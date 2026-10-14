韓版Doctor X金智媛霸氣回歸！爆改日版「我不會失敗」超有壓迫感

由韓國知名女星金智媛主演的全新醫療劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）首播第1集收視達11.4%，第2集隨即攀升至14.9%，更順利登頂Netflix榜首。劇集改編自日劇《女醫神Doctor X》（或譯《派遣女醫X》，ドクターX〜外科医・大門未知子〜，英語：Doctor-X），講述不屬任何黨派的外來派遣女醫生，進入大學醫院行醫的經歷。金智媛睽違10年再次剪去長髮，飾演天才外科醫生「桂水晶」。在第二集中，面對因害怕併發症而極度抗拒手術的病人，桂水晶沒有溫柔安撫，反而眼神冷冽地拋出一句極具壓迫感的問句：「你要一個月後死，還是一百年後死？」逼真氣場引發全網熱議。



《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）是由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫領銜主演的醫療題材電視劇。（IG@sbsdrama.official）

日版金句「我，絕不失敗」 靈感來自奧運柔道賽後訪問

日本原版《Doctor X》的編劇中園美保在創作第一季時，一直想不出該給女主角大門未知子這個角色構思甚麼金句，以確立主角的人物性格。恰逢2012年倫敦奧運，日本柔道名將松本薰（Kaori Matsumoto）在賽後被問到心情時說了一句：「私、ミスはしないので！」（我不會失誤）。中園美保受到啟發，將「不失誤」微調為「不失敗」，才打造出這句橫掃亞洲電視圈的九字真言（日語原文「私、失敗しないので」有9個日語假名字元），意即「我，不會失敗」。

日劇《Doctor-X》女主角米倉涼子在劇中金句是：「我，不會失敗！」（IG@doctorx_official）

從「醫生絕對自信宣言」到「病人生死自主抉擇」

日版的台詞，是女醫生在手術前給自己的底氣，也是跟權威體制抵抗的符號。韓版的改動，是把衝突推到病人面前，金智媛飾演的桂水晶，說出「你要一個月後死，還是一百年後死？」這句話，表面看似狂妄自大、霸道無理，實則是用一種極度囂張的專業承諾，把是否接受手術的選擇權硬生生交回病人手上。這不再是「相信我能救你」，而是赤裸裸地拷問：「你要選哪一種死法？」讓重心從醫生轉到病人身上。

金智媛為《Doctor X：白色黑手黨時代》一改形象，剪俐落短髮、穿上醫師袍，飾演不向體制妥協的天才外科醫生桂水晶。（IG@sbsdrama.official）

金智媛穿上手術服，沉著專注面對手術，一改《淚之女王》財閥千金造型，塑造完全不同的強勢醫師形象。（IG@sbsdrama.official）

韓日兩版大對比：狂妄自信vs冷酷生死抉擇

對比日版米倉涼子飾演的大門未知子，米倉的「我，不會失敗」帶有一種日式漫畫風格的狂妄與個人英雄主義；而韓版金智媛的詮釋，則融入了更多現實主義的血腥味與生存考量。據韓媒報導，韓版劇組大幅削弱了日式的喜劇感，轉而深挖醫療體制內的黑暗交易與主角背後的過往傷痛。這種更加冷峻的台詞處理，讓「要一個月後死還是一百年後死」迅速成為社群平台上的迷因梗圖。

金智媛身著全套手術服、口罩與手術帽，在手術室專心操刀手術，眼神專注，完美演繹技術頂尖、臨危不亂的外科醫桂水晶。（IG@sbsdrama.official）