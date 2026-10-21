美人餘｜喬振宇佈局五年「吃李一桐絕戶」　家中保姆是謀財共犯？

由李一桐、喬振宇、王佳佳主演的最新內地劇《美人餘》現正於騰訊視頻（WeTV）與東方衛視黃金時段熱播！劇集改編自內地著名作家伊北的同名小說，全劇共28集，被納入騰訊視頻主打女性題材的「螢火單元」。劇中涉及「吃絕戶」婚姻騙局、身邊人竟是謀財共犯，以及受害女性結盟反擊等反套路情節，議題極具衝擊力，引發廣大觀眾對婚內財產防禦的強烈共鳴。以下拆解劇中三大核心劇情脈絡，一文看清錯綜複雜的人物關係。



由李一桐、喬振宇、王佳佳主演的最新內地劇《美人餘》現正於騰訊視頻（WeTV）與東方衛視黃金時段熱播！（微博＠美人餘官微）

偽善老公狄立人 求婚即是精心鋪局

喬振宇飾演的狄立人，表面上是無可挑剔的體貼丈夫，對富家千金余夢（李一桐飾）照顧得無微不至。然而，這場婚姻從一開始就是一場精心設計的獵殺。狄立人改名換姓「沈立人」，偽造優雅完美形象入贅余家，真實目的就是覬覦余家的龐大家產，即俗稱的「吃絕戶」。

狄立人表面上是無可挑剔的體貼丈夫，對富家千金余夢照顧得無微不至。（微博＠美人餘官微）

狄立人對富家千金余夢照顧得無微不至。（微博＠美人餘官微）

余夢與狄立人婚姻從一開始就是一場精心設計的獵殺。（微博＠美人餘官微）

狄立人改名換姓「沈立人」，偽造優雅完美形象入贅余家，真實目的就是覬覦余家的龐大家產。（微博＠美人餘官微）

劇情推進顯示，狄立人並非首次作惡，早在多年前，他就曾將算計的目光投向另一個家庭，連元配妻子盧蕙（王佳佳飾）父親的離世，也與他脫不了關係。婚後，他表面溫柔體貼，私下卻暗中轉移資產、偽造共同債務，一步步將余家推向深淵。極致的反差感讓不少觀眾直呼「背脊發涼」。

狄立人並非首次作惡，早在多年前，他就曾將算計的目光投向另一個家庭。（微博＠美人餘官微）

狄立人表面溫柔體貼，私下卻暗中轉移資產、偽造共同債務，一步步將余家推向深淵。（微博＠美人餘官微）

保姆盧蕙竟是元配妻子 隱身豪宅當內應共謀騙局

全劇最大反轉，莫過於一直在余家擔任保姆的盧蕙，真實身份竟是狄立人的元配妻子，兩人更育有一子。他們最初一同策劃騙局，盧蕙隱藏身份入住余家擔任內應，全天候監視余夢的一舉一動。然而隨著劇情推進，盧蕙漸漸發現狄立人貪得無厭，不僅企圖強奪余家財產，連自己父親之死亦是狄立人一手造成，昔日夫妻情分徹底斷裂。王佳佳的精湛演技備受網民讚賞，由共犯轉化為受害者的豐富層次演繹，成為劇集一大驚喜。

保姆盧蕙真實身份竟是狄立人的元配妻子。（微博＠美人餘官微）

盧蕙隱藏身份入住余家擔任內應，全天候監視余夢的一舉一動。（微博＠美人餘官微）

盧蕙漸漸發現狄立人貪得無厭，昔日夫妻情分徹底斷裂。（微博＠美人餘官微）

由死敵變盟友 余夢盧蕙組「婦仇者聯盟」撕破騙局

劇情前期，余夢與盧蕙處於敵對陣營，兩人曾多次正面衝突、互相質疑，但隨著真相陸續浮出水面，二人才驚覺自己皆是被狄立人殘害的犧牲品。余夢看穿丈夫的全部陰謀，盧蕙亦查明殺父真相，二人決定放下過往恩怨，結成「婦仇者聯盟」。盧蕙不惜再次與狄立人復婚，深入敵方陣營搜集犯罪證據；余夢則利用商業手段周旋，二人裏應外合，誓將狄立人多年佈下的龐大騙局全數拆穿。

余夢與盧蕙處於敵對陣營，兩人曾多次正面衝突、互相質疑。（微博＠美人餘官微）

隨著真相陸續浮出水面，余夢與盧蕙才驚覺自己皆是被狄立人殘害的犧牲品。（微博＠美人餘官微）