13套最新未播陸劇推薦：低智商犯罪/與晉長安/回來的她們/慕胥辭

未開播的內地劇集多到數不完，像王驍、田曦薇主演的輕喜劇《低智商犯罪》、宋軼、丞磊的古裝愛情劇《與晉長安》、吳謹言、江疏影的懸疑劇《回來的她們》、唐嫣、趙又廷的《獨身女人》、迪麗熱巴、陳飛宇的古裝玄幻劇《慕胥辭》、侯明昊、盧昱曉的仙俠劇《入青雲》、胡軍、袁姍姍的《歸隊》等等，接下來就為大家盤點13套待播陸劇。



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《燦爛的風和海》煞科！

《燦爛的風和海》演員卡士：

《燦爛的風和海》煞科！由李漠、徐維寬執導，鍾楚曦、孫陽、陳昊宇、韓東君、耿樂、倪虹潔等主演的都市愛情話題劇《燦爛的風和海》9月2日煞科，湖南衛視、芒果TV待播。

《燦爛的風和海》劇情簡介：

在澳門，婚前焦慮的麥又歌（陳昊宇 飾）遇到了經營老店但做著電影夢的徐君樂（孫陽 飾）；車手周俊豪（韓東君 飾）結識了澳門女治安警察陳嘉慧（鍾楚曦 飾）；許建明（耿樂 飾）與前妻唐薇（倪虹潔 飾）重逢。多個情緣故事在此上演……

獨舌閒談《燦爛的風和海》：看完預告已經想去澳門了！



涉案輕喜劇《低智商犯罪》煞科

《低智商犯罪》演員卡士：

由王少雄擔任總編劇，孫晚成、張金夢編劇，劉海波執導，王驍、田曦薇、王傳君、董寶石等主演的公安題材涉案輕喜劇《低智商犯罪》8月底煞科，愛奇藝迷霧劇場獨播。

《低智商犯罪》劇情簡介：

該劇改編自紫金陳的同名小說。兩個愚蠢的盜賊，一群老謀深算的大人物，一位運氣超好的警官，因為一場啼笑皆非的誤會產生交集，在魚龍混雜的地下社會裡展開了燒腦又滑稽的爭鬥……

獨舌閒談《低智商犯罪》：退一萬步講，不能明天就播嗎？



古言《與晉長安》煞科

《與晉長安》演員卡士：

由極光光、魯森森、孫婷婷、孫紫嫣編劇，鄧科擔任總導演，高琮凱執導，宋軼、丞磊、畢雯珺、史策、官鴻、季肖冰、倪大紅等主演的古裝愛情劇《與晉長安》8月29日橫店煞科，愛奇藝全網獨播。

《與晉長安》劇情簡介：

該劇改編自九鷺非香的同名小說，講述了大晉女將軍黎霜（宋軼 飾）與大姚鎮世王晉安（丞磊 飾）聯手化解國家危機，幫助百姓安居樂業的故事。

獨舌閒談《與晉長安》：好炸好炸好炸！！



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現言《陷入我們的熱戀》煞科

《陷入我們的熱戀》演員卡士：

由方羌羌擔任總編劇，羊六、母紫馨編劇，柳廣輝執導，劉浩存、王安宇、曾黎、任重等主演的都市青春言情劇《陷入我們的熱戀》8月29日煞科，騰訊視頻全網獨播。

《陷入我們的熱戀》劇情簡介：

該劇改編自耳東兔子發表在晉江文學城的同名小說。在青春的尾巴上，外表冷酷、內心甜軟的女孩徐梔（劉浩存 飾），遇到了被朋友們環繞、冷漠但深情的學霸陳路周（王安宇 飾）。徐梔蛻變成高考黑馬，與陳路週一起進入理想的大學，開啟了純真又熱烈的愛情……

