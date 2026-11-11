韓劇《好搭檔2》11.20首播！張娜拉自立門戶　迎戰網紅律師朴海鎮

備受矚目的韓國SBS話題律政劇即將強勢回歸！由徐敏靜執導、離婚專業律師崔唯娜親自操刀劇本的《好搭檔2》（굿파트너2），定檔於2026年11月20日晚上9時50分迎來首播。新一季不僅延續了前作爽度爆表的「離婚大戲」風格，陣容上亦迎來大換血，除了靈魂人物張娜拉留任外，新加盟的朴海鎮與金惠奫將為法庭內外注入全新的對立張力，令亞洲劇迷熱烈期待。



由徐敏靜執導、離婚專業律師崔唯娜親自操刀劇本的《好搭檔2》（굿파트너2），已正式定檔於2026年11月20日晚上9時50分迎來首播。（IG@sbsdrama.official）

新一季《好搭檔2》不僅延續了前作爽度爆表的「離婚大戲」風格，陣容上亦迎來大換血。（IG@sbsdrama.official）

自立門戶掀職場風暴 張娜拉與朴海鎮的同樓角力

第二季的劇情有突破性發展，車恩京（張娜拉飾）正式離開了原本的大型律師事務所，選擇自立門戶，但甫創業即遇上最大阻礙：其死敵兼大學同學朴泰秀（朴海鎮飾），竟將律師事務所開設在同一棟大樓內，形成「樓上樓下」的直接競爭格局。

《好搭檔2》的劇情有突破性發展，車恩京（張娜拉飾）正式離開了原本的大型律師事務所，選擇自立門戶。（IG@sbsdrama.official）

車恩京甫創業即遇上最大阻礙：其死敵兼大學同學朴泰秀（朴海鎮飾），竟將律師事務所開設在同一棟大樓內，形成「樓上樓下」的直接競爭格局。（IG@sbsdrama.official）

朴泰秀不僅是擁有20萬訂閱者的「YouTuber網紅律師」，他更將律師視為「極致的服務業」，一切以滿足客戶為核心；這與車恩京將自己視為「委託人人生道路引路人」的崇高理念背道而馳，雙方在處理離婚案件時的價值觀碰撞，成為新一季最大的戲劇張力。

朴泰秀不僅是擁有20萬訂閱者的「YouTuber網紅律師」，他更將律師視為「極致的服務業」，一切以滿足客戶為核心。（IG@sbsdrama.official）

車恩京將自己視為「委託人人生道路引路人」，其崇高理念與死對頭朴泰秀背道而馳。（IG@nara0318）

金惠奫化身熱血律師 表志勳回歸做和事佬

除了男女主角的對立，新加入的演員同樣亮眼。憑《背著善宰跑》人氣急升的金惠奫，飾演擁有五年資歷的助理律師姜惠星。她對離婚案件充滿熱誠，臨場反應極佳，憑藉鍥而不捨的毅力在業界嶄露頭角，這名潛力無限的後輩亦成為車恩京與朴泰秀「人才爭奪戰」的關鍵目標。

憑《背著善宰跑》人氣急升的金惠奫，飾演擁有五年資歷的助理律師姜惠星。（IG@sbsdrama.official）

姜惠星對離婚案件充滿熱誠，臨場反應極佳，憑藉鍥而不捨的毅力在業界嶄露頭角，這名潛力無限的後輩亦成為車恩京與朴泰秀「人才爭奪戰」的關鍵目標。（IG@sbsdrama.official）

此外，表志勳（P.O）亦確認回歸飾演全恩浩一角，他跟隨車恩京加入全新的事務所，繼續以「快速離婚、快速下班」為人生目標。在性格直率的車恩京與其他角色之間，擔當著重要的溝通橋樑，為緊繃的法庭對決發揮緩和作用。

表志勳（P.O）亦確認回歸飾演全恩浩一角。（IG@sbsdrama.official）

全恩浩跟隨車恩京加入全新的事務所，繼續以「快速離婚、快速下班」為人生目標。（IG@nara0318）

網民反應熱烈：期待演技大交鋒

全新陣容一經公佈，立刻在韓國及亞洲劇迷的社交平台上引發熱議，不少網民對於張娜拉與朴海鎮這對「外貌與實力兼備」的對手戲充滿期待，紛紛留言：「光看劇照就能感受到兩人的火藥味」、「張娜拉的演技加上朴海鎮的氣場，根本是視帝視后級大鬥法！」。有媒體分析，第一季曾創下極佳的收視口碑，第二季在全新衝突設定下，有望打破前作紀錄。

張娜拉的演技加上朴海鎮的氣場，根本是視帝視后級大鬥法！ 網民留言

《好搭檔2》全新陣容一經公佈，立刻在韓國及亞洲劇迷的社交平台上引發熱議。（IG@nara0318）