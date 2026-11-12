惠英紅賀梁家輝奪金雞成三金影帝：你拿到我最想要的金雞獎

《第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮》日前在福建廈門圓滿落幕，影帝梁家輝憑電影《捕風追影》首度獲提名即一擊即中勇奪最佳男主角，繼梁朝偉後成為香港第二位解鎖「三金大滿貫」的神級演員！多年好友惠英紅在社交媒體發文祝賀，直言在後台激動不已，更透露遺憾未能親眼見證老友上台領獎。



梁家輝憑電影《捕風追影》金雞封帝。(直播截圖)

惠英紅。（微博@惠英紅kara）

惠英紅發文真情道賀好友

金雞獎頒獎典禮結束後，惠英紅在社交媒體以「老友」親暱稱呼梁家輝，激動發文寫道：「恭喜我的老友家輝！我真的非常非常替你高興！這麼多年的好友，親眼見證你拿到我最想要的金雞獎，我真的在後台激動不已！」她透露，遺憾梁家輝拿獎時自己已被叫到後台備場，但正如她在台下握着對方的手所說：「你一定得嘅！掂啊！」字裏行間滿是對摯友登頂的驕傲。

惠英紅與梁家輝是多年好友。（微博@惠英紅kara）

惠英紅發文賀梁家輝金雞封帝。（微博@惠英紅kara）

兩度擦身金雞留遺憾

惠英紅本身亦是影壇殿堂級人馬，曾憑《長輩》、《心魔》及《幸運是我》三度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，並憑《殭屍》及《翠絲》兩度奪得「最佳女配角」。她亦曾以《血觀音》獲頒第54屆金馬獎「最佳女主角」。2009年，她憑《心魔》中佔有慾極強的母親角色，先奪金馬獎最佳女配角，其後再憑該片橫掃香港電影評論學會大獎、亞洲電影大獎、香港電影金像獎、華語電影傳媒大獎、長春電影節等多個獎項，共奪八項大獎，實力毋庸置疑。

惠英紅本身是影壇殿堂級人馬。（微博@惠英紅kara）

唯獨在金雞獎上，她曾先後憑《我愛你！》及《水餃皇后》兩度獲提名最佳女主角，卻均與獎項擦身而過；如今看著曾攜手主演《我愛你！》的老拍檔一舉封帝，這句「拿到我最想要的金雞獎」既是不加掩飾的由衷讚美，亦帶著頂級演員惺惺相惜的真性情自嘲，極具感染力。

曾攜手梁家輝主演電影《我愛你！》。（微博@電影我愛你官微）

惠英紅在金雞獎上曾兩度《我愛你！》、《水餃皇后》獲提名卻擦身而過。（微博@電影我愛你官微）

梁家輝首提即中金雞影帝

作為當晚的風雲人物，從影40多年的梁家輝上台接過獎座時，激動得駐足良久未能言語，沉澱十數秒後才感性吐出致謝辭：「謝謝金雞獎給我這份肯定，我從影40多年，這是我第一次獲得金雞獎提名，而且把獎項拿到手裡，感覺很奇妙，很夢幻。不單肯定我在戲裡頭演出，也提醒了我，接下來我要好好的演。」他更向多年來支持自己的觀眾致謝，最後霸氣幽默宣告：「拿了獎不代表可以收工，咱們開工喇！」字句鏗鏘，盡顯老戲骨對表演的純粹與敬畏。