獨舌閒談《陷入我們的熱戀》：好好好，就要看漂亮的年輕人戀愛。



趙本山新劇《鵲刀門傳奇2》煞科

《鵲刀門傳奇2》演員卡士：

由唐鐵軍、吳迪執導，趙本山、宋小寶、宋曉峰、文松、程野、楊樹林等主演的古裝武俠情景喜劇《鵲刀門傳奇2》8月24日煞科，騰訊視頻板凳單元待播。

《鵲刀門傳奇2》劇情簡介：

西門長海（趙本山 飾）大難未死，重歸定遠盟，守土抗倭；西門長在（趙本山 飾）繼續代替弟弟坐鎮鵲刀門。曹公公的侄子曹東東（楊樹林 飾）臥薪嚐膽，謀劃了一出針對西門長海的復仇大計。各方勢力集聚遼東，鵲刀門被捲入新一輪血雨腥風……

獨舌閒談《鵲刀門傳奇2》：本山在，快樂在！



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仙俠《慕胥辭》開鏡

《慕胥辭》演員卡士：

由秦榛執導，迪麗熱巴、陳飛宇、魏哲鳴、張儷等主演的古裝玄幻劇《慕胥辭》9月3日橫店開鏡，騰訊視頻全網獨播。

《慕胥辭》劇情簡介：

該劇改編自黎青燃發表於晉江文學城的小說《白日提燈》，講述了歸墟最強女靈主賀思慕（迪麗熱巴 飾）和身世成謎的少將軍段胥（陳飛宇 飾）互通五感，命理相連，攜手守護人間的故事。

獨舌閒談《慕胥辭》：怎麼有種…禁忌感？



近代革命劇《我們的河山》開鏡

《我們的河山》演員卡士：

由劉戈建編劇，毛衛甯執導，王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽等主演的近代革命劇《我們的河山》9月3日山東沂蒙開鏡，為華策克頓錦鯉工作室製作的版權劇，播出平臺待定。

《我們的河山》劇情簡介：

1937年，崮城縣青年共產黨員莊埼風在上級領導周密的指導和帶領下開展減租減息，組織農救會，團結力量一致抗日。最終迎來抗戰勝利。

獨舌閒談《我們的河山》：《功勳》之《能文能武李延年》的編劇、導演、主演再聚首，期待拉滿！



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戰爭劇《歸隊》開鏡

《歸隊》演員卡士：

由高滿堂、李立、汝盛、李洲編劇，臧溪川、趙陽執導，胡軍、李乃文、陳靖可、袁姍姍、蔣欣、林永健等主演的戰爭劇《歸隊》9月2日吉林白山開鏡，騰訊視頻全網獨播。

《歸隊》劇情簡介：

該劇從普通抗聯戰士的成長視角切入，以小見大地反映自「九·一八事變」開始，歷時十四年的全民抗戰歷程中，共產黨領導下的東北抗聯和東北人民抗擊日本帝國主義侵略最為艱苦卓絕的一段鬥爭史。

獨舌閒談《歸隊》：東北人已經起雞皮疙瘩了。



都市女性劇《獨身女人》開鏡

《獨身女人》演員卡士：

由秦雯編劇，張曉波執導，唐嫣、趙又廷、楊采鈺、馮紹峰、何藍逗、王菊、倪虹潔等主演的都市女性劇《獨身女人》8月31日上海開鏡，騰訊視頻全網獨播。

《獨身女人》劇情簡介：

該劇改編自亦舒的同名小說。經濟獨立、思想成熟的都市女性林展翹（唐嫣 飾），渴望一段擁有真正愛情的純粹婚姻。閨蜜周媚（楊采鈺 飾）明豔動人，專業過硬。趙蘭心（王菊 飾）與林展翹雖為競爭對手，卻在艱難時刻相互扶持。幾位女性性格不同、身份各異，都在各自的人生路上勇敢向前。

