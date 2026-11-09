折月亮｜盧昱曉演活社恐女　曾被批駝背配音出戲　終憑實力洗底

由內地演員盧昱曉、林一領銜主演的都市愛情劇《折月亮》，於11月5日在愛奇藝（iQIYI）與電視台江蘇衛視同步首播。該劇改編自竹已「南蕪三部曲」終章，講述患有社交恐懼症及左耳輕度聽障的在讀理工科研究生雲厘（盧昱曉飾），與高中時期心儀對象傅識則（林一飾）重逢並相互救贖的故事。



盧昱曉早前曾因電視劇《軋戲》口碑翻車，其體態與配音問題慘遭網民狠批。然而《折月亮》開播後並未重蹈覆轍，她憑藉細膩的自然寫實細節演活了自卑社恐的少女。這部作品不僅是她洗刷業務質疑、成功修復大眾好感度的關鍵之作，亦展現出她脫離特定導演美學濾鏡後、撐起以女性為核心劇集的真實能力。



由內地演員盧昱曉、林一領銜主演的都市愛情劇《折月亮》，於11月5日在愛奇藝（iQIYI）與電視台江蘇衛視同步首播。（微博@折月亮官微）

盧昱曉早前曾因電視劇《軋戲》口碑翻車，其體態與配音問題慘遭網民狠批。（微博@盧昱曉）

盧昱曉昔日作品被指含胸駝背、配音出戲

盧昱曉此前憑藉古裝劇《雲之羽》飾演女配角「上官淺」迅速走紅，憑藉出色的鏡頭美感累積不少支持者。

盧昱曉此前憑藉古裝劇《雲之羽》飾演女配角「上官淺」迅速走紅。（微博@盧昱曉）

盧昱曉此前憑藉古裝劇《雲之羽》飾演女配角「上官淺」迅速走紅。（微博@盧昱曉）

然而，她隨後主演的《軋戲》播出後卻遭遇滑鐵盧，鏡頭前被觀眾指含胸駝背、體態管理失控，加上台詞功底欠佳、配音嚴重違和出戲等問題亦被無限放大，最終導致整部《軋戲》口碑全面崩盤。該劇播出後的鋪天蓋地差評，讓盧昱曉一度陷入被群嘲的低谷。

盧昱曉在鏡頭前被指含胸駝背、體態管理失控。（微博@來一點養樂多吧）

盧昱曉在鏡頭前被指含胸駝背、體態管理失控。（微博@來一點養樂多吧）

《軋戲》播出後的鋪天蓋地差評，讓盧昱曉一度陷入被群嘲的低谷。（微博@來一點養樂多吧）

細節拿捏社恐心理：抓衣角縮脖自然流露 自律矯正扭轉質疑

此次在《折月亮》中，盧昱曉以實際行動展現了聽取批評後的反思與改正。在經歷電視劇因體態欠佳與配音違和引發爭議後，盧昱曉主動針對外界反饋狠下苦功，自律矯正體態問題並專注提升台詞表現。相比昔日《雲之羽》中步步為營的刺客「上官淺」，新劇中的「雲厘」褪去強烈戲劇衝突，純粹是個平凡自卑且患有社交恐懼症的普通在讀研究生。

在經歷電視劇因儀態欠佳與配音違和引發爭議後，盧昱曉主動針對外界反饋狠下苦功，自律矯正體態問題並專注提升台詞表現。（微博@折月亮官微）

相比昔日《雲之羽》中步步為營的刺客「上官淺」，新劇中的「雲厘」褪去強烈戲劇衝突。（《雲之羽》劇照）

盧昱曉在修正自身缺陷的同時，將克制後的肢體動作精準融入角色塑造。正片中雲厘面對人群時下意識的縮頸、雙手緊緊抓住衣角以及躲閃不敢直視對方的眼神，完全服務於人物自卑膽怯的心理狀態，讓原本對她抱有偏見的觀眾與原著書粉紛紛改觀，認可其不僅虛心改進，更將暗戀中的卑微與酸澀演繹得相當真實細膩。

正片中雲厘面對人群時下意識的縮頸、雙手緊緊抓住衣角以及躲閃不敢直視對方的眼神，完全服務於人物自卑膽怯的心理狀態。（《折月亮》預告片截圖）

正片中雲厘面對人群時下意識的縮頸、雙手緊緊抓住衣角以及躲閃不敢直視對方的眼神，完全服務於人物自卑膽怯的心理狀態。（《折月亮》預告片截圖）

《折月亮》開播數據平穩

儘管同檔期面對由楊超越、董思成主演的青春愛情劇《今天是太陽雨》貼身交鋒，且開局播放數據攀升偏慢，但《折月亮》在播出後整體口碑未見翻車。這部劇雖然尚未達到現象級熱爆作品的高度，卻成為盧昱曉撕掉「軋戲、體態差、配音違和」負面標籤的關鍵翻身仗。

《折月亮》雖然尚未達到現象級熱爆作品的高度，卻成為盧昱曉撕掉「軋戲、體態差、配音違和」負面標籤的關鍵翻身仗。（微博@折月亮官微）

《折月亮》雖然尚未達到現象級熱爆作品的高度，卻成為盧昱曉撕掉「軋戲、體態差、配音違和」負面標籤的關鍵翻身仗。（微博@折月亮官微）

從昔日依賴特定導演極致光影美學的高光配角，跨越到常規現代都市工業體系中獨挑大樑，盧昱曉用平實沉穩的表演平息了輿論風暴，守住了這張女主角入場券。

盧昱曉從昔日依賴特定導演極致光影美學的高光配角，跨越到常規現代都市工業體系中獨挑大樑。（微博@折月亮官微）

盧昱曉用平實沉穩的表演平息了輿論風暴，守住了這張女主角入場券。（微博@盧昱曉）