50歲林心如收9歲愛女全英文卡片超暖心　丈夫霍建華卻不見蹤影

台灣女星林心如與霍建華於2016年結婚，婚後育有一女「小海豚」，家庭生活幸福美滿。5月10日適逢母親節，林心如在社交平台發文曬出多張與女兒親手製作的禮物合照，開心迎接當媽後的第9個母親節。雖然照片中未見老公霍建華的身影，但母女間的溫馨互動與種種貼心細節，依然讓大批網民直呼實在太幸福。



台灣女星林心如在母親節收到了女兒「小海豚」的禮物。（Facebook@Ruby林心如）

林心如收愛女手寫卡片 全英文告白盡顯母女情深

50歲的林心如在社交平台發文，開心曬出9歲女兒「小海豚」親手製作的絨毛花朵、娃娃以及全英文手寫卡片。小海豚在卡片中以稚嫩可愛的字跡向媽媽深情告白，大讚林心如是全世界最甜美、最棒的媽媽，感謝她為人生帶來歡樂與笑聲，更甜蜜寫下自己能在生命中有媽媽的陪伴感到真的很幸福。

林心如開心曬出9歲女兒「小海豚」親手製作的絨毛花朵、娃娃以及全英文手寫卡片。（Facebook@Ruby林心如）

這份充滿童真與愛意的心意，讓林心如在自拍照中展露出無比幸福的燦爛笑容。她透露自己將女兒每年親手製作的禮物與卡片都一一珍藏，更滿臉驕傲地稱讚女兒心思十分細膩，就連每天早上看見她點眼藥水時，都會貼心主動遞上紙巾，生活中的微小舉動讓她大感窩心。

林心如女兒親手做出玩偶及花朵，並手寫全英文卡片表達對母親的愛。（Facebook@Ruby林心如）

深刻體會母親偉大 呼籲粉絲愛要及時

迎來當媽媽後的第9個母親節，同時也是林心如媽媽的第50個母親節，這讓林心如對此充滿了深刻的感觸。她感性地直言，自從為人母後才真正深深體會到母親的偉大之處，這份偉大並非僅在於為了家庭和孩子犧牲了多少，而是一輩子懸在心頭上的掛念、牽絆、擔憂與不捨。

這是林心如當媽媽後的第9個母親節。（Facebook@Ruby林心如）

藉著這個特別的日子，林心如不僅祝願全天下的媽媽母親節快樂，更特別鼓勵粉絲們愛要及時，千萬不要吝於表達自己的情感，記得一定要大聲地向媽媽說一句「我愛你」，將這份感恩的心情傳遞給身邊最親愛的人。

林心如感性吐露為人母的深刻體會，更呼籲大家要愛的及時，不要吝嗇表現。（Facebook@Ruby林心如）

老公缺席母親節大餐 全家三代同堂慶祝

在林心如分享的一系列溫馨自拍照中，卻完全沒有老公霍建華的身影。其實早在日前出席公開活動時，林心如就曾透露過今年的母親節行程，她表示自己一直以來都負責張羅節日訂位，這次也提早預訂好了餐廳，準備帶著自己的媽媽、婆婆以及女兒一起享用大餐，更笑稱自己不好意思在長輩面前親自下廚。

林心如最近參加公開活動時解釋霍建華因工作原因缺席母親節聚餐。（Facebook@Ruby林心如）

至於霍建華是否同行，她當時便解釋老公最近有工作在身，行程尚未完全確定，所以餐廳先訂好，時間允許就會加入聚餐。她也坦言霍建華平時在母親節並不會特別送禮物給她，反而是女兒每年都會親手製作禮物和卡片。