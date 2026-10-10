韓版《Doctor X》金智媛演手術室癲狗　繼《太陽的後裔》後剪短髮

韓劇女神金智媛睽違小螢幕兩年，與SBS電視台合作重磅回歸。由她主演的全新週末劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）於10月9日正式首播，並於Netflix同步播映，首集全國收視即破雙位數達11.4%，一舉打破2026年迷你劇的首播收視紀錄。除了亮眼成績外，金智媛繼2016年神劇《太陽的後裔》後，睽違十年再度以俐落短髮示人，亦成為全城熱話。她於製作發布會上表示，希望極力削弱造型的華麗感，從外型到氣質徹底甩開《淚之女王》財閥千金「洪海仁」的影子。



韓版《Doctor X》改編自原名經典日劇《Doctor-X：外科醫·大門未知子》（日語：ドクターX〜外科医・大門未知子〜）），日劇由米倉涼子主演，其角色為不受組織束縛的自由派遣外科醫師師，其口頭禪「我絕不失敗」（私、失敗しないので）和「我不做不需要醫師執照的事」（私、医師免許のいらないことはいたしません）等名台詞，以硬朗表情與冷酷眼神，配以超卓的手術技巧，成為經典日劇角色，更成為收視保證，已累積拍攝了7季。



由金智媛主演的全新金土劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）於10月9日正式首播。（IG@sbsdrama.official）

金智媛繼2016年神劇《太陽的後裔》後，睽違十年再度以俐落短髮示人（網上圖片）

金智媛於製作發布會上表示，希望極力削弱造型的華麗感，從外型到氣質徹底甩開《淚之女王》財閥千金「洪海仁」的影子。（IG@tvn_drama）

睽違十年再剪短髮 化身「手術室瘋狗」對抗體制

2016年，金智媛在《太陽的後裔》裡飾演的中尉軍醫尹明珠，憑藉硬朗、俐落、不拖泥帶水的短髮形象爆紅。十年後，她在新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》中飾演桂水晶（계수정），一個不隸屬於任何醫院體制、依靠特約介紹所派遣接工作的天才外科醫生。被韓國媒體稱為「手術室瘋子桂」，海外媒體則普遍翻譯為「手術室瘋狗」。跨越十年的兩個角色雖然擁有相似的短髮輪廓，卻展現出兩種截然不同的感覺：前者展現的是為責任而戰的堅毅，後者則體現了憑藉過硬醫術正面對抗腐敗體系的絕對專業。

2016年，金智媛在《太陽的後裔》裡飾演的中尉軍醫尹明珠，憑藉硬朗、俐落、不拖泥帶水的短髮形象爆紅。(網上圖片）

十年後，她在新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》中飾演「桂水晶」，一個不隸屬於任何醫院體制、依靠特約介紹所派遣接工作的天才外科醫生。（IG@sbsdrama.official）

「去華麗」造型 宣告切割「洪海仁」

金智媛上一部作品《淚之女王》曾創下24.9%的現象級收視紀錄，劇中她飾演的財閥千金「洪海仁」以高級名牌套裝與強大氣場深植人心。不過在10月7日的新劇發布會上，她直言新角色的氣質與洪海仁完全相反，今次希望盡可能減少華麗感，呈現更貼近角色的真實面貌。從俐落短髮到素淨白袍，金智媛以簡潔造型作為轉型訊號，期望觀眾在認出她前，先忘記她過往的豪門形象。

《淚之女王》金智媛飾演的財閥千金「洪海仁」以高級名牌套裝與強大氣場深植人心。（IG@tvn_drama）

金智媛於《Doctor X》製作發布會上表示，希望極力削弱造型的華麗感，從外型到氣質徹底甩開《淚之女王》財閥千金「洪海仁」的影子。（IG@sbsdrama.official）

金句連發嗆爆高層 網民大讚「職場最佳代言人」

首集播出後，網絡論壇與社群平台迴響極為熱烈，許多觀眾大讚「金智媛果然從不讓人失望」，也有觀眾形容「首播就令人極度興奮」。其中，金智媛在劇中以流利清晰的台詞，正面駁斥醫院內同儕與高層的精彩場面，更是被網民封為「年度最痛快爽劇片段」。不少打工仔表示，看著她在劇中頂撞傲慢上司的那一刻，宛如說出了自己心中「想講卻不敢講」的心聲。

金智媛在劇中以流利清晰的台詞，正面駁斥醫院內同儕與高層的精彩場面，更是被網民封為「年度最痛快爽劇片段」。（《Doctor X》劇照）