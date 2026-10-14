香港電影資料館25周年壓軸「星級影談」　張之亮六部經典11月再現

為慶祝成立二十五周年銀禧紀念，香港電影資料館年內推出三輯「星級影談」系列，邀請三位金像導演親自選片並策劃節目。壓軸一輯將聚焦導演張之亮的創作歷程。是次「星級影談」活動日期為11月7至8日，一連兩天周末於香港電影資料館電影院放映六部張之亮的代表作品，分別是七號早上11時正場次的《中國最後一個太監》（1988）、下午3時正場次的《飛越黃昏》（1989）和7時正場次的《搶錢夫妻》（1993）；8號早上11時正場次的《自梳》（1997）、下午3時正場次的《慌心假期》（2001）和7時正壓軸場次的《肩上蝶》（2011）。以上六場放映均設有映後談，票價一律為HK$60，現已於城市售票網公開發售。凡購買本節目兩場或以上場次的正價門票，可獲八折優惠。

「星級影談」系列 - 張之亮。（公關提供）

師從無綫藝訓班轉戰幕後

張之亮自小對演戲抱有濃厚興趣，1981年考進無綫電視第十期藝員訓練班，與劉德華、梁家輝和吳家麗為同學，畢業後採納劉芳剛老師提議，沒有朝演員之路進發，轉往幕後任助導。1983至85年間，張之亮先在新藝城任製片，後轉投寶禾公司任策劃。任職寶禾期間，他終得嘗導演心願，執導《中國最後一個太監》（1988）。洪金寶除了為此片擔任監製及演出師父，還出動林正英、午馬，並找來劉德華客串，為擅拍動作片的寶禾拍下一部史詩式人物傳記片。結果此片叫好叫座，並獲香港電影金像獎包括最佳導演等四項提名，張之亮由此順利開展導演之路。1989年，張之亮以《飛越黃昏》回歸當下香港，故事既描寫黃昏戀，也觸及兩代價值觀和移民問題。張之亮無論選材、編劇和選角均享極高自由度，逐步形成他對社會現況的觸覺和人文關懷路線。此片獲香港電影金像獎最佳電影與最佳編劇獎。

《中國最後一個太監》(1988) 。（公關提供）

深入深水埗體驗基層拍《籠民》

踏入九十年代，香港電影經營環境每況愈下，他另組影幻製作公司，先後導演《玩命雙雄》（1990）及《誓不忘情》（1991），並以《籠民》（1992）再度回歸社會寫實路線。他親身體驗深水埗籠屋生活後，以「蝸居」籠屋的低下層為主題拍成此片。《籠民》屬當年罕有將本地住屋問題納入商業電影範圍的作品之一，口碑載道，並奪得香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇和最佳男配角四個獎項。張之亮在拍攝香港社會寫實片的才華再受進一步的肯定，令他在當時動作、武俠及喜劇類型當道的商業電影潮流中，逆流而上。當時香港電影業雖然面臨困境，他卻從沒停步。1993年成立森信娛樂公司，監製黃建新導演的《背靠背，臉對臉》（1994）、張作驥導演的《暗夜槍聲》（1994）和趙崇基導演《沙甸魚殺人事件》（1994），開拓海峽兩岸暨香港電影界的聯繫。

《飛越黃昏》(1989) 。（公關提供）

張國榮象徵式「一元片酬」義助《流星語》

同年，他亦加盟電影人製作公司（UFO）任導演及監製，先後拍成《搶錢夫妻》（1993）、《等着你回來》（1994）、《仙樂飄飄》（1995）、《自梳》（1997）、《記得……香蕉成熟時Ⅲ為妳鍾情》（1997）等電影。其中《自梳》延續《飛越黃昏》探討兩代女性價值與自主命題，《搶錢夫妻》則涉及社會上急功近利的傳媒現象，以及岌岌可危的中產家庭關係等議題。1998年，礙於影市低迷，他與爾冬陞等二十位影人合組「創意聯盟」，提出拍具創意的低成本製作。最終只有張之亮藉此機會，完成了《流星語》（1999），直面香港在金融風暴後的景況，以細膩筆觸描寫親情，並因張國榮象徵式一元片酬成一時佳話。2001年，這份陰霾未散，他執導《慌心假期》，從女性複雜感情矛盾，抒發人在旅途的無奈和悲鳴，此作是他赴內地發展前的告別作，也是梅艷芳晚期代表作。

《搶錢夫妻》(1993) 。（公關提供）

《自梳》(1997)。（公關提供）

值得留意的是，雖未遂演員夢，但張之亮作品中的演員，從馮寶寶、葉童、蕭芳芳、劉嘉玲、楊采妮、李綺虹、吳家麗、梅艷芳，到莫少聰、廖啟智、黃家駒、谷峰、狄龍和張國榮……精彩演出比比皆是。他對表演的熱愛，轉化至給予演員的表演空間和角色創作上，在此可見一斑。

《慌心假期》 (2001) 。（公關提供）

北上開拓《墨攻》《肩上蝶》

張之亮對人與社會觀察入微，不論社會寫實、文藝言情或浪漫感性，一直保持其人文關懷。人與人之間的守護、關注和犧牲，往往是他的電影裡最重要的價值。赴內地發展十多年，作品殊多，當中既有改編漫畫但格局宏大的《墨攻》（2006），亦有編織奇幻未來世界的《肩上蝶》（2011），後者從男女相互守護之愛，擴展至環保和地球議題，他對電影藝術真、善、美的追求，始終未曾停步。