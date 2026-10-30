嫁金釵｜登Netflix全球第4！單週380萬次觀看破紀錄 碾壓早春晴朗

【Netflix】由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架。根據Netflix最新一期全球非英語劇集週榜顯示，該劇以單週380萬次觀看、5930萬小時觀看時長，由上週第7位強勢躍升至第4位，一舉刷新華語劇在該榜單的歷史最高單週紀錄，打破早前由《早春晴朗》創下的320萬次舊高。同時該劇更一口氣攻入全球35個國家及地區的週榜前十名，並在香港、台灣、泰國、越南及新加坡5個市場成功登頂冠軍寶座。



【Netflix】由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@嫁金釵官微）

超越《早春晴朗》 刷新華語劇歷史

根據Netflix於10月28日公佈的全球非英語劇集週榜（10月19至25日），《嫁金釵》觀看次數升至380萬次、觀看時長增至5930萬小時，位列全球第4位。此前華語劇在該榜單的最佳紀錄，是由都市愛情劇《早春晴朗》於8月底至9月初創下的320萬次、4570萬小時，當時位列全球第2，亦是首部殺入前三的華語劇。今次《嫁金釵》直接將單週紀錄提升60萬次，總播放時長亦全面超越。

《嫁金釵》觀看次數升至380萬次、觀看時長增至5930萬小時，位列全球第4位。（網上圖片）

《嫁金釵》位列全球第4位，打破《早春晴朗》最佳記錄。（網上圖片）

此前華語劇的最佳紀錄，是由《早春晴朗》於8月底至9月初創下的320萬次、4570萬小時，當時位列全球第2。（網上圖片）

《嫁金釵》在內地收視成績亦相當亮眼，優酷站內熱度48小時17分破萬，歷史峰值10,082，列優酷歷史峰值總榜第7位。雲合正片有效播放市佔率由首日8.9%一路升至10月28日的27.4%，連續12天居首，並獲S+評級。燈塔累計播放量於10月28日突破10億，中央電視台八套（CCTV-8）首播收視率亦破1%。

《嫁金釵》雲合正片有效播放市佔率由首日8.9%一路升至10月28日的27.4%，連續12天居首，並獲S+評級。（微博@雲合數據）

《嫁金釵》燈塔累計播放量於10月28日突破10億。（微博@優酷）

真假千金命運交錯 魏嬈從宅鬥入朝堂

古裝宅鬥劇《嫁金釵》改編自笑佳人同名原著小說，由《延禧攻略》編劇周末執筆，劇集共30集，於中央電視台八套（CCTV-8）及優酷同步播出。

古裝宅鬥劇《嫁金釵》改編自笑佳人同名原著小說，由《延禧攻略》編劇周末執筆。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》改編自笑佳人同名原著小說，劇集共30集，於中央電視台八套（CCTV-8）及優酷同步播出。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》講述真千金魏嬈（田曦薇飾）幼年被調換，流落市井以倒夜香為生，假千金君黛佔據伯府身份，嬌縱跋扈。英國公世子陸濯（閆桉飾）守城重傷昏迷，陸家需要伯府千金沖喜，君黛不嫁，魏嬈為籌集母醫藥費代嫁沖喜。新婚之夜陸濯意外甦醒，對這位來歷不明的女子滿心戒備。與此同時，君黛多次設局陷害，先後於回門時放火、七夕將其按入水中，甚至在壽宴下毒手。

《嫁金釵》講述真千金魏嬈（田曦薇飾）幼年被調換，流落市井以倒夜香為生，假千金君黛佔據伯府身份，嬌縱跋扈。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》講述真千金魏嬈（田曦薇飾）幼年被調換，流落市井以倒夜香為生。（微博@嫁金釵官微）

假千金君黛佔據伯府身份，嬌縱跋扈多次設局陷害，先後於回門時放火、七夕將其按入水中，甚至在壽宴下毒手。（微博@嫁金釵官微）

英國公世子陸濯（閆桉飾）守城重傷昏迷，陸家需要伯府千金沖喜，君黛不嫁，魏嬈為籌集母醫藥費代嫁沖喜。（微博@嫁金釵官微）

但其實真正的推手是伯府大夫人郭虞鳳（王一楠飾），因二十年前被退婚而記恨在心，一手主導當年調換，並企圖讓兩姊妹相殺，重創其生母周芙（毛林林飾）。劇集由後宅鬥法推向朝堂邊關。在毒酒局中，侍女碧桃調換酒壺，君黛反誤飲毒酒身亡，魏嬈最終認回身世，與母親周芙聯手陸濯，成功設計扳倒皇后，將其廢為庶人，最終從底層貧女逆襲成為公府主母。

真正的推手是伯府大夫人郭虞鳳（王一楠飾），因二十年前被退婚而記恨在心，一手主導當年調換。（微博@嫁金釵官微）

毒酒局中，侍女碧桃調換酒壺，君黛反誤飲毒酒身亡。（微博@嫁金釵官微影片截圖）