把黑夜點燃｜開場即滅門！蔣欣陳哲遠追兇　揭90年代國企爆炸黑幕

由蔣欣與陳哲遠領銜主演的年代懸疑短劇《把黑夜點燃》（Light the Dark）於昨日（10月15日）傍晚6時正式開播。劇集前三集由石化廠大爆炸揭開序幕，父親於爆炸中重傷、母親留遺言離世，姊弟暗中查案，環環相扣，多個事件接連湧來卻不錯亂，開播一小時內，愛奇藝平台熱度指數迅速衝破3,000大關，登頂劇集飆升榜榜首！



由蔣欣與陳哲遠領銜主演的年代懸疑短劇《把黑夜點燃》（Light the Dark）於昨日（10月15日）傍晚6時正式開播。（微博＠網劇把黑夜點燃）

一通電話揭開悲劇序幕 廉價碳鋼釀特大爆炸

劇集開篇直接還原「713管道爆炸」現場，石油大學畢業生陳善（陳哲遠飾）臨行前致電父親陳福（馮兵飾）報平安，豈料電話那頭傳來的竟是轟然巨響。當陳善慌忙趕赴現場時，身為工程隊長的父親早已倒在血泊之中，重傷垂危。

陳哲遠臨行前致電父親報平安，電話那頭傳來的卻是轟然巨響。陳哲遠趕赴現場時，身為工程隊長的父親早已重傷垂危。（微博＠網劇把黑夜點燃）

這場災難早有預兆，先前一場小型爆炸炸死農戶十幾頭豬，陳福（馮兵飾）追查時發現，損毀處的法蘭盤（Flange，即凸緣接頭）存在嚴重品質問題，原本價值數百元人民幣的合金鋼管材，竟被人暗中替換成僅售數元的廉價碳鋼。陳福懷疑廠內採購環節偷工減料，在爆炸事故中身受重傷，臨終前欲言又止。

陳福懷疑廠內採購環節偷工減料，尚未查清真相便喪命於特大爆炸中，臨終前欲言又止。（微博＠網劇把黑夜點燃）

更令人髮指的是事故發生後，廠方迅速將災難定性為「操作意外」，一眾職工迫於壓力多避而不談。劇集僅用短短數分鐘，便將人禍被掩蓋的劇烈衝突推至頂峰。不少觀眾看完後直言：「開場幾分鐘就入戲，絕不拖泥帶水！」亦有網民感歎：「五分鐘帶出全家遺憾，夠狠！」

先前一場小型爆炸炸死農戶十幾頭豬，陳福追查時發現，損毀處的法蘭盤（Flange，即凸緣接頭）存在嚴重品質問題。（微博＠網劇把黑夜點燃）

知識分子家庭一夜覆滅 廠長現場指控母親頂罪

陳家原是石油系統（即國營石油企業體系）知識分子家庭，父親陳福任施工項目負責人，母親張文英（姜宏波飾）是設計院骨幹。一場人為爆炸不僅令陳家父死母亡、一夜覆滅，廠長萬陽更將責任全數推給死者，強行扣上事故責任人的帽子，讓陳氏夫婦死不瞑目。

陳家原是石油系統（即國營石油企業體系）知識分子家庭，父親陳福任施工項目負責人，母親張文英是設計院骨幹。（微博＠網劇把黑夜點燃）

姊弟雙線高智商反擊 深入廢墟與檔案室破局

面對廠長萬陽隻手遮天的權力網，陳氏姊弟沒有選擇退縮。姊姊陳英留在廠內檔案室，憑藉採購單據與工程紀錄核對管材去向；弟弟陳善則在爆炸廢墟與暗處追查線索。兩人在敵意環伺的高壓職場中，與元凶展開高智商博弈，誓要還父母清白並揭開背後隱藏的驚人黑幕！