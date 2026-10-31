嫁金釵｜網民票選十大惡女排行榜　田曦薇飾惡毒假千金僅排第2

古裝權謀劇《嫁金釵》開播後引發全網追劇潮，由田曦薇與閆桉領銜主演。劇集憑藉真假千金調包、深宮宮鬥與全劇毫無「傻白甜」（天真無機心）的「全員惡女」設定，迅速在各大社交平台掀起洗版熱潮。各路女性角色心懷叵測、機關算盡，近日網民票選出劇中「十大惡女」惡毒指數排行，由深宅惡僕到幕後操盤大BOSS，盤點後宅至宮闈的極致心機。



《嫁金釵》憑藉真假千金調包、深宮宮鬥與全劇毫無「傻白甜」（天真無機心）的「全員惡女」設定，迅速在各大社交平台掀起洗版熱潮。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》各路女性角色心懷叵測、機關算盡，近日網民票選出劇中「十大惡女」惡毒指數排行。（網上圖片）

第10名：羅媽媽（低下層惡意幫兇）

典型的仗勢欺人的惡僕。作為深宅大院的底層下人卻毫無同理心，仗著主子勢力百般苛待弱者。劇中多次充當假千金君黛的爪牙，暗中設局陷害、百般刁難真千金魏嬈，將封建門第的惡意落實於日常瑣事中，是深宅暗黑關係網不可或缺的低下層幫兇。

羅媽媽是典型的仗勢欺人的惡僕。（《嫁金釵》劇照）

第9名：常傅母／常嬤嬤（冷血行兇劊子手）

殺人不眨眼的幕後執行者。不同於一般刻薄刁難的僕婦，常傅母正是當年親手執行「換嬰」毒計的元兇老僕。她甚至奉命將襁褓中的魏嬈溺殺（後因未遂扔棄荒野），平日更以恪守家規之名在後宅肆意虐待下人，手段狠毒。

常傅母是殺人不眨眼的幕後執行者。（《嫁金釵》劇照）

第8名：魏嬋（甘作棋子的推手）

郭虞鳳幼女、魏姝之妹。魏嬋長期生活在母姐陰影下，缺乏明辨是非的能力，盲目跟隨家人擺佈。她在各項陰謀中推波助瀾，每逢魏嬈落難便落井下石，是家族惡行中不可或缺的冷血幫兇。

魏嬋長期生活在母姐陰影下，缺乏明辨是非的能力，盲目跟隨家人擺佈。（《嫁金釵》劇照）

魏嬋在各項陰謀中推波助瀾，每逢魏嬈落難便落井下石，是家族惡行中不可或缺的冷血幫兇。（《嫁金釵》劇照）

第7名：皇后（殺人滅口的宮廷掌權者）

代表皇權無情算計的皇后在宮廷爭鬥中展現極深城府。皇后為穩固後宮勢力與家族利益，頻施狠辣政治手段。當各項計謀遭魏嬈接連拆解後，她竟派出刺客企圖滅口，混亂中更誤殺婢女碧桃，令真千金與深宮權貴徹底撕破臉。

皇后為穩固後宮勢力與家族利益，頻施狠辣政治手段。（《嫁金釵》劇照）

第6名：喬氏（吸乾骨血的市井養母）

魏嬈流落民間時的養母。喬氏表面看似柔弱可憐，實則心思歹毒。當年撿到魏嬈後，喬氏暗中藏起其認親信物「長命金鎖」，徹底斬斷其身世線索；隨後更強逼年幼的魏嬈充當「夜香婦」洗糞桶替自己償還巨額賭債。家中發生火災時，她只救親生女兒，十六年來不斷以道德綁架瘋狂壓榨養女。

