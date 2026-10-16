丞磊徐若晗《玉簟秋》爆負評　遭諷似加長版短劇　網民：似人頻劇

由丞磊與徐若晗領銜主演的民國劇《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6或dim6；普通話拼音：diàn）改編自內地作家靈希「民國三部曲」小說。該劇開播後表現強勁，一舉勇奪內地同時段省級衛視收視冠軍，打破湖南衛視黃金時段長期的收視低迷局面，同時迅速於網上掀起話題。然而，這部熱播劇在內地網上因引發熱議而被大批觀眾貼上「人頻劇」標籤，引發市場對「長劇短劇化」趨勢背後影視危機的熱烈討論。



由丞磊與徐若晗領銜主演的民國劇《玉簟秋》改編自內地作家靈希「民國三部曲」小說。（《玉簟秋》海報）

解構網絡新詞「人頻劇」 演算法造神還是實至名歸

「人頻劇」（意指演算法推動的熱播劇）一詞隨《玉簟秋》開播在網上發酵。部分觀眾將其理解為「人人都在看的劇集」：男女主角愛恨拉扯、配角故事線鮮明，衝突點極度密集，任何精華片段都有高度話題性，成功打破傳統民國偶像劇以女性受眾為主的限制。

《玉簟秋》男女主角愛恨拉扯、配角故事線鮮明。（《玉簟秋》海報）

男主角丞磊在劇中飾演虞家五少「虞昶軒」，是一位手握重兵、個性冷酷的軍閥少帥。（微博＠電視劇玉簟秋）

但與此同時，「人頻劇」亦是觀眾的幽默諷刺。劇集雖具備精緻服裝造型與資深演員陣容等傳統電視長劇配置，但劇情推進卻帶著濃厚的短劇質感。強行反轉與古早虐戀套路連番上演，部分情節邏輯經不起推敲，被調侃為「加長版豎屏短劇」。當源於短劇平台流量分類（停留時長與完播率雙高、獲演算法加權推薦）的評級用語，被挪用至傳統電視長劇時，正折射出長劇與短劇邊界正在加速模糊。

《玉簟秋》具備精緻服裝造型與資深演員陣容等傳統電視長劇配置。（《玉簟秋》海報）

90秒預告爆點密集 高衝突節奏引爆網民追劇

《玉簟秋》講述民國時期軍閥割據背景下的愛恨糾葛，集齊「先婚後愛、偏執男主、追妻火葬場、家族仇恨」等典型高衝突要素。與傳統民國劇動輒花數集鋪墊背景不同，《玉簟秋》首集直接切入男女主角的衝突位。不少追劇網民直言：

這劇節奏快到無法倍速，90秒預告簡直濃縮了90集短劇的精華。 網民留言

《玉簟秋》中「金絲雀」（被囚禁虐戀）與「強制愛」（霸道強勢戀愛）設定引發網民熱烈討論。（微博＠電視劇玉簟秋）

《玉簟秋》講述民國時期軍閥割據背景下的愛恨糾葛，集齊「先婚後愛、偏執男主、追妻火葬場、家族仇恨」等典型高衝突要素。（《玉簟秋》海報）

長影片平台兩難 全盤短劇化還是死守長片堡壘

《玉簟秋》以長劇體量搶佔短劇「爽感」受眾，亦暴露了長影片平台的戰略焦慮：若跟風將長劇節奏壓短，恐會稀釋傳統長劇的「精品化」質感；若不跟風，用戶的碎片時間又持續被紅果等純短劇平台分流，長影片平台未來該如何定位引人關注。