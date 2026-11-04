Doctor X挑戰2大禁忌　拍光州事件與醫生罷工　人形防彈衣虐心

【Netflix】由韓國知名女星金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）由南韓SBS電視台製作播映，海外由Netflix同步獨家上架。這部改編自日本經典醫療長壽劇《派遣女醫X》的全新力作，打破以往日劇原作偏向「職場打怪」的爽快風格，注入沉重且尖銳的在地政治與社會議題。劇集先於第6、7集勇揭南韓歷史最痛的「5·18光州民主化運動」（光州事件）傷痕，緊接著在第8集直面近年南韓社會最撕裂的醫療界罷工危機。一連挑戰兩大政治與社會禁忌，引來無數網民震撼驚歎：「韓劇還是這麼敢拍！」



由韓國知名女星金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）由南韓SBS電視台製作播映，海外由Netflix同步獨家上架。（IG@sbsdrama.official）

掀光州事件傷疤

《Doctor X》在第6、7集的情節中，將鏡頭對準了1980年的光州事件。吳尚範（河成光飾）設定為當年光州抗爭中頭部中槍的倖存者，一塊冰冷的彈片硬生生留在他顱內長達46年，令他大半生飽受癲癇、劇烈偏頭痛的無盡折磨，更背負著哥哥為保護他而死的創傷。

吳尚範（河成光飾）設定為當年光州抗爭中頭部中槍的倖存者，一塊冰冷的彈片硬生生留在他顱內長達46年。（《Doctor X》劇照）

吳尚範大半生飽受癲癇、劇烈偏頭痛的無盡折磨，更背負著哥哥為保護他而死的創傷。（《Doctor X》劇照）

吳尚範長年深陷自責，昏睡時嘴裡總痛苦哭喊：「太重了、太重了！」隨著劇情推進，背後真相叫無數觀眾為之心碎，原來當年軍隊在屋內進行無差別掃射時，身邊所有的人為了保護年幼的他，義無反顧地層層撲壓在他身上充當「人形防彈衣」，最終全數罹難，唯獨他在最底層僥倖生還，這份沉重的「倖存者內疚」伴隨了他一生。

身邊所有的人為了保護年幼的吳尚範，義無反顧地層層撲壓在他身上充當「人形防彈衣」。（《Doctor X》劇照）

所有人為了保護吳尚範，義無反顧地層層撲壓在他身上充當「人形防彈衣」。（《Doctor X》劇照）

最終全數罹難，唯獨吳尚範在最底層僥倖生還，這份沉重的「倖存者內疚」伴隨了他一生。（《Doctor X》劇照）

最後由桂秀晶（又譯：桂水晶）頂住高層壓力為其操刀開顱，在極限手術中取出的碎片，經DNA比對後發現是其哥哥當年被子彈打碎的顱骨殘片。劇中更毫無避忌地出現象徵光州抗爭的「518」號巴士、國立5·18民主墓園全景，用極致的醫學隱喻，無情控訴強權對人民肉體與靈魂的永恆摧殘。

最後由桂秀晶（又譯：桂水晶）頂住高層壓力為吳尚範操刀開顱。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶（又譯：桂水晶）頂住高層壓力為吳尚範操刀開顱，在極限手術中取出碎片。（《Doctor X》劇照）

經DNA比對後發現是吳尚範哥哥當年被子彈打碎的顱骨殘片。（《Doctor X》劇照）

劇中更毫無避忌地出現象徵光州抗爭的「518」號巴士。（《Doctor X》劇照）

劇中更毫無避忌地出現象徵光州抗爭的「518」號巴士、國立5·18民主墓園全景。（《Doctor X》劇照）

直擊南韓醫生罷工潮 病人淪為犧牲品

第8集迅速將鏡頭拉回當下，直擊南韓近來動盪的醫生集體罷工潮。隨著大韓醫師協會警告發動全國總罷工，大批住院醫生捲入利益與體制的角力，高喊「42小時後全員離崗」。劇中將醫生畢業宣讀《希波克拉底誓詞》莊嚴宣誓畫面，與希波克拉底雕像的離崗倒數時鐘進行並置，將治病救人的崇高承諾與拋棄病患的殘酷現實形成極具穿透力的諷刺。

大韓醫師協會警告發動全國總罷工，大批住院醫生捲入利益與體制的角力。（《Doctor X》劇照）

醫生畢業宣讀《希波克拉底誓詞》莊嚴宣誓畫面。（《Doctor X》劇照）

將治病救人的崇高承諾與拋棄病患的殘酷現實形成極具穿透力的諷刺。（《Doctor X》劇照）

罷工陰影下，醫院兒科中心人手驟減。10歲癌症病童柳佳乙，已經接受過8次化療卻未見好轉，原定手術更被迫無限期延後。更教人心酸的是，柳佳乙的父母當年遭遇車禍時，亦遇上醫院罷工，因救治延誤離世。裴教授不願見她成為「兩場罷工的犧牲品」，惟自忖醫術難以勝任此手術。最後桂秀晶引用合約中「可進行任何想做的手術」條款，宣布在毫無副手支援下獨力操刀。

10歲癌症病童柳佳乙，已經接受過8次化療卻未見好轉，原定手術更被迫無限期延後。（《Doctor X》劇照）

柳佳乙的父母當年遭遇車禍時，亦遇上醫院罷工，因救治延誤離世。（《Doctor X》劇照）

桂秀晶引用合約中「可進行任何想做的手術」條款，宣布在毫無副手支援下獨力操刀。（《Doctor X》劇照）