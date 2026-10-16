玉簟秋｜丞磊打麻將名場面瘋傳　單手咬煙眼神殺獲讚：神級鬆弛感

由丞磊、徐若晗領銜主演的民國題材新劇《玉簟秋》，近日於湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」及串流平台「芒果TV」同步播出。劇中飾演鐵血少帥「虞昶軒」（化名秦大人）的男主角丞磊，憑藉一段僅數秒的打麻將戲份，在 TikTok、抖音及微博等社交平台掀起「病毒式」瘋傳。其極具張力的視聽語言與驚艷眼神，更獲大批觀眾封為「年度人生鏡頭」。



由丞磊、徐若晗領銜主演的民初題材大劇《玉簟秋》登陸湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」，並於網絡平台「芒果TV」同步獨家熱播。（微博@電視劇玉簟秋）

劇中由丞磊飾演的鐵血少帥「虞昶軒」（劇中化名秦大人）一段打麻將的戲份，瞬間在TikTok、抖音及微博等社交平台病毒式擴散與熱議。（微博@電視劇玉簟秋）

斜倚咬煙吐「通賠三家」 鬆弛感展現民國豪門氣場

在牌局戲份中，丞磊身穿復古西裝馬甲，斜倚在昏黃燈光下的牌桌前。洗牌、咬煙、推牌等一連串動作行雲流水，將紈絝少帥隨性卻不失威嚴的姿態展現得淋漓盡致，毫無刻意擺姿勢的油膩感，反而呈現出生活化的民國豪門腔調。

在牌局戲份中，丞磊身穿復古西裝馬甲，斜倚在昏黃燈光下的牌桌前。（《玉簟秋》劇照）

丞磊洗牌、咬煙、推牌等一連串動作行雲流水，將紈絝少帥隨性卻不失威嚴的姿態展現得淋漓盡致。（《玉簟秋》劇照）

丞磊洗牌、咬煙、推牌等一連串動作行雲流水，將紈絝少帥隨性卻不失威嚴的姿態展現得淋漓盡致。（《玉簟秋》劇照）

丞磊毫無刻意擺姿勢的油膩感，反而呈現出生活化的民國豪門腔調。（《玉簟秋》劇照）

雖然表面看似漫不經心地搓牌，他下壓的眼神裡卻寫滿審視與算計；在抬眼與垂眸之間，輕描淡寫地吐出一句「胡太小了沒意思，這把算我通賠三家」，隨意間道出權力的凌厲與狂妄，直接把場面張力拉滿。

丞磊看似漫不經心地搓牌，下壓的眼神裡卻寫滿審視與算計。（《玉簟秋》劇照）

丞磊在抬眼與垂眸之間，輕描淡寫地吐出一句「胡太小了沒意思，這把算我通賠三家」，隨意間道出權力的凌厲與狂妄，直接把場面張力拉滿。（《玉簟秋》劇照）

丞磊隨意間道出權力的凌厲與狂妄，直接把場面張力拉滿。（《玉簟秋》劇照）

有媒體分析，該場戲的演出重點在於丞磊用「鬆弛感」與「眼神戲」，一個鏡頭就立住了表面紈絝、內裡縝密的雙面少帥人設。網民評論：「動作熟練完全不像演的，簡直把民國富貴公子的日常搬上了熒幕！」「一句『通賠三家』直接把底氣演活，AI都演不出這種人性複雜感！」

據媒體分析，該場戲的演出重點在於丞磊用「鬆弛感」與「眼神戲」，一個鏡頭就立住了表面紈絝、內裡縝密的雙面少帥人設。（微博@電視劇玉簟秋）

昏黃的光影層次與精緻的豪門佈景，讓丞磊平凡的牌局呈現出電影等級的質感。（微博@電視劇玉簟秋）

動作熟練完全不像演的，簡直把民國富貴公子的日常搬上了熒幕！ 網民留言

電影質感佈景托舉名場面 湖南衛視播放量領跑

除了演員自身演技外，導演對視聽語言的調度亦功不可沒。昏黃的光影層次與精緻的豪門佈景，讓平凡的牌局呈現出電影等級的質感。《玉簟秋》講述動盪年代下少帥與女學生的宿命拉扯，而該麻將名場面的爆紅更直接拉動了播放數據。劇集在湖南衛視首播期間實時收視率登頂省級衛視第一，社交平台上更衍生出「丞磊在我手機裡搓了一天麻將」等熱門討論梗。

昏黃的光影層次與精緻的豪門置景，讓丞磊平凡的牌局呈現出電影等級的質感。（《玉簟秋》劇照）

《玉簟秋》講述動盪年代下少帥與女學生的宿命拉扯，而該麻將名場面的爆紅更直接拉動了播放數據。（微博@電視劇玉簟秋）

劇集在湖南衛視首播期間實時收視率登頂省級衛視第一，社交平台上更衍生出「丞磊在我手機裡搓了一天麻將」等熱門討論梗。（《玉簟秋》劇照）

追劇團活動無道具「復刻」 一秒切換霸氣少帥

隨著打麻將戲份於全網引爆「在我手機裡搓一天牌」的梗圖熱潮（Meme），丞磊在近期出席《玉簟秋》追劇團活動時，應現場主持人與全網觀眾要求，現場無道具親自「復刻」這段打麻將名場面。只見他斜倚在椅子上，做出單手搓牌與推牌的神情動作，瞬間從親和演員切換回霸氣少帥「虞昶軒」。這段復刻影片隨即再次登頂熱搜，網民驚呼「戲裡戲外氣場縫合得太完美」、「本尊親自售後簡直太狂了」。

丞磊在近期出席《玉簟秋》追劇團活動時，應現場主持人與全網觀眾要求，現場無道具親自「復刻」這段打麻將名場面。（網上圖片）

丞磊在近期出席《玉簟秋》追劇團活動時，應現場主持人與全網觀眾要求，現場無道具親自「復刻」這段打麻將名場面。（網上圖片）