陸劇冰湖重生將揭楚喬傳十年之謎　李昀銳零下20度拍到凍傷極敬業

終於要揭曉這個讓全網等了近十年的「冰湖之謎」！全新古裝陸劇《冰湖重生》不僅是現象級陸劇《楚喬傳》的正統續集，更是一場關於青春遺憾的華麗救贖。由當年飾演「小楚喬」的黃楊鈿甜回歸擔正，搭檔李昀銳與張康樂填補冰湖遺憾。劇組遠赴青海高原實景拍攝，李昀銳更在零下20度挑戰戰損造型至凍傷，誠意還原原著權謀與極致深情。



《冰湖重生》官方海報。（官方提供圖片）

諸葛玥破冰重生暗夜守護

當年《楚喬傳》大結局停在最虐心的一刻，就是諸葛玥（林更新飾）墜湖、楚喬（趙麗穎飾）隨之跳入冰水，兩人生死未卜，從此成為萬千劇迷的「意難平」！《冰湖重生》開篇便正面回應了萬千觀眾近十年的懸念，劇情緊接冰湖大戰，諸葛玥（李昀銳飾）為救楚喬（黃楊鈿甜飾）墜入極寒湖底後，如何在湖底一線生機中艱難生還、假死重生！

回歸後的諸葛玥不再是往日那個傲嬌少年，他化身滄桑謀士隱忍守護楚喬；楚喬則以為諸葛玥已死，決心與暴君燕洵（張康樂飾）對抗，也在過程中逐漸懷疑諸葛玥尚存人間。隨著燕洵掀起四國戰亂，楚喬面臨平定天下、喚醒燕洵良知與追尋愛人蹤跡的三重抉擇，最終她能夠與諸葛玥開花結果嗎？劇中諸葛玥從明戀轉向暗夜守護的極致深情，補全了原著中最動人的高光時刻，讓不少「星玥黨」感嘆：「這份續集的誠意，我們等到了！」

不少「星玥黨」感嘆：「這份續集的誠意，我們等到了！」（官方提供圖片）

李昀銳戰損造型征服觀眾

一向形象溫潤的李昀銳，今次徹底撕掉標籤，並在《冰湖重生》中實現了演藝生涯的重大突破！他飾演的諸葛玥經歷冰湖生死後，氣質變得冷傲內斂，令人印象深刻。據悉為了演好「破冰重生」的慘烈感，他在零下20度的極寒環境中完成冰湖墜崖戲份，導致局部凍傷，足見他十分專業，難怪繼大熱劇集《九重紫》後迅速走紅，廣受劇迷和製作人喜愛。

預告中李昀銳那身血跡斑斑的戰損造型，配上充滿故事感的眼神，被網民封為「戰損美學新標準」，對此他笑言：「劇中有很多造型，我每套都非常喜歡，一定要選一套的話，我會選擇劇中出場的戰損服，那場戲的造型，不知道為甚麼就是那麼搭。」網民形容他的演技是「整容式」進步：「少年感與破碎感兼備」、「眼神裡的破碎感簡直讓人想幫他擦淚！」

李昀銳血跡斑斑的戰損造型備受網民追捧。（官方提供圖片）

從小楚喬到女戰神的傳奇傳承

《冰湖重生》最為網友驚喜的神來之筆，莫過於女主角黃楊鈿甜！2017年她在《楚喬傳》飾演「小楚喬」時年僅10歲，英氣模樣深入民心；如今18歲的她親自接手成人版楚喬一角，這種原汁原味的靈魂傳承，賦予了故事無可比擬的代入感，讓前作粉絲期待不已！

製片人張萌在訪問公開了選角秘密：「這部劇第一個確定的演員就是黃楊鈿甜，因為她是小楚喬，她身上有那股勁兒；之前就在別的項目試過她的戲，她的戲非常好，從很多年輕的女演員中跳出來。」黃楊鈿甜在劇中展現了從奴隸到領袖的華麗蛻變，眼神既有昔日的靈動，更有如今的堅毅，網民紛紛感嘆：「看著她長大」、「終於等到她替楚喬平定天下」、「這份宿命感真的無敵！」

黃楊鈿甜在劇中展現了從奴隸到領袖的華麗蛻變。（官方提供圖片）

張康樂高顏值「瘋批美學」震撼全網

在《冰湖重生》飾演燕洵的張康樂堪稱話題度最高的人物之一！擁有「劍眉星目」高顏值的他，古裝扮相極具質感，網民形容他為「統一了古裝劇審美」；且他在劇中展現了強大的角色張力，將燕洵從深情世子徹底黑化為冷酷暴君的過程演繹得淋漓盡致，讓不少觀眾表示：「看著這張臉真的恨不起來」、「張康樂演出了燕洵那種野性與破碎並存的瘋批美學」！

此外，網上流傳了不少張康樂拍攝《冰湖重生》的神級路透照，張張堪比時尚大片，近日他出席活動時回應：「我很好奇這些照片是怎麼拍到的？那個地方是無人區，很感謝有人把我拍得這麼帥，但是那裏特別危險，大家下次不要去了！」

張康樂與黃楊鈿甜郎才女貌。（官方提供圖片）

高原實景還原冰火世界

為了追求極致的真實感，製作團隊毅然遠赴青海4000米高原進行艱苦實景拍攝，力求還原最真實的極寒戰場，劇中人工冰湖場景、真馬追逐與高危動作戲均未用綠幕替代，甚具睇頭。

這種極致寒冷的自然景觀，不僅構建了一個震撼的「冰火世界」，更與人物在亂世中掙扎求存的命運交相輝映。演員們在零下20度的嚴酷環境中真實對戲，呼出的白氣與睫毛上的冰霜都清晰可見，這種誠意打造出的電影級質感，在當下的影視環境中顯得珍貴。

《冰湖重生》劇組追求極致的真實感。（官方提供圖片）

權謀格局再升級

《冰湖重生》不滿足於個人恩怨，更將格局拉升至家國天下，故事後半段聚焦楚喬如何平定四方紛亂，並與諸葛玥攜手開創一個人人平等的盛世。這種從小愛到大義的升華，正是該劇最核心的靈魂！

目前在內地社交平台上，《冰湖重生》的討論量已突破數億，不少觀眾感嘆：「2017年的坑，2026年終於填平了。」全新古裝奇幻陸劇《冰湖重生》現已在Viu上架，如果你也曾為那場冰湖之戰流過淚，這部充滿匠心與情懷的續篇，絕對不能錯過。