喬氏表面看似柔弱可憐，實則心思歹毒。（《嫁金釵》劇照）

第5名：太后（戴春榮飾）（視人如螻蟻的深宮玩家）

戴春榮飾演的太后高居權力頂端，其核心動機在於制衡朝堂與世家格局。她將世家子女與朝堂力量皆視為博弈棋子，為維護皇權穩定與家族自身利益，行事果斷決絕，她隨意擺佈世家子女的婚姻與生死，一道懿旨即可掀起腥風血雨，展現出上位者極致冷漠的權力碾壓。

戴春榮飾演的太后高居權力頂端，其核心動機在於制衡朝堂與世家格局。（微博@嫁金釵官微）

戴春榮飾演的太后高居權力頂端，其核心動機在於制衡朝堂與世家格局。（微博@嫁金釵官微）

第4名：魏恆娥（陳紫函飾）（偏執調包的始作俑者）

身為魏嬈的親姑母，性格偏執殘酷。當年她為了給自己的私生女君黛一個尊貴的名分與錦繡前程，一手策劃「狸貓換太子」之策，狠心將親姪女遺棄荒野，徹底扭曲了真假千金往後十六年的人生。

魏恆娥身為魏嬈的親姑母，性格偏執殘酷。（微博@陳紫函）

當年魏恆娥為了給自己的私生女君黛一個尊貴的名分與錦繡前程，一手策劃「狸貓換太子」之策，狠心將親姪女遺棄荒野。（微博@嫁金釵官微）

第3名：魏姝（陳意涵飾）（暗藏殺機的笑面虎）

郭虞鳳長女、身居太子妃尊位。她完美繼承了母親的陰暗心機，表面上溫婉賢良、時常以大度之態勸解眾人，實則在暗中煽風點火、挑撥母女與家族關係。為了登上皇后乃至天下的權力巔峰，她甚至在背後慫恿太子謀反，心思縝密至極，網民評其為「全劇真正最可怕的隱蔽狠人」。

魏姝完美繼承了母親的陰暗心機，表面上溫婉賢良、時常以大度之態勸解眾人，實則在暗中煽風點火、挑撥母女與家族關係。（微博@嫁金釵官微）

魏姝完美繼承了母親的陰暗心機，表面上溫婉賢良、時常以大度之態勸解眾人，實則在暗中煽風點火、挑撥母女與家族關係。（微博@陳意涵）

第2名：君黛（田曦薇飾）（跋扈狠辣的假千金）

田曦薇飾演的假千金君黛頂替魏嬈的身分成長，集驕縱與狠辣於一身。在獲悉未婚夫陸濯重傷昏迷後，她因不願承受潛在守寡命運，利用特權逼迫外貌相同的真千金魏嬈代嫁沖喜。她在宅邸行事張揚且毫不掩飾惡意，面對利益威脅動輒下狠手，跋扈作風令人不寒而慄。

田曦薇飾演的假千金君黛頂替魏嬈的身分成長，集驕縱與狠辣於一身。（《嫁金釵》劇照）

田曦薇飾演的假千金君黛頂替魏嬈的身分成長，集驕縱與狠辣於一身。（微博@嫁金釵官微）

第1名：郭虞鳳（王一楠飾）（逼瘋全家的幕後大Boss）

王一楠飾演的魏家大嫂郭虞鳳原本是名門嫡女，因早年遭遇當眾悔婚，被迫下嫁荒淫的承安伯，屈辱的遭遇促使其性格產生強烈轉變。她在暗中參與了當年的換嬰與棄嬰毒計，多年來隱藏禍心，在族內興風作浪，甚至設局挑唆親母女骨肉相殘，誓要徹底摧毀整個家族為自己陪葬。

王一楠飾演的魏家大嫂郭虞鳳原本是名門嫡女，因早年遭遇當眾悔婚，被迫下嫁荒淫的承安伯，屈辱的遭遇促使其性格產生強烈轉變。（微博@嫁金釵官微）

王一楠飾演的魏家大嫂郭虞鳳在暗中參與了當年的換嬰與棄嬰毒計，多年來隱藏禍心，在族內興風作浪，甚至設局挑唆親母女骨肉相殘。（微博@嫁金釵官微）