《嫁金釵》田曦薇闖東宮閹太子竟免死　網民痛批編劇兩大反智硬傷

【Netflix、優酷】由田曦薇領銜主演、閆桉主演，鄭好、金天如意參演的古裝劇《嫁金釵》近日在網絡引發廣泛關注。劇中有一段劇情講述市井出身的女主角魏嬈（田曦薇飾），重返承安伯府並替嫁入英國公府後，為營救慘遭非法囚禁的義妹紅線（金天如意飾），率眾直闖東宮並揮刀閹割當朝太子劉狩（鄭好飾）。這段旨在營造高潮的復仇戲碼，卻因女主角通天徹地的特權設定而招致各界批評。



從輕易突破森嚴的儲君宮防，到拔刀閹割太子卻能全身而退兼九族免死，劇情在「宮禁防衛」與「封建法統」兩大維度全盤脫離常理，被不少網民指責幕後編導為追求爽劇節奏，而犧牲編劇邏輯，令原本嚴肅的宮廷復仇淪為荒誕鬧劇。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演，鄭好、金天如意參演的古裝劇《嫁金釵》近日在網絡引發廣泛關注。（微博@嫁金釵官微）

這段講述主角魏嬈（田曦薇飾）為救義妹而閹割太子的劇情，旨在營造高潮的復仇戲碼，卻因女主角通天徹地的特權設定而招致各界批評。（微博@嫁金釵官微）

禁軍防線形同虛設 守衛調配被指脫離歷史常理

按照古代朝廷規制與宮廷禮制，東宮作為儲君起居與理政要地，理應衛戍森嚴、戒備周密。然而在劇中，魏嬈率領人手輕鬆長驅直入。面對重重披甲精兵，魏嬈一行人不僅未遭遇任何實質盤查與圍剿抵抗，女主角更當場一腳踢破內殿大門搜救義妹，整座儲君宮殿的防衛體系徹底形同虛設。

按照古代朝廷規制與宮廷禮制，東宮作為儲君起居與理政要地，理應衛戍森嚴、戒備周密。（《嫁金釵》劇照）

然而在劇中，魏嬈率領人手輕鬆長驅直入。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

然而在劇中，魏嬈率領人手輕鬆長驅直入。（《嫁金釵》劇照）

面對重重披甲精兵，魏嬈一行人未遭遇任何實質盤查與圍剿抵抗。（微博@-葡萄柚zy影片截圖）

這種將皇室禁地防禦視同兒戲的編排，令不少觀眾深感錯愕並留言：「是不是有點太降智了，這座儲君宮邸的門禁防禦力甚至比現代住宅屋苑更散漫。」完全失去歷史宮闈劇應具備的嚴謹感與合理性。

這種將皇室禁地防禦視同兒戲的編排。（微博@-葡萄柚zy影片截圖）

面對重重披甲精兵，魏嬈一行人未遭遇任何實質盤查與圍剿抵抗。（微博@嫁金釵官微）

這座儲君宮邸的門禁防禦力甚至比現代住宅屋苑更散漫。 網民留言

揮刀斷儲君命根免死 九族毫髮無損法統邏輯全失

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈，隨即拔刀直接斬斷儲君劉狩下體，令太子劉狩重傷致殘、喪失生育能力。在宗法與皇權至上的等級社會中，殘害儲君等同弒君謀逆，按律理應凌遲處死並抄家滅族。然而劇中魏嬈事後既未被御林軍當場正法，其夫家英國公府上下亦未受牽連，皇帝最終僅以「管束不力」四字草草結案。

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈。（微博@嫁金釵官微）

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈後拔刀直接斬斷儲君劉狩下體。（微博@嫁金釵官微）

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈後拔刀直接斬斷儲君劉狩下體。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

全劇最具爭議的矛盾爆點，在於魏嬈撞破太子對紅線實施暴行後，先將其打暈後拔刀直接斬斷儲君劉狩下體，令太子劉狩重傷致殘、喪失生育能力。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

這種徹底脫離法紀約束的情節設定，引發大量網民群起嘲諷，紛紛在影視討論區留言戲謔：「闖入東宮內殿閹割儲君還能全身而退，魏嬈的九族看完全部直呼命大！」「編劇為了給大女主開掛，簡直把封建法典撕得粉碎。」排山倒海的負評直斥主創為了營造廉價的爽感，徹底踐踏了古代法統與皇權秩序的運作底線。

這種徹底脫離法紀約束的情節設定，引發大量網民群起嘲諷。（微博@嫁金釵官微）

闖入東宮內殿閹割儲君還能全身而退，魏嬈的九族看完全部直呼命大！ 網民留言

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