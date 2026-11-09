今天是太陽雨｜董思成敲扶手為楊超越開燈！克制溫柔名場面引熱議

【Netflix】由內地人氣女星楊超越與前男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，自11月6日於芒果TV及Netflix等平台播出後掀起全網追劇熱潮。劇中一段陳硯周（董思成飾）在昏暗的梯間以手機輕敲金屬扶手，默默為鄭雨（楊超越飾）點亮聲音感應燈（聲控燈）的片段在社交平台瘋傳。原本極致細膩克制的暗戀氛圍，卻因陳硯周一句「我剛沒注意看手機，發生什麼事了」被網民搞笑聽岔成「富公哦」，浪漫心動與魔性諧音形成的強烈反差，形成極具話題性的反差效果。



內地人氣女星楊超越與前男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演青春校園劇《今天是太陽雨》。（微博＠今天是太陽雨官微）

樓梯敲扶手感應亮燈

劇情發生在大學實驗大樓昏暗的梯間，由於該處聲控燈年久失修，時好時壞，在鄭雨（楊超越飾）走來前，陳硯周（董思成飾）已先在梯間守候，他數著鄭雨的到達時間，沒有拍手或大聲呼喊，而是以手機輕敲金屬扶手，靠沉悶的敲擊聲逐層觸發感應，讓燈光順著梯級逐層亮起，剛好照亮鄭雨腳下的前路。面對鄭雨的疑惑，他僅淡淡解釋：「這邊聲控燈時好時壞，敲扶手會管用一些。」

在鄭雨（楊超越飾）走來前，陳硯周（董思成飾）已先在梯間守候，陳硯周數著鄭雨的到達時間。（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）

陳硯周以手機輕敲金屬扶手，靠沉悶的敲擊聲逐層觸發感應，讓燈光順著梯級逐層亮起。（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）

靠沉悶的敲擊聲逐層觸發感應，讓燈光順著梯級逐層亮起，剛好照亮鄭雨腳下的前路。（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）

面對鄭雨的疑惑，陳硯周僅淡淡解釋：「這邊聲控燈時好時壞，敲扶手會管用一些。」（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）

這段情節獲大量觀眾瘋傳轉載，認為陳硯周行事雖然「克制」，他默默記掛對方走夜路的安全，選擇以安靜細心的方式替人驅散黑暗，而非張揚邀功。

這段情節獲大量觀眾轉載。（微博＠今天是太陽雨官微）

陳硯周默默記掛鄭雨走夜路的安全，選擇以安靜細心的方式替人驅散黑暗，而非張揚邀功。（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）

兩個各自淋雨的靈魂 互相治癒成就彼此

《今天是太陽雨》講述兩名背負沉重家庭背景的年輕人相知相惜的故事。鄭雨是生物系三年級學生，因母親罹患重病而獨力挑起家庭重擔，依靠多份兼職與大學獎學金苦苦支撐生活。

《今天是太陽雨》講述兩名背負沉重家庭背景的年輕人相知相惜的故事。（微博＠今天是太陽雨官微）

鄭雨是生物系三年級學生，依靠多份兼職與大學獎學金苦苦支撐生活。（微博＠今天是太陽雨官微）

陳硯周則是因兄長離世陷入自我封閉與痛苦、休學一年後重返校園的生物系高材生。兩人起初是爭奪獎學金的競爭對手，其後在多次課程分組與日常碰撞中，逐步看見對方堅硬外殼下的心靈創傷，漸漸成為彼此的心靈依靠。

陳硯周則是因兄長離世陷入自我封閉與痛苦、休學一年後重返校園的生物系高材生。。（微博＠今天是太陽雨官微）

這場梯間點燈的重頭戲，恰好見證兩人關係破冰升溫。陳硯周雖然從未將愛意宣之於口，卻默默記住鄭雨必經的那條黑暗路段，提前替她照亮前路。劇名「太陽雨」象徵一邊降雨一邊放晴，兩個曾經各自淋雨的孤獨靈魂，正逐步成為照亮對方的溫暖微光。

這場梯間點燈的重頭戲，恰好見證鄭雨與陳硯周關係破冰升溫。（微博＠今天是太陽雨官微）

陳硯周雖然從未將愛意宣之於口，卻默默記住鄭雨必經的那條黑暗路段，提前替鄭雨照亮前路。（微博＠今天是太陽雨官微）

劇名「太陽雨」象徵一邊降雨一邊放晴，兩個曾經各自淋雨的孤獨靈魂，正逐步成為照亮對方的溫暖微光。（微博＠今天是太陽雨官微）

克制氛圍撞上爆笑諧音 二創推高熱度

這段梯間戲碼之所以能迅速竄紅，因為劇集摒棄直白的告白模式，僅憑一個細膩的肢體動作傳遞洶湧愛意，獲網民形容為「不動聲色的偏愛最令人心動」。

《今天是太陽雨》摒棄直白的告白模式，僅憑一個細膩的肢體動作傳遞洶湧愛意，獲網民形容為「不動聲色的偏愛最令人心動」。（微博＠今天是太陽雨官微）

劇集片段中陳硯周一句「我剛沒注意看手機，發生什麼事了」的日常台詞，卻因說話時的口音與語速反差，被網民將結尾空耳聽岔成極具喜感的「富公哦」（普通話「發生什麼事了」的搞笑聽錯諧音）。這句本身毫無實義的空耳諧音，將原本純情唯美的偶像劇氛圍瞬間演變成搞笑名場面，隨即引發大量網民進行二次創作，助推劇集討論度持續攀升。

劇集片段中陳硯周一句「我剛沒注意看手機，發生什麼事了」的日常台詞，卻因說話時的口音與語速反差，被網民將結尾空耳聽岔成極具喜感的「富公哦」（普通話「發生什麼事了」的搞笑聽錯諧音）。（微博＠給我熱一扎奶茶影片截圖）