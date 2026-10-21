美人餘｜李一桐撞破贅婿吃絕戶騙局　組「婦仇者聯盟」反擊渣男

由李一桐主演的最新內地劇《美人餘》現正於騰訊視頻（WeTV）與東方衛視黃金時段熱播。劇集改編自內地著名作家伊北的同名小說，全劇共28集，被納入騰訊視頻主打女性題材的「螢火單元」。故事以極具話題性的「吃絕戶」婚姻騙局切入，講述女主角遭遇丈夫謀奪家產後精明反擊，不僅打破爽劇「大女主」套路，更引發廣大觀眾對婚內財產防禦的強烈共鳴。



由李一桐主演的最新內地劇《美人餘》現正於騰訊視頻（WeTV）與東方衛視黃金時段熱播。（微博@美人餘官微）

五週年驚破「吃絕戶」陰謀：李一桐示範教科書級冷靜自保

李一桐在《美人餘》中飾演江浙滬獨生女、百萬粉絲級網絡創作者余夢。余夢以為自己嫁給了模範贅婿，豈料結婚五週年之際，才驚覺丈夫早有預謀，竟聯同偽裝成保母的原配妻子盧蕙（王佳佳飾）圖謀吞併其全部家產。

李一桐在《美人餘》中飾演江浙滬獨生女、百萬粉絲級網絡創作者余夢。（微博@美人餘官微）

李一桐以為自己嫁給了模範贅婿，豈料結婚五週年之際，才驚覺丈夫早有預謀。（微博@美人餘官微）

丈夫狄立人（喬振宇飾）早有預謀，聯同偽裝成保姆的原配妻子盧蕙（王佳佳飾）圖謀吞併其全部家產。（微博@美人餘官微）

「吃絕戶」原指舊社會宗族吞併無男丁孤寡之家的財產，劇中則引申為透過婚姻謀奪獨生女家產。余夢發現丈夫狄立人（喬振宇飾）出軌及謀財後，第一時間並非情緒崩潰，而是冷靜去醫院體檢、委託律師核查資金流水。這套「先自保、再反擊」的果斷操作，令大量網民大呼「乳腺通暢」（形容如釋重負）。

喬振宇在劇中出軌及謀財。（微博@美人餘官微）

李一桐第一時間並非情緒崩潰，而是冷靜去醫院體檢、委託律師核查資金流水。（微博@美人餘官微）

李一桐第一時間去醫院體檢、委託律師核查資金流水。（微博@美人餘官微）

女性聯手反套路 撕掉「雌競」標籤的「婦仇者聯盟」

劇情另一大賣點，在於跳出了過往都市劇幾位女性爭奪一個男人的陳舊套路，而是受傷女性放下敵對、結成同盟共同對付設局的丈夫。余夢聯合離婚律師焦旭（常華森飾）、閨蜜劉姿（曾夢雪飾），甚至成功策反第三者文曉曉（易夢玲飾），組成「婦仇者聯盟」。有網民評價：「余夢先保住房子再談感情，嬌妻變賬房比戀愛腦舒服。」

《美人餘》跳出了過往都市劇幾位女性爭奪一個男人的陳舊套路，而是受傷女性放下敵對組成「婦仇者聯盟」。（微博@美人餘官微）

余夢策反第三者文曉曉（易夢玲飾），組成「婦仇者聯盟」。（微博@美人餘官微）

《美人餘》跳出了過往都市劇的陳舊套路，組成「婦仇者聯盟」。（微博@美人餘官微）

撕碎金絲雀幻象：寫實刻畫女性清醒蛻變痛感

余夢與一上場就冷靜決斷的「大女主」不同，本身長期被丈夫營造的溫柔假象包裹，即便察覺婚姻有異，內心亦曾掙扎不願戳破美好幻夢。直至證據擺在眼前，她才強逼自己跳出舒適圈，一步步摸索資產核查與法律途徑。過程之中她同樣會猶豫害怕，並非全程理智清醒，這種真實而充滿瑕疵的成長軌跡，反讓角色更具說服力。

李一桐與一上場就冷靜決斷的「大女主」不同，即便察覺婚姻有異，內心亦曾掙扎不願戳破美好幻夢。（微博@美人餘官微）

證據擺在眼前，余夢才強逼自己跳出舒適圈，一步步摸索資產核查與法律途徑。（微博@美人餘官微）