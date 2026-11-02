玉簟秋結局對比｜劇版丞磊戰死沙場　改寫原著暗黑悲劇獲網民大讚

由丞磊與徐若晗領銜主演的民國虐戀大劇《玉簟秋》迎來第40集大結局後，因悲劇（BE）收場在網上引起熱烈討論。不少原著書迷在追劇後發現，電視劇並未完全照搬作家靈希的原著小說結局，而是將原著中「女主角精神崩潰慘死破廟」的個人悲劇，改寫為「男主角戰死沙場、女主角攜孤兒苦守一生」的抗戰背景故事，兩種截然不同的悲劇走向，成為網民近期的熱門話題。



由丞磊與徐若晗領銜主演的民國虐戀大劇《玉簟秋》迎來第40集大結局後，因極致悲劇（BE）收尾引發全網轟動。（微博@電視劇玉簟秋）

不少原著書迷在追劇後發現，劇版並未完全照搬作家靈希的原著小說終局。（微博@電視劇玉簟秋）

原著悲劇：平君發瘋淪落街頭乞討 淒涼病逝破廟草席裹屍

作家靈希筆下的原著小說《玉簟秋》，其結局以冷酷、絕望的「生理性致鬱」（揪心抑鬱）著稱。小說中的葉平君遭受了封建軍閥家族的精神碾壓與虐待，最終身患重病、神智失常，流落街頭沿街行乞。在生命垂危之際，她曾與乘車巡視的少帥虞昶軒在喧囂市井中擦肩而過，卻因面目全非而未能相認。

小說中的葉平君遭受了封建軍閥家族最極端的精神碾壓與虐待，最終身患重病、神智陷入瘋癲，流落街頭沿街行乞。（《玉簟秋》劇照）

在生命垂危之際，葉平君曾與乘車巡視的少帥虞昶軒在喧囂市井中擦肩而過，卻因面目全非而未能相認。（《玉簟秋》劇照）

最終，葉平君在四面透風的荒涼破廟內離世，屍骨僅以一張發霉破席草草掩埋。虞昶軒後來得知曾在街頭遇見的乞丐，竟是自己苦苦尋覓的葉平君；加上曾親手錯殺親生兒子的打擊，令大權在握的他只能在無盡悔恨中孤獨終老。這齣由封建階級與動盪時代交織而成的悲劇，成為無數書迷多年來的「心理陰影」。

最終，葉平君在四面透風的荒涼破廟內嚥下最後一口氣，屍骨僅以一張發霉破席草草掩埋。（《玉簟秋》劇照）

劇版重塑使命：少帥沙場浴血戰死 平君攜子苦守成漫長折磨

相較於原著對個體受難的極致剖析，電視劇版則將悲劇昇華為動盪年代的家國輓歌。劇版大結局中虞昶軒（丞磊飾）投身抗戰前線，最終渾身浴血戰死沙場，彌留之際眼前浮現的全是他與葉平君（徐若晗飾）往昔的甜蜜點滴。

劇版大結局中虞昶軒（丞磊飾）投身抗戰前線，最終渾身浴血戰死沙場。（網上圖片）

虞昶軒彌留之際眼前浮現的臨終回憶全是他與葉平君（徐若晗飾）往日的甜蜜時光。（網上圖片）

劇版大結局中虞昶軒（丞磊飾）投身抗戰前線，最終渾身浴血戰死沙場。（網上圖片）

而葉平君並未瘋癲受辱，而是堅定地活了下來，在戰火硝煙過後獨自撫養幼子小魚兒，在漫長歲月中苦苦守候一個永遠無法歸來的英雄。劇版男女主角在前夜相擁時早已預知此去無回的死局，這種生死相隔的隱忍與守候，被網民形容為「比立刻死去更為漫長的心靈酷刑」。

