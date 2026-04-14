「最美穆念慈」孟子義驚爆深夜送院　公司急撤工作　2年僅放假2日

30歲大陸女星孟子義因五官精緻、外型美豔，在演出電視劇《射鵰英雄傳2017》中被封「最美穆念慈」，出道12年演過《陳情令》、《九重紫》人氣飆漲。



不過隨著工作滿檔，她近日驚傳身體不適緊急送醫，劇組急忙撤通告，工作室也發文致歉。

孟子義（微博@孟子義）

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孟子義4月11日深夜在劇組收工後，突感身體不適，團隊及劇組在第一時間將其送往醫院進行檢查，經醫生診治後確認為急性腸胃炎引發高燒脫水，經過休養後，目前情況穩定，身體無大礙。針對孟子義的突然病倒，工作室也發文聲明向粉絲報平安，原定4月12日的廣告拍攝全天工作計劃也已取消，確保她的身體狀況恢復健康。

孟子義粉絲對接賬號在微博發文回應孟子義的身體狀況（微博@小檸檬傳聲筒）

身處高壓工作環境中，身高170cm的孟子義曾因高強度密集拍戲，還因食物中毒，甚至曾為戲維持「清冷破碎感」而瘦身，導致體重降至45kg以下，原本醫生建議手術，但她因工作忙碌，只能選擇打針消炎後便復工，兩年來最長的一次休假竟只有2天，如今健康亮紅燈，意外有了休假，不少粉絲都盼望她能好好調養身體，才有本錢走更長遠的路。

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