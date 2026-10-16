《玉簟秋》收視奪冠卻負評洗版！丞磊水刑逼供被批油膩如恐怖片

《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6 或 dim6；普通話拼音：diàn）是改編自內地作家靈希「民國三部曲」小說的民國情感劇，由丞磊、徐若晗領銜主演。該劇已於10月12日正式開播，首播表現搶眼，成功奪下湖南衛視同時段省級衛視收視冠軍，開播僅7小時，芒果TV網絡平台累計播放量已突破2,400萬次。然而，熱度飆升的同時，劇集評價卻出現極端兩極化：劇中「水刑逼供後談戀愛」的情節被指缺乏邏輯，男主角丞磊的演技亦陷入「油膩」、「短劇化」的質疑聲浪中，更引發「三觀」爭議。



《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6 或 dim6；普通話拼音：diàn）是改編自內地作家靈希「民國三部曲」小說的民國情感劇，由丞磊、徐若晗領銜主演。（《玉簟秋》海報）

丞磊少帥演技挨轟油膩網絡短劇化

《玉簟秋》故事講述20世紀20年代軍閥割據時期，貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）為籌措母親醫藥費打工，意外捲入針對少帥虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波。虞昶軒與葉平君立下「十日查出真兇」的賭約，逼迫葉平君簽下賣身契留在身邊，隨後展開一段交織家國仇恨的虐戀。

《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6 或 dim6；普通話拼音：diàn）故事講述20世紀20年代軍閥割據時期，貧寒女學生葉平君（徐若晗飾）為籌措母親醫藥費打工，意外捲入針對少帥虞昶軒（丞磊飾）的刺殺風波。（＠微博《玉簟秋》）

雖然劇集熱度居高不下，但男主角丞磊的演出卻成為負評焦點。不少觀眾批評他飾演少帥「用力過猛」，經常出現「冷臉、皺眉、邪魅一笑」的固定套路，整體質感顯得油膩。尤其在張豐毅、徐帆等資深老戲骨同場對戲時，年輕主演的表現更顯單薄，被網民指「帶有網絡短劇的質感」。

丞磊「用力過猛」，經常出現「冷臉、皺眉、邪魅一笑」的固定套路，整體質感顯得油膩。（《玉簟秋》劇照）

「水刑」與海報「男凝」風波疊加爆發

除了演員演技評價受挫，劇中的極端情節亦惹來狂轟。劇中男主角對女主角實施濕布蓋臉、澆水逼供等「水刑」手段進行審訊，隨後兩人卻迅速轉為曖昧戀愛關係。大量觀眾痛批邏輯崩塌，有網民更留言揶揄：「如果他的臉不是丞磊，這根本是恐怖片。」

丞磊對徐若晗實施濕布蓋臉、澆水逼供的酷刑「水刑」。（《玉簟秋》劇照）

宣傳方面同樣「翻車」，開播前發布的雙人海報，除了陷入抄襲小說《不二之臣》宣傳圖疑雲，更因「男主角端坐、女主角依偎腿邊」的構圖，被網民質疑充滿強烈的「男凝」（男性凝視，Male Gaze）。在網紅製作「性轉版」海報反諷及輿論壓力下，官方被迫緊急刪除海報以平息輿論。

男主角端坐、女主角依偎腿邊。（《玉簟秋》海報）

網紅製作「性轉版」海報。（網上公開）

原著暗黑結局待改寫 成追劇最大懸念

原著悲劇收場依然在網上引發強烈討論。小說中女主角葉平君最終身陷囚禁與藥物控制，精神失常孤獨慘死；番外篇中中年虞昶軒更深陷倫理疑雲並錯殺親子，令網民熱議改編到底該不該動刀改寫大結局。原著作者靈希表示，自己全程參與劇版改編，已主動刪除囚禁與藥物傷害等暗黑情節，將主線轉向家國情懷與雙向救贖。這部挾帶極大爭議開局的影視作品，後續能否靠劇本反轉評價，已成全網關注焦點。