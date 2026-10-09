《玉簟秋》10.12開播！丞磊演霸道少帥　徐若晗「坐腿吻」掀熱議

由《長月燼明》名導鞠覺亮執導的全新民國情感劇《玉簟秋》，官方正式定檔於10月12日在湖南衛視與芒果TV同步首播，全劇共40集。劇集改編自知名作家靈希「民國三部曲」之一，劇名取自宋代詞人李清照《一剪梅》中「紅藕香殘玉簟秋」名句。作為經典影視劇《良辰好景知幾何》的姊妹篇，截至開播前，平台線上預約總量已順利突破300萬大關，引發廣大劇迷高度期待。



由《長月燼明》名導鞠覺亮執導的全新民國情感劇《玉簟秋》，官方正式定檔於10月12日在湖南衛視與芒果TV同步首播。

《玉簟秋》預計於湖南衛視及芒果TV同步上線，全劇共40集。

軍閥少帥對決女學生 張豐毅徐帆實力派加盟

男主角丞磊在劇中飾演虞家五少「虞昶軒」（音：昶chǎng；粵音：cong2），是一位手握重兵、個性冷酷的軍閥少帥；女主角徐若晗則飾演明德女校學生「葉平君」，為籌母親龐大的醫藥費，前往湘西會館求職。一強一弱、一冷一熱的極致身份反差，構築起全劇的情感主軸。

男主角丞磊在劇中飾演虞家五少「虞昶軒」，是一位手握重兵、個性冷酷且極具壓迫感的軍閥少帥。

女主角徐若晗則飾演明德女校學生「葉平君」，為籌母親龐大的醫藥費，前往湘西會館謀職。

配角陣容同樣強勁，包括資深演員張豐毅飾演虞家總司令虞仲權、徐帆飾演趙寶茹，以及王麗坤、張雲龍、劉冬沁等多位實力派演員加盟。

《玉簟秋》配角陣容同樣強勁。

《玉簟秋》配角陣容同樣強勁。

十日破案賭約 假戲真做演變成「強制愛」

故事講述民國軍閥割據時期，貧窮女學生葉平君（徐若晗飾）首日上班，便無辜捲入針對虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波。為求自保，她與虞昶軒立下「十日內查出真兇」的賭約。虞昶軒表面上展開追求，實則是利用她掩護軍事部署，卻在多次生死較量與試探中假戲真做。

故事講述民國軍閥割據時期，貧窮女學生葉平君（徐若晗飾）首日上班，便無辜捲入針對虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波。

為求自保，葉平君與虞昶軒立下「十日內查出真兇」的賭約。

劇中「金絲雀」（被囚禁虐戀）與「強制愛」（霸道強勢戀愛）設定引發網民熱烈討論。官方早前釋出的花絮中，包括「坐腿吻」與「鼻尖吻」等充滿張力的曖昧畫面，隨即衝上熱門搜尋榜，成功掀起話題。

《玉簟秋》中「金絲雀」（被囚禁虐戀）與「強制愛」（霸道強勢戀愛）設定引發網民熱烈討論。

《玉簟秋》中「金絲雀」（被囚禁虐戀）與「強制愛」（霸道強勢戀愛）設定引發網民熱烈討論。

打破BE悲劇走向 改編注入家國救贖情懷

與原著小說偏向悲劇結局（Bad Ending）不同，劇版在情感線之外加重了家國情懷的刻畫。隨著身邊親友的變故與戰火蔓延，虞昶軒與葉平君從最初的戒備與對立，逐漸轉變為相互理解。在動盪的時代洪流中，兩人最終在彼此身上找到了堅守的信仰，選擇並肩作戰，投入救國事業。

與原著小說偏向悲劇結局（Bad Ending）不同，劇版《玉簟秋》在情感線之外加重了家國情懷的刻畫。

曖昧吻戲劇照掀話題 霸道劇情評價呈現兩極

《玉簟秋》官宣以來話題不斷，丞磊挺拔冷冽的軍裝造型，搭配徐若晗身穿旗袍展現的溫婉與堅韌，兩人的視覺反差為劇集增添不少看點。官方釋出的宣傳片段中，「坐腿吻」與「鼻尖吻」展現出繾綣中自帶侵略性的張力，眼神交纏更顯情感暗湧，迅速登上微博熱搜引發熱議。

《玉簟秋》官宣以來話題不斷，丞磊挺拔冷冽的軍裝造型，搭配徐若晗身穿旗袍展現的溫婉與堅韌，兩人的視覺反差為劇集增添不少看點。

丞磊與徐若晗兩人之間眼神交纏的張力更是直接拉滿，憑藉充滿侵略感的曖昧氛圍，讓不少觀眾大呼期待。

隨著預告片與宣傳片段相繼釋出，觀眾對本劇評價呈現兩極化。支持者認為「禁慾少帥與堅毅女學生」的宿命拉扯感十足，期待值拉滿；但亦有部分觀眾擔心，若劇本過度依賴肢體衝突與戲劇化誤會，恐讓劇情陷入俗套。最終劇集能否平衡好兒女私情與亂世格局，將是開播後的最大看點。

丞磊與徐若晗兩人之間眼神交纏的張力更是直接拉滿，憑藉充滿侵略感的曖昧氛圍，讓不少觀眾大呼期待。