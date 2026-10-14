玉簟秋｜軍閥丞磊與女學生徐若晗高甜虐戀　咬手指車內吻畫面瘋傳

內地民初情感劇《玉簟秋》於10月12日登陸湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」及網絡平台「芒果TV」同步首播。該劇由丞磊、徐若晗領銜主演，張豐毅、徐帆特邀出演。劇中丞磊飾演軍閥少帥虞昶軒，徐若晗飾演清冷女學生葉平君，兩人從互相利用到動真情，其「眼神追著跑、身體比理智誠實」的本能吸引，被內地網民概括為「生理性喜歡」（即本能吸引）一詞，隨劇集開播在微博等社交平台發酵並登上熱門搜尋榜。



內地民初情感劇《玉簟秋》於10月12日登陸湖南衛視黃金時段「金鷹獨播劇場」及網絡平台「芒果TV」。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》由丞磊、徐若晗領銜主演，張豐毅、徐帆特邀出演。（微博＠電視劇玉簟秋）

丞磊與徐若晗在玉簟秋飾演的角色從互相利用到動真情，其「眼神追著跑、身體比理智誠實」的本能吸引，被內地網民概括為「生理性喜歡」一詞。（微博＠發財被好運的）

首播收視登頂 「狼兔」拉扯感引爆話題

《玉簟秋》改編自作家靈希「民國三部曲」之一的同名小說，由《長月燼明》導演鞠覺亮執導，全劇共40集。故事講述女學生葉平君為籌集母親醫藥費到會館打工，首日即捲入針對虞家五少虞昶軒的刺殺風波，被迫立下「十日破案」賭約，兩人命運自此緊密糾纏。隨著青梅竹馬江學廷（劉冬沁飾）歸國以及名媛陶紫宜（郭宇欣飾）介入，這段感情淪為各方勢力角逐的籌碼，兩人被迫倉促成婚，歷經變故後於數年後的戰火中重逢，最終放下私怨並肩投身家國大義。

《玉簟秋》改編自作家靈希「民國三部曲」之一的同名小說，由《長月燼明》導演鞠覺亮執導，全劇共40集。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》改編自作家靈希「民國三部曲」之一的同名小說，由《長月燼明》導演鞠覺亮執導，全劇共40集。（微博＠電視劇玉簟秋）

劇集首播收視率約0.48%，登頂同時段省級衛視收視第一；開播前雙平台開播前預約觀看人數突破300萬，首播日全網累積播放量破千萬，開播兩天兩位主角分佔在播劇角色榜前兩位，角色對劇集熱度的貢獻比例合計逾76%。

《玉簟秋》首播收視率約0.48%，登頂同時段省級衛視收視第一。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》故事講述女學生葉平君為籌集母親醫藥費到會館打工，首日即捲入針對虞家五少虞昶軒的刺殺風波，被迫立下「十日破案」賭約，兩人命運自此糾纏。（微博＠電視劇玉簟秋）

「身體比理智誠實」肢體互動掀網絡熱議

劇中兩人的情感拉扯成為全劇最大看點。主角虞昶軒最初只將葉平君視為布局棋子，卻在相處中率先動情，目光不自覺追隨對方、下意識靠近，被網民形容為「身體比理智誠實」的「生理性喜歡」。劇中「追著親」、「咬手指」、「車內吻」等強張力場面在社交平台迅速瘋傳。

《玉簟秋》中兩人的情感拉扯成為全劇最大看點。（微博＠豬又崽視頻截圖）

《玉簟秋》中「追著親」、「咬手指」、「車內吻」等強張力場面在社交平台迅速瘋傳。（網上圖片）

劇集精準呈現「心動時無法隱藏本能」的心理體驗，引發廣大觀眾共鳴。丞磊與徐若晗在身高、體型及膚色上的反差，亦被網民封為「狼兔CP」（「霸道狼系與清純兔系」情侶組合），不少網民留言形容：「健康大手托白皙面龐，撲面而來狼兔氛圍感。」

《玉簟秋》中「追著親」、「咬手指」、「車內吻」等強張力場面在社交平台迅速瘋傳。（微博＠會火視頻截圖）

丞磊與徐若晗在身高、體型及膚色上的反差，亦被網民封為「狼兔CP」（「霸道狼系與清純兔系」情侶組合）。（微博＠電視劇玉簟秋）

兩位主演在戲外的互動亦為劇集增添熱度。由於二人均有美術背景，在劇集宣傳期間互畫對方Q版角色，展現十足默契。為貼合角色，丞磊特意增重並苦練馬術與格鬥；徐若晗專心學習崑曲身段與民國儀態。有觀眾盛讚兩人對手戲「情緒是真的在流動」，經典場面「咬手指」更被形容為「把動心時的本能反應拍透了」。

由於丞磊與徐若晗均有美術背景，在劇集宣傳期間互畫對方Q版角色，展現十足默契。（網上圖片）

《玉簟秋》中的經典場面「咬手指」更被形容為「把動心時的本能反應拍透了」。（網上圖片）

《玉簟秋》由丞磊、徐若晗領銜主演，張豐毅、徐帆特邀出演。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》由丞磊、徐若晗領銜主演，張豐毅、徐帆特邀出演。（微博＠電視劇玉簟秋）