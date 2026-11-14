《今天是太陽雨》楊超越董思成打破甜寵套路！4大寫實情節惹共鳴

【Netflix】由內地人氣女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin / 윈윈）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，於芒果TV與Netflix率先上架，隨後於湖南衛視金鷹獨播劇場播出。劇集捨棄傳統偶像劇常見的誇張橋段，以貼近現實的邏輯推進劇情，由雙雙落選實驗室名額、初遇索取千元酬金，到醉酒初吻後假裝失憶，憑藉連串接地氣情節，描繪一對在生活困境中互相扶持的年輕人，上架後在社交平台上引發熱烈討論。



由內地人氣女星楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的青春校園劇《今天是太陽雨》，於芒果TV、Netflix及湖南衛視同步熱播。（微博@今天是太陽雨官微）

打破浪漫初遇 追回錢包領千元酬金

劇中鄭雨（楊超越飾）替陳硯周（董思成飾）追回失竊錢包時，並未走傳統劇集無私奉獻的路線，而是待對方貼出懸賞告示後，才交還錢包及領取1,000元報酬。原來鄭雨的母親患重病，家庭背負沉重債務，這筆酬金正好用以填補醫藥費缺口，面對生活窘迫，她沒有多作解釋或刻意煽情，收錢後便轉身離開，用平實舉動交代經濟壓力。

鄭雨（楊超越飾）替陳硯周（董思成飾）追回失竊錢包。（《今天是太陽雨》影片截圖）

鄭雨待陳硯周貼出懸賞告示後，才交還錢包及領取1,000元報酬。（《今天是太陽雨》影片截圖）

鄭雨的母親患重病，家庭背負沉重債務，這筆酬金正好用以填補醫藥費缺口。（《今天是太陽雨》影片截圖）

打破主角特權 學霸雙雙落選

校園競爭情節同樣打破偶像劇的單一公式。鄭雨與陳硯周同為生物系高材生，一同競逐教授實驗室的唯一席位，按一般劇集發展，往往是男主角順利入選或女主角逆襲勝出，最壞也是二人破格雙雙入選，結果兩人雙雙落選，席位最終由一位更具研究資歷的留校研究生學姐奪得。

鄭雨與陳硯周同為生物系高材生，一同競逐教授實驗室的唯一席位。（微博@今天是太陽雨官微）

按一般劇集發展，最壞也是鄭雨與陳硯周破格雙雙入選，結果雙雙落選。（《今天是太陽雨》影片截圖）

鄭雨與陳硯周雙雙落選，席位最終由一位更具研究資歷的留校研究生學姐奪得。（《今天是太陽雨》影片截圖）

兩人由針鋒相對的競爭對手瞬間變成失意同路人，不少網民大讚情節貼近現實，付出努力未必即時換來回報，落選亦不代表不夠優秀，更有網民直言：「被內地偶像劇洗腦久了，以為肯定又是固定模式，結果是自己狹隘了。」

鄭雨與陳硯周由針鋒相對的競爭對手瞬間變成失意同路人。（微博@今天是太陽雨官微）

醉吻後假裝失憶 拒絕刻意派糖公式

感情線方面亦擺脫刻意營造浪漫的公式。鄭雨醉酒後主動吻向陳硯周，酒醒後卻假裝失憶並拒絕為這個吻「負責」，打破甜寵劇常見的發展套路，陳硯周反而主動向她追問關係定位。

鄭雨醉酒後主動吻向陳硯周，酒醒後卻假裝失憶。（《今天是太陽雨》影片截圖）

感情線方面亦擺脫刻意營造浪漫的公式，陳硯周反而主動向鄭雨追問關係定位。（《今天是太陽雨》影片截圖）

酒醒後鄭雨卻假裝失憶並拒絕為這個吻「負責」，打破甜寵劇常見的發展套路。（《今天是太陽雨》影片截圖）

打破甜寵劇常見的發展套路，陳硯周反而主動向鄭雨追問關係定位。（微博@今天是太陽雨官微）

全劇減少刻意煽情的配樂，將曖昧與心動藏於雲端文件的加密聊天、聲控燈亮起及片尾DV彩蛋等生活細節中，吸引大批網民在實時評論「每格畫面都能截圖」，亦有網民評價楊超越「她此刻就是鄭雨」。

《今天是太陽雨》將曖昧與心動藏於雲端文件的加密聊天。（《今天是太陽雨》影片截圖）

《今天是太陽雨》將曖昧與心動藏於聲控燈亮起。（微博@給我熱一扎奶茶影片截圖）

亦有網民評價楊超越「她此刻就是鄭雨」。（微博@今天是太陽雨官微）

堅韌型女主角 不討好也不博同情

此外，女主角鄭雨獨立堅韌的性格同樣備受讚賞。室友因鄭雨生日而贈送鞋子，她因怕無力償還人情而婉拒，平日亦懶得向旁人解釋自己的冷漠，凡事一力承擔。劇中既沒有富家少爺出手拯救的情節，陳硯周亦非完美無瑕的偶像男主角，而是與鄭雨同樣背負家庭創傷，兩人之所以走近，全因「兩個淋過雨的人互相取暖」，在彼此陪伴下共同面對難關。

鄭雨生日當天室友贈送鞋子，鄭雨怕無力償還人情而婉拒。（《今天是太陽雨》影片截圖）

室友因鄭雨生日而贈送鞋子，鄭雨因怕無力償還人情而婉拒。（《今天是太陽雨》影片截圖）

陳硯周亦非完美無瑕的偶像男主角，而是與鄭雨同樣背負家庭創傷。（微博@今天是太陽雨官微）