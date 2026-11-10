內地劇宣傳走火入魔？《折月亮》林一盧昱曉粉絲見面會變婚禮現場

近期多部內地劇集的宣傳手法惹起爭議，部分劇組將實體宣傳活動辦成猶如「擺酒結婚」的場合。男女主角在台上互披白紗、單膝下跪送鑽戒，甚至上演公主抱，令不少觀眾批評演員猶如「公費拍拖」。同期熱播的兩套內地偶像劇《折月亮》與《今天是太陽雨》，正因為這種模糊角色與演員真實界線的宣傳手法，引來網民大規模非議。



同期熱播的兩套內地偶像劇《折月亮》與《今天是太陽雨》，正是以此類極具爭議的手法作為官方宣傳主軸。（微博@折月亮官微）

《今天是太陽雨》將宣傳活動包裝成婚禮現場與真人騷，過度模糊戲劇角色與演員本人的真實界線。（微博@今天是太陽雨官微）

《折月亮》劇迷見面會辦成「小型婚禮」

由林一、盧昱曉領銜主演的偶像劇《折月亮》，於11月5日舉行實體粉絲見面會。活動現場盧昱曉親手為身高187cm的林一戴上純白頭紗，林一隨即俯身依偎在她肩頭。盧昱曉更當場喊出劇集名場面台詞「傅識則，做我老婆」，林一接著單膝下跪獻上道具鑽戒，兩人其後手持巨型「囍」字合照，林一更將盧昱曉抱起旋轉。一連串刻意營造的親密環節被網民調侃過度造作，有網民直言：「這和婚禮現場有甚麼分別？」

這和婚禮現場有甚麼分別？ 網民留言

盧昱曉親手為身高187cm的林一戴上純白頭紗，林一隨即俯身依偎在她肩頭。（微博@星姐微博影片截圖）

劇迷見面會現場，林一與盧昱曉手持巨型「囍」字合照。（微博@折月亮官微）

林一與盧昱曉手持巨型「囍」字合照，林一更將盧昱曉抱起旋轉。（網上圖片）

《今天是太陽雨》衍生綜藝疑拍成「戀愛真人騷」

楊超越與董思成主演的青春劇《今天是太陽雨》同樣備受輿論關注。在為劇集量身打造的衍生綜藝節目《一起淋場太陽雨》中，董思成一句「我得陪我老……」差點直接喚楊超越做老婆，其後急忙改口稱「老大」，楊超越當場掩面別開臉，被網民笑稱「把團綜拍成戀愛真人騷」。

楊超越與董思成主演的青春劇《今天是太陽雨》同樣備受輿論非議。（微博@今天是太陽雨官微）

在《一起淋場太陽雨》中，董思成一句「我得陪我老……」差點直接喚楊超越做老婆，其後急忙改口稱「老大」。（《一起淋場太陽雨》影片截圖）

在宣傳直播中兩人更上演公主抱旋轉，楊超越身披白紗由董思成抱起在漫天泡泡中原地旋轉，被網民形容「像一場小型婚禮」。此外，兩人在綜藝節目的廚房互動中互封「廚娘」、「廚夫」，舉動亦被評甚有「老夫老妻」的默契。然而，這些過於刻意的互動並未獲得好評，有觀眾坦言：「想追的是劇中甜蜜情節，並不是任由炒作。」

在宣傳直播中楊超越與董思成更上演公主抱旋轉，被網民形容「像一場小型婚禮」。（微博@oTwTlio）

在宣傳直播中楊超越身披白紗由董思成抱起在漫天泡泡中原地旋轉，被網民形容「像一場小型婚禮」。（微博@oTwTlio）

董思成與楊超越在團綜廚房互封「廚娘」、「廚夫」的舉動亦被評甚有「老夫老妻」的溫馨默契。（微博@今天是太陽雨官微）

放閃蓋過作品 觀眾怕「貨不對辦」

大批觀眾不滿的核心，在於劇組宣傳本末倒置。現時劇集宣傳已演變成「微博群訪、抖音互動、平台直播」的固定模式，演員在鏡頭前被要求大跳網絡熱門流行舞，卻鮮少深入探討劇情核心與角色的內心世界。

大批觀眾不滿的核心在於劇組宣傳本末倒置。（微博@折月亮官微）

現時劇集宣傳已演變成「微博群訪、抖音互動、平台直播」的公式化流水作業，演員鮮少深入探討劇情核心與角色的內心世界。（微博@今天是太陽雨官微）

正片劇本與製作質素尚未見真章，宣傳資源卻全數押注在炒作真人情侶檔之上，甚至引發不同粉絲為「誰更甜」互相謾罵，嚴重模糊了角色與演員之間的界線。若劇作本身缺乏真材實料，過度放閃終究留不住觀眾，只會持續透支演員的觀眾緣與劇集的長遠口碑。

正片劇本與製作質素尚未見真章，宣傳資源卻全數押注在炒作真人情侶檔之上。（微博@今天是太陽雨官微）