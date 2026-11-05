重生2｜梁洛施化身女殺神刀槍肉搏　聯手文俊輝以命決戰洪金寶

由《怒潮》《重生》導演馬浴柯執導兼編劇，集結梁洛施、文俊輝、洪金寶領銜主演的年度犯罪動作大片《重生2》（Go for Broke 2），將於本周六（11月7日）正式港澳上映！電影因連場爆裂槍戰、近身血腥肉搏與衝擊尺度的殘酷黑市罪惡情節，獲通知正式落實評為三級影片上映！



《重生2》將於本周六（11月7日）正式港澳上映！（公關提供）

梁洛施化身女殺神以母愛為刃絕地反擊

針對角色和故事的核心，一眾主創於內地路演時分享深刻體會。飾演「絕地女殺神」希拉的梁洛施坦言，這次是自己從影以來演過最立體豐滿的角色：「我好鍾意希拉，但同時亦格外心痛她坎坷的遭遇。她身上有極致的脆弱與強大，當最愛的骨肉被奪走，她只能以母愛為刃絕地反擊；走到最後，她亦終於為自己作出了真正屬於她自己的人生選擇。」 而梁洛施於戲中亦刀槍輪番上陣，動作場面張力十足，與過往所演出過的角色完全不同！談及片中大量打戲的拍攝體驗，梁洛施坦言這是她第一次接觸如此密集的打鬥戲份：「槍械、冷兵器這些的使用對我而言都是全新嘗試。拍攝途中雖也遭遇了困難，但我十分享受這個創作過程。」

梁洛施化身絕地殺神。（公關提供）

梁洛施於戲中亦刀槍輪番上陣。（公關提供）

文俊輝十年隱忍撕裂演繹瘋狂與理智

另一主演文俊輝也分享，這次拍攝打戲時也融入了自己對角色蘇誠的理解，用略顯生澀的動作塑造了人物形象。談及如何平衡戲內蘇誠的「瘋狂」和「理智」這兩種狀態時，文俊輝表示：「戲中蘇誠找了十年仇人並一直忍耐的狀態就能看得出他的理智，只有在極端的情況下瘋狂一面才能出現。在這個角色身上，這兩種狀態是共存的，他所有的瘋狂狀態是為他的理智和復仇所服務的。」

文俊輝十年隱忍撕裂演繹瘋狂與理智。（公關提供）

《重生》是希拉自己主宰的選擇題

被問到片名《重生》對於兩位主角的真正意義，導演兼編劇馬浴柯表示：「對希拉而言，她一路都在痛苦中選擇重生，『重生』是一道由她自己主宰的選擇題；而對蘇誠而言，他一直活於執念和仇恨之中，至於他最終能否真正放下仇恨，這個答案我交由觀眾走入戲院親自解讀。」

陳國坤。（公關提供）

以命決戰洪金寶

《重生2》故事聚焦異國地下黑市，揭露一個隻手遮天、將人命當作工具的暗黑產業鏈。平凡母親希拉（梁洛施 飾）的愛子不幸淪為罪惡鏈下的無辜犧牲品，在極度悲痛與絕望之中，她遇上同樣因黑市買賣而痛失妹妹的蘇誠（文俊輝 飾）。兩個同為至親討回公道的絕望之人，決定化身復仇者，向幕後黑手佐曼（洪金寶 飾）及其子佐克（白客 飾）父子發起以命相搏的終極清算！電影由東方影業、洲立影片及銀都機構聯手港澳發行，11月7日（本周六）於香港及澳門戲院上映。

幕後黑手佐曼（洪金寶 飾）。（公關提供）