《美人餘》10.9開播！李一桐上演婚姻狼人殺　盤點5大必看亮點

由李一桐主演的最新內地劇《美人餘》定檔於10月9日在騰訊視頻（WeTV）開播，並於10月10日起登陸東方衛視黃金時段播出。劇集改編自著名作家伊北的同名小說，全劇共28集，被納入騰訊視頻主打女性題材的「螢火單元」。



故事講述富家獨生女「余夢」（李一桐飾）在結婚五周年之際，驚覺平日體貼入微的丈夫竟是設局侵吞家產的「假面入贅女婿」。面對殘酷的「吃絕戶」陷阱，她果斷擺脫懵懂、走向清醒，攜手專職律師焦旭（常華森飾）展開人生主導權爭奪戰，劇情預告一出即引發全網熱議，以下為大家拆解劇中五大看點。



由李一桐主演的最新內地劇《美人餘》定檔於10月9日在騰訊視頻（WeTV）開播，並於10月10日起登陸東方衛視黃金時段播出。（微博@美人餘官微）

由李一桐主演的最新內地劇《美人餘》定檔於10月9日在騰訊視頻（WeTV）開播，並於10月10日起登陸東方衛視黃金時段播出。（微博@美人餘官微）

看點一：劇名雙關暗藏婚姻隱喻

《美人餘》改編自原著中四位姓「余」的女性角色故事（余嘉、余夢、余爽、余蕊），呈現她們在面對不幸婚姻時的不同抉擇（包括離婚、死守與拒婚）。劇名不僅巧妙扣合女主角「余夢」的姓氏，更深刻剖析現代婚姻的現實困局：當一個女性只剩下青春與美貌，面臨枕邊人的背叛與算計時，絕地反擊成為唯一的救贖。網民紛紛點評：「名字改得極具巧思，道盡現代女性在婚姻裏的現實與無奈。」

劇名《美人餘》蘊含著深刻的女性命題，改編自原著中四位姓「余」的女性角色故事，呈現她們在面對不幸婚姻時的不同抉擇（包括離婚、死守與拒婚）。（網上圖片）

劇名《美人餘》不僅巧妙扣合女主角「余夢」的姓氏，更深刻剖析現代婚姻的現實困局：當一個女性只剩下青春與美貌，面臨枕邊人的背叛與算計時，絕地反擊成為唯一的救贖。（微博@美人餘官微）

名字改得極具巧思，道盡現代女性在婚姻裏的現實與無奈。 網民點評

看點二：豪門女醒覺破局 揭「模範贅婿」偽善面具

女主角余夢（李一桐飾）在外人眼中擁有完美婚姻與事業。然而在結婚五周年之際，她驚覺丈夫狄立人（喬振宇飾）從結婚第一天起就動機不良純。

富家女余夢在外人眼中是擁有幸福婚姻與完美事業的「幸運寵兒」，然而在結婚五周年之際，她驚覺丈夫狄立人（喬振宇飾）從結婚第一天起就動機不純。（微博@美人餘官微）

富家女余夢在外人眼中是擁有幸福婚姻與完美事業的「幸運寵兒」，然而在結婚五周年之際，她驚覺丈夫狄立人（喬振宇飾）從結婚第一天起就動機不純。（微博@美人餘官微）

對方表面是溫柔體貼的「模範入贅女婿」，暗中卻早已與身邊親近的人聯手，侵吞余家的資產與商業資源，甚至連每日出入家中的保姆盧蕙（王佳佳飾）實為丈夫狄立人的原配暗樁，兩人組成寄生同盟。余夢宛如陷入「楚門的世界」（看似美好，實則全是精心設計的操控假象），面臨被「吸血」與「吃絕戶」的極大危機。

富家女余夢在外人眼中是擁有幸福婚姻與完美事業的「幸運寵兒」，然而在結婚五周年之際，她驚覺丈夫狄立人（喬振宇飾）從結婚第一天起就動機不純。（《美人餘》預告片截圖）

看點三：撕掉「嬌妻」標籤 痛苦後徹底清醒

劇情的核心在於女主角的心理與立場轉變。余夢從最初對枕邊人全心信任、習慣於「被安排好」的生活，到遭受重創後的痛苦震驚，最終選擇徹底清醒。她摒棄了無謂的情感幻想，化被動為主動，完成了從「溫柔嬌妻」到「果敢大女主」的角色轉變與心態重構。

《美人餘》劇情的靈魂在於女主角的心理與立場轉變。（微博@美人餘官微）

余夢從最初對枕邊人全心信任、習慣於「被安排好」的生活，到遭受重創後的痛苦震驚，最終選擇徹底清醒。（微博@美人餘官微）

看點四：強強聯手 律政商戰精準割席

區別於傳統劇集中情緒化的「大鬧」場面，本劇的反擊線講述的是冷靜客觀的法律與商業決戰。余夢在識破陰謀後選擇隱忍，聯手專業律師焦旭與閨蜜劉姿（曾夢雪飾），步步為營地進行秘密蒐證、釐清股權與婚內財產轉移細節，利用法律武器與商業規則對寄生團隊展開精準反擊。

余夢在識破陰謀後選擇隱忍，聯手專業律師焦旭與閨蜜劉姿（曾夢雪飾），利用法律武器與商業規則對寄生團隊展開精準反擊。（微博@美人餘官微）

余夢在識破陰謀後選擇隱忍，聯手專業律師焦旭與閨蜜劉姿（曾夢雪飾），利用法律武器與商業規則對寄生團隊展開精準反擊。（微博@美人餘官微）

余夢在識破陰謀後選擇隱忍，聯手專業律師焦旭與閨蜜劉姿（曾夢雪飾），利用法律武器與商業規則對寄生團隊展開精準反擊。（微博@美人餘官微）

余夢在識破陰謀後選擇隱忍，聯手專業律師焦旭與閨蜜劉姿（曾夢雪飾），利用法律武器與商業規則對寄生團隊展開精準反擊。（《美人餘》預告片截圖）

看點五：親密關係上演「心理狼人殺」 全員身份待揭曉

除了反擊主線之外，劇集開播前最受期待的看點在於其強烈的懸疑感與群像博弈。除了表面深情的丈夫狄立人背地設局之外，劇中幾乎「人人皆有秘密」，每日出入家中的保母竟是丈夫安插的眼線，而主動入局協助的女主角律師焦旭其真實動機亦深藏不露。整部劇宛如一場在親密關係中展開的「心理狼人殺」，將原本單純的都市情感劇拉升至充滿反轉與智鬥的緊張氛圍中。

《美人餘》中幾乎「人人皆有秘密」，每日出入家中的保母竟是丈夫安插的眼線。（《美人餘》預告片截圖）

《美人餘》中幾乎「人人皆有秘密」，每日出入家中的保母竟是丈夫安插的眼線。（微博@美人餘官微）

《美人餘》預告片