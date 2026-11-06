《再婚皇后》李鍾碩浴池名場面瘋傳　網民大讚逆齡：狀態重回20歲

由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），於串流平台Disney+熱播。李鍾碩在劇中飾演的西王國王子海因里，不僅擁有化身飛鳥潛入皇宮的奇幻能力，其微捲中長髮造型與深情凝視的名場面更引爆全網洗版，網民盛讚雖然他已37歲，狀態卻「回到20歲」，更驚呼「早期韓劇的半壁江山回來了」，迅速掀起現象級追劇熱潮。



由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），於串流平台Disney+熱播。（IG@disneypluskr）

浴池名場面瘋傳 少年感中長髮驚艷觀眾

《再婚皇后》改編自同名超人氣網漫，由《聽見你的聲音》導演趙秀沅與《壞媽媽》導演深娜瑌共同執導，全劇共10集。李鍾碩飾演的西王國第一繼承人海因里，擁有化身飛鳥的奇幻能力，並且早就暗中傾慕東大帝國的皇后娜菲爾（申敏兒飾），甘願化身飛鳥，時常飛往東大帝國與她傳信，默默陪伴左右。

《再婚皇后》改編自同名超人氣網漫，由《聽見你的聲音》導演趙秀沅與《壞媽媽》導演深娜瑌共同執導，全劇共10集。（IG@disneypluskr）

李鍾碩飾演的西王國第一繼承人海因里，擁有化身飛鳥的奇幻能力。（IG@jongsuk0206）

海因里早就暗中傾慕東大帝國的皇后娜菲爾（申敏兒飾）。（IG@disneypluskr）

李鍾碩在浴池化鳥為人的片段發布後，他以一頭微捲中長髮造型亮相，寬肩窄腰的挺拔身段展現極佳狀態，被網民大讚「回到了20歲」。當中海因里向皇后行親吻禮，以及與娜菲爾在宮廷深情對望的鏡頭，更被影迷瘋狂截圖轉載，成為開播以來話題度最高的名場面。有網民留言感嘆：「從前不懂李鍾碩的實力，此劇中居然對他著迷了。」

李鍾碩在浴池化鳥為人的片段發布後，他以一頭微捲中長髮造型亮相，寬肩窄腰的挺拔身段展現極佳狀態。（《再婚皇后》劇照）

李鍾碩在浴池化鳥為人的片段發布後，他以一頭微捲中長髮造型亮相，寬肩窄腰的挺拔身段展現極佳狀態。（《再婚皇后》劇照）

海因里向娜菲爾行親吻禮，以及與娜菲爾在宮廷深情對望的鏡頭，更被影迷瘋狂截圖轉載。（IG@disneypluskr）

海因里與娜菲爾在宮廷深情對望的鏡頭，更被影迷瘋狂截圖轉載。（IG@disneypluskr）

宿命感復刻千禧經典 打破復仇劇疲勞

劇中「王子變鳥會見皇后」的高概念設定配合宮廷愛恨，重現千禧年代經典韓劇的強烈情緒張力，加上強調的「命運般相遇」與眼神互動，與近年充斥市場的暗黑復仇劇集形成強烈對比，令觀眾直呼「韓劇終於回到原來的樣子」。劇集開播前，官方預告片在發布短短48小時內全球累計觀看次數便突破1,300萬次，足見其強大號召力。

「王子變鳥會見皇后」的高概念設定配合宮廷愛恨，重現千禧年代經典韓劇的強烈情緒張力。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》強調的「命運般相遇」與眼神互動，令觀眾直呼「韓劇終於回到原來的樣子」。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》強調的「命運般相遇」與眼神互動，與近年充斥市場的暗黑復仇劇集形成強烈對比，令觀眾直呼「韓劇終於回到原來的樣子」。（IG@disneypluskr）

浪漫男神強勢回歸 掀集體回憶

李鍾碩現年37歲，憑藉紮實的作品累積，獲譽為「早期韓劇半壁江山」。他24歲時主演《聽見你的聲音》、《匹諾曹》及26歲的《W-兩個世界》多部大熱劇，先後塑造朴修夏、崔達布等深入民心的角色。今次回歸不僅個人狀態備受讚賞，更象徵浪漫愛情題材對復仇風潮的成功回歸，為亞洲觀眾喚醒了珍貴的集體追劇回憶。

李鍾碩現年37歲，憑藉紮實的作品累積，獲譽為「早期韓劇半壁江山」。（IG@jongsuk0206）

李鍾碩24歲時主演《聽見你的聲音》、《匹諾曹》及26歲的《W-兩個世界》多部大熱劇。（網上圖片）

李鍾碩先後塑造朴修夏、崔達布等深入民心的角色。（網上圖片）