今天是太陽雨｜22集加碼變24集！導演爆私心為楊超越董思成添日常

【Netflix】由內地人氣女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，自11月6日起在芒果TV及Netflix等平台播出後掀起追劇熱潮。該劇導演貓的樹日前在社交平台發文透露，劇集原定規劃為22集，最終卻加碼拍成24集，全因創作團隊「實在太不想結束鄭雨和陳硯周的故事」，特意增拍兩集甜蜜相處的日常生活。今次自發增加篇幅既非置入性廣告要求，亦非刻意拖延節奏，劇組在緊絀預算下堅持純原創劇本拍攝，誠意之作獲大批網民一致讚好。



【Netflix】由內地人氣女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，於芒果TV及Netflix等平台播出。（微博＠今天是太陽雨官微）

導演親解加集真相 創作團隊不捨完結

導演貓的樹於11月9日透過社交平台微博發表長文，透露《今天是太陽雨》劇本原定設定為22集，原本的故事進程止於主角「出國之前」，主線故事亦告一段落。然而拍攝期間團隊產生強烈的不捨情緒，才萌生補拍想法，直言「好不容易在一起了，就想多看看他們甜甜的日常」。貓的樹特別強調，今次增加集數純屬創作團隊主動發起，並非資方商業要求，更非刻意拖長集數以延緩劇情推進。

導演貓的樹透露《今天是太陽雨》劇本原定設定為22集，原本的故事進程止於主角「出國之前」。（微博＠今天是太陽雨官微）

導演貓的樹直言「好不容易在一起了，就想多看看他們甜甜的日常」。（微博＠今天是太陽雨官微）

貓的樹特別強調，今次增加集數純屬創作團隊主動發起，並非資方商業要求，更非刻意拖長集數以延緩劇情推進。（微博＠今天是太陽雨官微）

新增篇幅聚焦戀愛日常

額外增加的兩集篇幅，主要用於延展鄭雨與陳硯周確立戀愛關係後的真實相處細節。貓的樹形容，這與過往部分劇集依靠配角加戲、回憶片段充斥畫面來拖延節奏的模式截然不同。在創作脈絡上，導演與團隊對劇中人物的眷戀，直接化為對角色人生歷程的自然鋪展，讓這段青春戀曲在完成主線後，依然能以細膩溫潤的筆觸陪伴觀眾。

額外增加的兩集篇幅，主要用於延展鄭雨與陳硯周確立戀愛關係後的真實相處細節。（微博＠今天是太陽雨官微）

額外增加的兩集篇幅，與過往部分劇集依靠配角加戲、回憶片段充斥畫面來拖延節奏的模式截然不同。（微博＠今天是太陽雨官微）

導演與團隊對劇中人物的眷戀，直接化為對角色人生歷程的自然鋪展，讓這段青春戀曲在完成主線後，依然能以細膩溫潤的筆觸陪伴觀眾。（微博＠今天是太陽雨官微）

低預算原創劇本逆市突圍

導演貓的樹在長文中亦坦承劇組一路走來的艱辛。團隊能遠赴海外實景拍攝，全靠在內地拍攝期間節衣縮食節省經費，海外拍攝小組甚至僅有9名工作人員，每人需承擔極為繁重的工作量，一眾演員亦毫無架子，全程乘搭廉航與旅遊巴，以快餐漢堡果腹，且與工作人員同住普通酒店。

導演貓的樹在長文中亦坦承劇組一路走來的艱辛。（微博＠貓的樹Cattree）

海外拍攝小組甚至僅有9名工作人員，每人需承擔極為繁重的工作量。（微博＠貓的樹Cattree）

一眾演員亦毫無架子，全程乘搭廉航與旅遊巴，並以快餐漢堡果腹。（微博＠貓的樹Cattree）

與此同時，劇集在缺乏原著小說基礎下堅持採用純原創劇本，由新人編劇施也執筆，貓的樹直言在現今市場環境下「實屬極不容易的抉擇」，更凸顯作品逆市突圍的珍貴。

《今天是太陽雨》在缺乏原著小說基礎下堅持採用純原創劇本，由新人編劇施也執筆。（微博＠今天是太陽雨官微）