而葉平君並未瘋癲受辱，而是堅定地活了下來。（網上圖片）

葉平君在戰火硝煙過後獨自撫養幼子小魚兒，在漫長歲月中苦苦守候一個永遠無法歸來的英雄。（網上圖片）

而葉平君並未瘋癲受辱，而是堅定地活了下來，在戰火硝煙過後獨自撫養幼子小魚兒，在漫長歲月中苦苦守候一個永遠無法歸來的英雄。（網上圖片）

比立刻死去更為漫長的心靈酷刑！ 網民留言

劇版趙寶茹玉石俱焚 同袍戰死昇華家國輓歌

除了男女主角的生死相隔，配角群像在原著與劇版中的命運對比更顯露了改編格局的差異。劇版大結局中，本已尋得生機的虞夫人趙寶茹（徐帆飾）為家族氣節折返火海祠堂，與敵同歸於盡；虞昶軒之父虞仲權，以及李伯仁、顧瑞同等生死弟兄亦在前線遭遇重圍接連慘烈陣亡，成就了蕩氣迴腸的亂世抗爭。

劇版大結局中，本已尋得生機的虞夫人趙寶茹（徐帆飾）為家族氣節折返火海祠堂，與敵同歸於盡。（微博@小迷妹神吐槽影片截圖）

虞昶軒之父虞仲權，以及李伯仁、顧瑞同等生死弟兄亦在前線遭遇重圍接連慘烈陣亡，成就了蕩氣迴腸的亂世抗爭。（微博@小迷妹神吐槽影片截圖）

虞昶軒之父虞仲權，以及李伯仁、顧瑞同等生死弟兄亦在前線遭遇重圍接連慘烈陣亡，成就了蕩氣迴腸的亂世抗爭。（微博@小迷妹神吐槽影片截圖）

靈希小說中的配角群並未面臨此等壯烈覆滅。在葉平君慘死後，原著中虞昶軒遵從家族聯姻迎娶的正室妻子仍苟活於虞家深宅中，而虞夫人趙寶茹亦在豪門冷酷中度日；虞昶軒因悔恨終生不願親近正妻，令其在名存實亡的婚姻與冷宮般的深宅內孤獨終老。

在葉平君慘死後，原著中虞昶軒遵從家族聯姻迎娶的正室妻子仍苟活於虞家深宅中。（微博@電視劇玉簟秋）

原著小說中虞昶軒因悔恨終生不願親近正妻，令其在名存實亡的婚姻與冷宮般的深宅內孤獨終老。（微博@電視劇玉簟秋）

在原著小說的世界觀中，虞昶軒並未在戰場上犧牲，這批親信副官與部屬自然亦沒有在前線全員陣亡；小說終局時，虞昶軒手握軍權、權傾一方，手下將領親信依然各司其職，只是這群活下來的人，只能眼睜睜看著少帥在失去葉平君的無盡痛苦與空虛中度過殘生。

在原著小說的世界觀中，虞昶軒並未在戰場上犧牲，這批親信副官與部屬自然亦沒有在前線全員陣亡。（微博@電視劇玉簟秋）

小說終局時，虞昶軒手握軍權、權傾一方，手下將領親信依然各司其職。（微博@電視劇玉簟秋）

個體受難對照家國不屈 引網民深度思辨

兩種截然不同的配角收尾，展現了文學與影視改編的思維碰撞。原著小說將焦點深鎖於封建宅門對個體靈魂的凌遲，配角雖然「全員生還」，卻在名存實亡的婚姻與冷血的權力結構中活得如同行屍走肉。

原著小說將焦點深鎖於封建宅門對個體靈魂的凌遲。（微博@電視劇玉簟秋）

而劇版則大刀闊斧打破宅門局限，將配角全數推向抗擊強敵的國難前線，以「無人生還」的集體覆滅，換取了每個角色抗爭到底的尊嚴與風骨。兩岸三地網民對此紛紛給出客觀評價：「原著配角活著但靈魂已死，劇版配角身死但傲骨凜然！」「劇版把早期經典言情的自私狹隘昇華了層次，今次改編確實改得更具時代厚重感。」

而劇版則大刀闊斧打破宅門局限，將配角全數推向抗擊強敵的國難前線，以「無人生還」的集體覆滅，換取了每個角色抗爭到底的尊嚴與風骨。（網上圖片）

而劇版則大刀闊斧打破宅門局限，將配角全數推向抗擊強敵的國難前線，以「無人生還」的集體覆滅。（微博@電視劇玉簟秋）

原著配角活著但靈魂已死，劇版配角身死但傲骨凜然！ 網民留言