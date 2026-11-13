【tvN】由任時完、薛仁雅主演的懸疑浪漫愛情劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）改編自網絡小說及網絡漫畫《為什麼不知道我是女人？》。劇集打破韓劇常見的「男強女弱」公式，安排身手不凡的女保鑣姜在熙（薛仁雅飾）貼身守護體弱敏感的財閥繼承人尹伊俊（任時完飾），女主角不但在危機關頭挺身擋災，更反過來照顧脆弱男主角，新鮮的人物反差令不少觀眾耳目一新，在社交平台引發熱烈討論。



由任時完、薛仁雅主演的懸疑浪漫愛情劇《我的有罪之人》改編自網絡小說及網絡漫畫《為什麼不知道我是女人？》。（IG@tvn_drama）

《偽裝戀愛》打破韓劇常見的「男強女弱」公式，安排身手不凡的女保鑣姜在熙（薛仁雅飾）貼身守護體弱敏感的財閥繼承人尹伊俊（又譯尹伊俊，任時完飾）。（IG@tvn_drama）

離奇命案牽線 女警化身男保鑣

故事由一宗離奇命案展開。財閥集團泰剛常務尹伊俊（任時完飾）因女秘書韓恩英身亡而捲入嫌疑，死者身上的抵抗痕與勒痕均指向左撇子，而尹伊俊恰好慣用左手。特種部隊退役出身的女刑警姜在熙（薛仁雅飾）為追查真相，遂以「隨行秘書兼保鑣」的身份貼身潛入其身邊蒐證。

財閥集團泰剛常務尹伊俊（任時完飾）因女秘書韓恩英身亡而捲入嫌疑。（《我的有罪之人》劇照）

死者身上的抵抗痕與勒痕均指向左撇子，而尹伊俊恰好慣用左手。（IG@tvn_drama）

特種部隊退役出身的女刑警姜在熙（薛仁雅飾）為追查真相，遂以「隨行秘書兼保鑣」的身份貼身潛入尹伊俊身邊蒐證。（IG@tvn_drama）

姜在熙（薛仁雅飾）為追查真相，以「隨行秘書兼保鑣」的身份貼身潛入尹伊俊身邊蒐證。（IG@tvn_drama）

非刻意女扮男裝 海報青筋手成熱話

有別於以往女扮男裝劇集刻意營造的反串喜感，《偽裝戀愛》直接呈現姜在熙的真實面貌。劇集開播後官方曾釋出一張兩人緊握雙手的宣傳海報，畫面中一隻襯著藍色西裝袖口、佩戴腕錶的手線條剛勁且浮現青筋，緊緊握住另一隻佩戴粗鏈戒指的手，不少網民第一眼直覺將青筋浮現的強悍手掌認作男主角尹伊俊，殊不知那正是女主角姜在熙的手。

《我的有罪之人》直接呈現姜在熙的真實面貌。（IG@tvn_drama）

有別於以往女扮男裝劇集刻意營造的反串喜感，《偽裝戀愛》直接呈現姜在熙的真實面貌。（IG@tvn_drama）

畫面中一隻襯著藍色西裝袖口、佩戴腕錶的手線條剛勁且浮現青筋，緊緊握住另一隻佩戴粗鏈戒指的手。（IG@tvn_drama）

不少網民第一眼直覺將青筋浮現的強悍手掌認作男主角尹伊俊，殊不知那正是女主角姜在熙的手。（IG@tvn_drama）

事實上，姜在熙本身便是留著俐落短髮的退役特種兵，精通柔道五段、合氣道及跆拳道。短髮與凌厲氣場純屬姜在熙日常的本來面貌，並非為了臥底才刻意剪短髮，只因泰剛集團該隨行秘書兼保鑣職位僅招募男性應徵，她才順水推舟隱瞞性別前往應徵。原著故事《為什麼不知道我是女人？》藉此點出大眾習慣將力量預設為男性專屬，角色本身並未刻意掩飾女性特質，真正受限的是外界的刻板目光。

姜在熙本身便是留著俐落短髮的退役特種兵，精通柔道五段、合氣道及跆拳道。（IG@tvn_drama）

短髮與凌厲氣場純屬姜在熙日常的本來面貌，並非為了臥底才刻意剪短髮。（IG@tvn_drama）

《為什麼不知道我是女人？》藉此點出大眾習慣將力量預設為男性專屬，角色本身並未刻意掩飾女性特質。（IG@tvn_drama）

《為什麼不知道我是女人？》點出大眾習慣將力量預設為男性專屬，角色本身並未刻意掩飾女性特質，真正受限的是外界的刻板目光。（IG@tvn_drama）

身手了得女保鑣 破格上演女救男

劇情在「誰該保護誰」的動作設計上亦徹底逆轉傳統框架。當尹伊俊遭人暗算昏迷，兇手準備再次行兇之際，姜在熙喊出一句「我會保護這個人的！」並果斷擋在身前，頭頂吊燈突然砸落時，她更迅速一腳將尹伊俊踹開避險。每逢危機逼近，總是武力值滿分的姜在熙衝上前擋災，原本應是強勢一方的財閥少爺反而成為被守護的對象。

劇情在「誰該保護誰」的動作設計上亦徹底逆轉傳統框架。（IG@tvn_drama）

當尹伊俊遭人暗算昏迷，兇手準備再次行兇之際，姜在熙喊出一句「我會保護這個人的！」（《我的有罪之人》劇照）

當尹伊俊遭人暗算昏迷，兇手準備再次行兇之際，姜在熙果斷擋在身前。（《偽裝戀愛》劇照）

尹伊俊家中吊燈墜落，他既是被查的人，也是被暗算的對象。（《我的有罪之人》劇照）

總是武力值滿分的姜在熙衝上前擋災，原本應是強勢一方的財閥少爺反而成為被守護的對象。（IG@tvn_drama）

撕下霸道總裁標籤 毒舌背後渴望被愛

至於任時完飾演的尹伊俊，同樣跳出傳統「霸道總裁」的固有形象。他表面毒舌，患有嚴重潔癖且性格古怪，內心卻因自幼承受家族完美主義壓力而極度缺乏關愛，既敏感又缺乏安全感。他向秘書開出「必須無條件喜歡我」的苛刻條件，看似傲慢跋扈，實則反映內心渴望獲認同的脆弱。

任時完飾演的尹伊俊，同樣跳出傳統「霸道總裁」的固有形象。（IG@tvn_drama）

尹伊俊表面毒舌患有嚴重潔癖且性格古怪，內心卻因自幼承受家族完美主義壓力而極度缺乏關愛。（IG@tvn_drama）

尹伊俊內心因自幼承受家族完美主義壓力而極度缺乏關愛，既敏感又缺乏安全感。（IG@tvn_drama）

尹伊俊向秘書開出「必須無條件喜歡我」的苛刻條件。（《偽裝戀愛》劇照）

尹伊俊開出「必須無條件喜歡我」的苛刻條件，看似傲慢跋扈，實則反映內心渴望獲認同的脆弱。（IG@tvn_drama）

女性可以短髮有力，比身邊男性更帥氣卻絲毫不減女性身份，亦讓男性能坦然流露脆弱並獲得溫柔包容。（IG@tvn_drama）

讓男性能坦然流露脆弱並獲得溫柔包容，不必困在「必須強大」的框架裡。（IG@tvn_drama）