男公關』。」

她憶述當時雖然有表明該記者的話非常不當，但訪問如常繼續：「我感到自己造反了、潑婦罵街了，我或許會影響訪問的進行，我不夠厚道和禮貌，我沒有說服力。而道歉呢？沒有到來。閉嘴和道歉二擇其一，他選擇合上嘴巴，甚麼也沒有發生。」袁澧林續指：「文化記者將電影專訪隨意性化為夜總會場景，一坐下來便將我們不當地比喻成『坐枱』的關係，直接將女性放在性產物的位置。（略）請問，為甚麼要令我們去想像我們七位女生在某夜場、叫來這位記者為我們提供娛樂服務呢？我們不該來做電影專訪的嗎？（下略）」

袁澧林指受訪被文化雜誌記者調侃「像坐緊枱」。（IG/@angela.yuen）

「紅眼」在個人專頁道歉

對於袁澧林在文中談及的男記者，亦在個人社交平台專頁「紅眼」發文道歉，表示去年底訪問《電競女孩》兩位導演和五位女演員，當時已知正式訪問前的開場白自己說了兩句很差的玩笑，相當不得體，女主角之一袁澧林亦表明對此反感。

他在文中表示：「我自知失言，需要其他受訪者打圓場才能繼續完成訪問，很是慚愧。當刻沒有即時向多位受訪者正式致歉，是處理得不好，也不知道令袁澧林及眾受訪者如此難受，直到今天凌晨才知道自己失言的後續，以及袁曾撰文提及此事。回應指責，沒有想去辯駁的意思，自知當時是開了不當玩笑失言破壞了訪問，此事自己亦有一直記住。望能鄭重向她們道歉。常口沒遮攔說錯話，自知不雅，大家工作上都對我客氣，沒當面斥責。多年來在公在私可能也冒犯了好些受訪者和創作者，如上周末看過《善男信女》也在社交平台亂寫一通，實在失禮，再三道歉。」

男記者現身道歉。（Facebook/@紅眼）

《藝文青》發聲明割席

翻查網上資料，這位「紅眼」本名黃永亮，是香港專欄作家、影評人，曾任文藝雜誌《藝文青》總編輯，出版過不少短篇小說集，更多次獲得青年文學獎、城市文學獎及香港中文文學創作獎冠軍等。不過性騷擾事件曝光後，《藝文青》在IG發聲明割席，並表示：「承讀者垂詢，謹此聲明：《藝文青》已於二零二五年與紅眼解除合約。」