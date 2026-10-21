孟子義李昀銳《尚公主》Q版頭像曝光　反差萌登熱搜網民讚活人感

由內地影星孟子義、李昀銳領銜「三搭」主演的古裝權謀大劇《尚公主》，定檔於10月23日播出。劇組在發布全員眼神凌厲、氣場全開的單人角色海報之際，孟子義與李昀銳卻帶頭將個人社交平台的頭像換掉，換成圓滾滾的Q版卡通形象。全伊倫、李孝謙、余皚磊、胡杏兒、唐曉天等主演迅速接力響應，全員Ｑ版萌爆登場，令相關話題瞬間登上熱搜榜。這場「酷颯劇照撞上軟萌畫風」的反差宣發，成功打破傳統古裝劇生硬的推廣套路，獲網民大讚活人感滿滿。



海報中暮晚搖與言尚眼神冷酷，將朝堂權謀博弈的壓迫感拉滿。（微博@小林不是李昀銳）

海報中暮晚搖與言尚眼神冷酷，將朝堂權謀博弈的壓迫感拉滿。（微博@尚公主官微）

海報中暮晚搖與言尚眼神冷酷，將朝堂權謀博弈的壓迫感拉滿，演員個人帳號卻集體換上生動的Q版小人。（微博@追劇大隊長）

海報中暮晚搖與言尚眼神冷酷，將朝堂權謀博弈的壓迫感拉滿，演員個人帳號卻集體換上生動的Q版小人。（微博@追劇大隊長）

野心公主「暮晚搖」遇上腹黑宰相「言尚」：雙強極致攻心拉扯

在《尚公主》中，兩位主角的人設堪稱「古偶天花板」，孟子義飾演遠嫁和親受辱歸來、從驕縱嫡女蛻變為步步為營的丹陽公主「暮晚搖」，外表張揚明艷、內心隱忍主動奪權；李昀銳飾演的寒門書生「言尚」表面溫潤儒雅、實則是背負滅門血仇的謀士，其後入仕一路逆襲拜相。兩人從嶺南偶遇時的互為棋子與防備試探，一步步走向生死相依。

《尚公主》是孟子義與李昀銳繼《西出玉門》客串初遇（飾演龍芝與高深）、《九重紫》領銜大爆（飾演竇昭與宋墨）之後，迎來的三度合作，再次演繹朝堂雙強的極致攻心博弈，讓劇迷期待值爆表。

孟子義飾演遠嫁和親受辱歸來、從驕縱嫡女蛻變為步步為營的丹陽公主「暮晚搖」，外表張揚明艷、內心隱忍主動奪權。（微博@尚公主官微）

李昀銳飾演的寒門書生「言尚」表面溫潤儒雅、實則是背負滅門血仇的謀士，其後入仕一路逆襲拜相。（微博@小林不是李昀銳）

這是孟子義與李昀銳繼《西出玉門》與《九重紫》後第三度合作，讓劇迷期待值爆表。（微博@九重紫官方）

由孟子義、李昀銳領銜「三搭」主演的古裝權謀大劇《尚公主》定檔於10月23日播出。（微博@尚公主官微）

狠辣劇照VS圓滾頭像：極致對沖營造滿滿「活人感」

一般古裝劇多是發布真人宣傳海報與劇照，但《尚公主》卻奇招突襲地推出Q版卡通頭像，這波換頭像宣發能迅速引起關注，關鍵在於強烈的視覺對比。宣傳海報中暮晚搖與言尚眼神冷酷，將朝堂權謀博弈的壓迫感拉滿，但演員個人帳號卻集體換上生動的Q版小人，彷彿上一秒朝堂殺伐、下一秒組隊賣萌。討論區網民爆笑留言：「比千篇一律地發劇照宣傳語好玩太多，不硬拗宣發反而攢足了路人好感度。」

由孟子義、李昀銳領銜「三搭」主演的古裝權謀大劇《尚公主》定檔於10月23日播出。（微博@尚公主官微）

比千篇一律地發劇照宣傳語好玩太多，不硬拗宣發反而攢足了路人好感度。 網民留言

主演接力展現強大團魂：劇集預約量強勢突破400萬大關

這場宣發熱潮展現出強大的團隊凝聚力。據官方消息，《尚公主》在騰訊視頻及串流平台Disney+海外專區等影音平台的預約量已強勢突破400萬大關。胡杏兒等資深演員無縫加入換頭像，儀式感拉滿。社交媒體上劇集討論組有網民評價：「孟子義與李昀銳戲外互動本來就甜，宣發又懂觀眾心思，『尚公主宇宙』集結完畢，開播熱度鐵定炸裂！」這場輕鬆有趣的社群互動，正持續為《尚公主》的開播累積超高熱度。

胡杏兒等資深演員無縫加入換頭像，儀式感拉滿。（微博@追劇大隊長）

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