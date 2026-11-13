我的有罪之人｜薛仁雅重傷現女兒身！任時完崩潰　改編原作神反轉

由任時完與薛仁雅主演的tvN熱門韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》），近日播出第8集迎來全劇最大反轉。劇中女刑警姜在熙（薛仁雅飾）在車禍後為保護財閥繼承人尹伊俊（任時完飾）與兇徒搏鬥而身受重傷，一直隱瞞的女性身份在這場意外中被揭穿，大膽改編手法令劇迷直呼「神來之筆」。



這一「現女兒身」的鋪排與原著小說及網漫截然不同，原著男主角早在女主角坦白前便看穿真相，只是未主動點破，劇版則將懸念留到生死一刻才揭曉，令觀眾看得屏息以待。



由任時完與薛仁雅主演的tvN熱門韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》），近日播出第8集迎來全劇最大反轉。（IG@tvn_drama）

一場意外逼出真相車禍引爆殺機 身份意外曝光

劇情推進至第8集尾聲，尹伊俊（任時完飾）駕車前往參加母親追悼會途中，赫然發現座駕煞車系統被人動了手腳，此時對面突有一輛汽車迎面猛撞而來。尹伊俊情急下猛扭軚盤轉向副駕駛座一側，甘願以自己所在的駕駛位迎向撞擊作緩衝，隨即陷入昏迷。兇徒下車企圖施毒手，並準備搶走關鍵錄音筆及行車記錄儀。負傷的姜在熙挺身而出與兇徒激烈搏鬥，直至警車鳴笛聲逼近才嚇退歹徒，自己亦因傷重倒地。

尹伊俊（任時完飾）駕車前往參加母親追悼會途中。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊（任時完飾）發現煞車系統被人動了手腳，此時對面突有一輛汽車迎面猛撞而來。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊發現座駕煞車系統被人動了手腳，此時對面突有一輛汽車迎面猛撞而來。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊甘願以自己所在的駕駛位迎向撞擊作緩衝，隨即陷入昏迷。（IG@tvn_drama）

姜在熙（薛仁雅飾）負傷挺身而出與兇徒激烈搏鬥，直至警車鳴笛聲逼近才嚇退歹徒。（《我的有罪之人》劇照）

危機關頭，女扮男裝任隨行秘書的姜在熙（薛仁雅飾）負傷挺身而出。（《我的有罪之人》劇照）

直至警車鳴笛聲逼近才嚇退歹徒，姜在熙卻因傷勢過重而倒地。（《我的有罪之人》劇照）

恢復意識的尹伊俊第一時間衝上前尋找姜在熙，卻在救護員準備將她送院時，親耳聽到對方詢問一句：「你是那位女生的家屬吧？」原本以為自己愛上同性下屬並剛鼓起勇氣告白的他當場錯愕，劇集亦在此定格落幕。有劇迷直言：「追到這一集呼吸都亂了，完全估不到會這樣爆。」

恢復意識的尹伊俊，第一時間衝上前尋找姜在熙。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊親耳聽到急救員詢問一句：「你是那位女生的家屬吧？」（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊以為自己愛上同性下屬、甚至剛鼓起勇氣告白。（《我的有罪之人》劇照）

尹伊俊瞬間如遭雷擊般呆立當場，劇集亦在此定格落幕。（IG@tvn_drama）

原著男主角早看穿 劇版反其道而行

事實上，劇版這場生死一線的「現女兒身」戲碼，與原著小說截然不同。原著中，尹伊俊並非偶然撞破秘密，而是透過主動調查揭開真相，早在兩人第一次一起喝酒時，尹伊俊便在網上搜尋姜在熙的名字，發現對方曾兩度獲頒「見義勇為獎」，從而將過往零散的線索串聯起來，早早推斷出其真實性別與身份。其後兩人發生的種種互動，皆是在尹伊俊心知肚明對方是女生的前提下展開，他只是一直不動聲色佯裝不知，靜待姜在熙親口坦白。

原著中尹伊俊並非偶然撞破秘密，早在兩人第一次一起喝酒時，便推斷出其真實性別與身份。（IG@tvn_drama）

在原著中，兩人發生的種種互動，皆是在尹伊俊心知肚明對方是女生的前提下展開。（IG@tvn_drama）

在原著中，尹伊俊只是一直不動聲色佯裝不知，靜待姜在熙親口坦白。（IG@tvn_drama）

在原著中，尹伊俊心知肚明對方是女生，只是一直佯裝不知，靜待姜在熙親口坦白。（IG@tvn_drama）

對於電視劇將揭秘時間大幅推遲並大刀闊斧改寫，不少看過原著的劇迷紛紛留言大讚改編精彩：「原本以為劇版都會跟足原著，揭曉男主角一早知情，想不到改得如此刺激，看到透不過氣！」

原本以為劇版都會跟足原著，揭曉男主角一早知情，想不到改得如此刺激，看到透不過氣！ 網民留言

秘密揭破反生嫌隙 預告暗藏大危機

然而，身份曝光並未立即迎來大團圓結局。第9集預告揭示，尹伊俊得知真相後，因感到被最信任的人隱瞞與欺騙而大受打擊，決定封閉內心並與姜在熙劃清界線。與此同時，兇案真兇在拘留所內離奇身亡，令調查再度陷入膠著，並且兩人此前接吻的照片更遭惡意流出，財閥家族內鬥與情感危機一觸即發。不少劇迷已急不及待，直言「原著平淡，劇版神來之筆，吊足胃口」。

尹伊俊得知真相後，因感到被最信任的人隱瞞與欺騙而大受打擊，決定封閉內心並與姜在熙劃清界線。（IG@tvn_drama）

尹伊俊得知真相後，決定封閉內心並與姜在熙劃清界線。（IG@tvn_drama）

尹伊俊與姜在熙此前接吻的照片更遭惡意流出，財閥家族內鬥與情感危機一觸即發。（《我的有罪之人》劇照）