獨舌閒談《獨身女人》：亦舒IP改編再上新。



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仙俠 《入青雲》開鏡

《入青雲》演員卡士：

由紀桑柔、丁璐編劇，落落、知竹執導，侯明昊、盧昱曉主演的仙俠言情劇《入青雲》8月31日橫店開鏡，優酷全網獨播。

《入青雲》劇情簡介：

該劇改編自白鷺成雙的同名小說。罪囚出身的極星淵鬥者紀伯宰（侯明昊 飾）一舉擊敗已連勝七年的冷酷女戰神明意（盧昱曉 飾），一夜成為炙手可熱的新星。明意卻暗藏身份，化身舞姬接近紀伯宰，二人「身披馬甲」燃爽鬥愛，收穫了動人的愛情。

獨舌閒談《入青雲》：氛圍我喜歡



援藏題材《比山更高的地方》開鏡

《比山更高的地方》演員卡士：

由張永琛擔任總編劇，向勇執導，張馨予、鞏崢主演的援藏醫療題材電視劇《比山更高的地方》8月31日天津開鏡，播出平臺待定。

《比山更高的地方》劇情簡介：

今年是中國對口支援西藏工作30周年。該劇以天津援藏援甘醫生為人物原型，講述他們在高原克服身體不適、醫療技術差距，把科學的醫療觀念、先進的醫療技術帶進西藏的故事。

獨舌閒談《比山更高的地方》：好題材



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懸疑劇《回來的她們》開鏡

《回來的她們》演員卡士：

由肖詩瑤、趙菲菲、石文婷、陳蕭含編劇，卓立執導，吳謹言、江疏影、黃覺、涂松岩、劉丹、梁永棋等主演的女性懸疑劇《回來的她們》8月28日開鏡，播出平臺待定。

《回來的她們》劇情簡介：

該劇改編自孫未的小說《金腰帶》。小說從律師視角切入案件，涉及富豪、暴利、二奶、買凶、頂罪、打工群體、法律空白等多重元素。

獨舌閒談《回來的她們》：阿狸與「前夫哥」，二搭好快



家庭劇《歡樂家長群2》開鏡

《歡樂家長群2》演員卡士：

由馬廣源編劇，李少飛執導，張嘉益、陳好、王曉晨、趙達、蔡明、朱時茂、王甯等主演的都市育兒話題劇《歡樂家長群2》8月28日開鏡，芒果TV、湖南衛視待播。

《歡樂家長群2》劇情簡介：

《歡樂家長群》第一季於2024年2月1日播出。第二季的故事設置在2024年新開學季，鬼馬家庭的父母和孩子又開始新一輪快樂成長。

獨舌閒談《歡樂家長群2》：第二季這麼快就來了~



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打拐電影《浴火之路》定檔10.1

《浴火之路》演員卡士：

由五百執導，尚可編劇，肖央、趙麗穎、劉燁主演的打拐題材動作電影《浴火之路》10月1日中國國慶檔全國上映。

《浴火之路》劇情簡介：

孩子被拐六年的老崔（肖央 飾）、當年被前夫賣掉了女兒的櫻子（趙麗穎 飾）、孩子被拐至死的趙子山（劉燁 飾），相遇在尋子打拐的路上，三人與人販子鬥智鬥勇，最終在員警的配合下成功打拐，也得以彼此療傷。

獨舌閒談《浴火之路》：中國國民情緒電影，爆款預定。



《喬妍的心事》定檔10.26

《喬妍的心事》演員卡士：

由趙德胤執導，胥悅、張悅然、趙德胤編劇，趙麗穎、辛芷蕾主演的懸疑電影《喬妍的心事》10月26日全中國播出。

《喬妍的心事》劇情簡介：

影片改編自張悅然的小說《大喬小喬》。邊陲小鎮長大的喬妍（趙麗穎 飾）打拼多年之後成為一名知名演員，但生活一直如履薄冰。一條匿名的勒索消息，讓一樁塵封往事成為她新的陰影。同時，多年前失聯的姐姐（辛芷蕾 飾）突然現身，事情看似巧合，背後卻暗藏更大的危機。

獨舌閒談《喬妍的心事》：趙麗穎今年在大銀幕殺瘋了



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