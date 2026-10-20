尚公主｜李昀銳孟子義三度合作！從客串到強強聯手　網讚神仙售後

改編自伊人睽睽同名小說的內地古裝權謀愛情大劇《尚公主》，劇組宣布定於10月23日開播。本劇由孟子義與李昀銳領銜主演，亦是兩人繼《西出玉門》與《九重紫》後的第三度合作。這對被粉絲稱為「昀牽孟繞」（又稱：昀牽夢繞）的螢幕CP（即螢幕情侶），歷經3年時間從邊緣客串、二搭爆火到三搭（第三度合作）權謀博弈，連同戲外接下班的高甜互動，引爆全網預告追劇狂潮。網民紛紛洗版讚歎：「這才是內娛最頂級的戲外高甜互動（神仙售後）！」



改編自伊人睽睽同名小說的古裝權謀愛情大劇《尚公主》宣佈定檔10月23日開播。（微博@尚公主官微）

作品由孟子義與李昀銳領銜主演，亦是兩人繼《西出玉門》與《九重紫》後的第三度劇集同框合作。（微博@九重紫官方）

緣起《西出玉門》客串埋下伏線：邊緣配角同框自帶奇妙火花

李昀銳孟子義這段神仙緣份的前因，可追溯至2023年播出的探險劇《西出玉門》。當時孟子義在劇中特別客串飾演反派陣營中美艷而富有謀略的「龍芝」，李昀銳則飾演性格沉悶、忠心耿耿的護衛「高深」。兩人雖然並非男女主角且陣營對立，直接對手戲不多，但同框時展現的氣場已吸引不少觀眾注意，為日後合作埋下伏線。有網民回憶 ：「那時就覺得兩人站在一起很有火花，雖然是配角但氣場奇妙地搭，簡直埋下了天選CP的種子！」

在探險劇《西出玉門》中，孟子義特別客串飾演反派陣營中美艷而富有謀略的「龍芝」。（微博@西出玉門官微）

李昀銳則飾演性格沉悶、忠心耿耿的護衛「高深」。（微博@西出玉門官微）

雖然是配角但氣場奇妙地搭，簡直埋下了天選CP的種子！ 網民留言

二搭《九重紫》爆火奠地位：聰慧嫡女與英勇世子的重生絕戀

2024年，兩人在古裝劇《九重紫》中迎來首度雙主角合作。孟子義在劇中飾演遭逢變故後清醒獨立、智謀過人的嫡女「竇昭」；李昀銳飾演背負身世謎團、表面桀驁實則重情重義的國公府世子「宋墨」。劇中「強強聯手」與宿命感設定於內地開播後引爆話題，劇中將刑求拍成踩線調情味的牢房審訊戲，以及城門吻等名場面引發網民熱議洗版。網民對此精闢評價：「兩人把生離死別的宿命重逢演活了，化學反應完全是自然的！」

2024年，孟子義、李昀銳兩人在古裝劇《九重紫》中迎來首度雙主角合作。（微博@九重紫官方）

孟子義在劇中飾演遭逢變故後清醒獨立、智謀過人的嫡女「竇昭」。（微博@九重紫官方）

李昀銳飾演背負身世謎團、表面桀驁實則重情重義的國公府世子「宋墨」。（微博@九重紫官方）

三搭《尚公主》強強攻心博弈：野心公主與腹黑宰相戲內外甜翻全網

如今在2026年即將重磅登場的《尚公主》中，兩人第三度合作演繹極致攻心戀。孟子義飾演和親受辱歸來、從驕縱嫡女蛻變為步步為營的丹陽公主「暮晚搖」；李昀銳則飾演表面溫潤儒雅、實則背負血仇深謀遠慮的寒門謀士兼宰相「言尚」。兩人從防備試探走向生死相依，上演一場互為棋子又彼此救贖的朝堂雙強博弈。

如今在2026年重磅登場的《尚公主》中，兩人三度合作演繹極致攻心戀。（微博@尚公主官微）

《尚公主》宣傳拍攝期間李昀銳更被拍到私下現身接孟子義下班，帶動話題頻頻衝上熱搜榜，騰訊視頻與Disney+雙平台預約量一舉突破400萬大關。對於這場堪稱內娛奇蹟的三搭演進，網民集體狂歡道：「這默契度簡直無人能敵，請直接鎖死，一直演下去！」

孟子義飾演和親受辱歸來、從驕縱嫡女蛻變為步步為營的丹陽公主「暮晚搖」。（微博@尚公主官微）

李昀銳則飾演表面溫潤儒雅、實則背負血仇深謀遠慮的寒門謀士兼宰相「言尚」。（微博@小林是李昀銳）

《尚公主》宣傳拍攝期間李昀銳更被拍到私下現身接孟子義下班，帶動話題頻頻衝上熱搜榜。（網上圖片）

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