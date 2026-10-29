《我的有罪之人》任時完薛仁雅女扮男裝查案 劇情演員陣容介紹

由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）於tvN播出，海外觀眾可於Amazon Prime Video同步收看。改編自網絡小說及網漫《為什麼不知道是女人？》故事講述泰剛集團財閥三世尹以俊（任時完飾）因女秘書陳屍儲物櫃成為頭號殺人疑犯，特種部隊出身的女刑警姜在熙（薛仁雅飾）女扮男裝，應徵男性私人秘書潛入查案，二人在疑雲與試探之間，逐步牽起一場危險又曖昧的貼身羅曼史。



由任時完、薛仁雅主演的全新韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）於tvN播出。（IG@tvn_drama）

《我的有罪之人》劇情大綱

劇情由一宗命案展開，尹以俊（任時完飾）性格敏感、古怪且缺乏溫暖，即將接任家族企業，卻捲入了一宗辦公室命案，其前任私人秘書韓恩煐被發現陳屍於辦公室的儲物櫃中。現場指紋、動線與時機都對尹以俊極為不利，使他成為警方重重包圍下的頭號殺人嫌疑犯。特種部隊出身，身手敏捷強悍的女刑警姜在熙（薛仁雅飾）為了查明真相、掌握關鍵證據，決定隱藏身分，女扮男裝應徵成為尹以俊的貼身私人秘書。

尹以俊（任時完飾）性格敏感、古怪且缺乏溫暖，即將接任家族企業，卻捲入了一宗辦公室命案。（IG@tvn_drama）

姜在熙（薛仁雅飾）為了查明真相、掌握關鍵證據，決定隱藏身分，女扮男裝應徵成為尹以俊的貼身私人秘書。（IG@tvn_drama）

尹以俊起初誤以為姜在熙是男性，兩人展開一段充滿「偽BL」（女扮男裝、男方誤當男性）與高反差的日常。精神過度敏感、連花瓶擺放位置都要計較的財閥少爺，遇上硬朗俐落的鐵血女刑警，在暗潮洶湧的財閥家族鬥爭與兇殺案推理過程中，兩人從互相猜忌、對立，逐漸轉變為攜手合作的心動伴侶。

尹以俊起初誤以為姜在熙是男性，兩人展開一段充滿「偽BL」（男男偽戀）與高反差的日常。（IG@tvn_drama）

精神過度敏感、連花瓶擺放位置都要計較的財閥少爺，遇上颯爽俐落的鐵壁女刑警。（IG@tvn_drama）

任時完薛仁雅雙主演及演員陣容一覽

任時完飾尹以俊

泰剛集團財閥三世，表面性格傲慢挑剔、養尊處優，內裡卻極度敏感孤獨。被指控涉嫌殺害秘書後，他一邊要應對來自家族與各方勢力的猜忌，一邊隱藏著不為人知的巨大秘密。

任時完飾尹以俊，泰剛集團財閥三世，表面性格傲慢挑剔、養尊處優，內裡卻極度敏感孤獨。（IG@tvn_drama）

薛仁雅飾姜在熙

特種部隊出身的刑事偵緝警察（刑警），體能極度強悍且心思縝密，為了查案毅然女扮男裝潛入集團擔任私人秘書，既要暗中搜集罪證，又要時刻隱藏女兒身，隨時面臨身分暴露的危機。

薛仁雅飾姜在熙，特種部隊出身的刑事偵緝警察（刑警），體能極度強悍且心思縝密。（IG@tvn_drama）

金正賢飾金時賢

尹以俊長達16年的摯友，同時擔任集團法務組律師，其真實立場成謎，是兇案與感情線的關鍵變數，成為牽動整宗案情發展與感情線的關鍵人物。

金正賢飾金時賢，尹以俊長達16年的摯友，同時擔任集團法務組律師。（IG@tvn_drama）

妍雨飾李惠貞

泰剛集團會長秘書，上班時是無可挑剔的「秘書典範」，下班後性格卻有著極大反差，與金時賢展開一段成年人式欲擒故縱的戀愛關係。