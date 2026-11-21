Netflix韓國年代劇《夢響年代》定於12月11日全球上線，將分3批公開。劇集由《我們的藍調時光》金牌編劇盧熙京執筆、《咖啡王子一號店》導演李允貞執導，由宋慧喬與孔劉首度搭檔領銜主演，聯同金雪炫、車勝元及李荷妮等實力派陣容，重現1960至1980年代韓國演藝圈的野性與熱血。官方於11月17日首度釋出角色劇照及主創訪談，揭示角色塑造的幕後細節。



Netflix年代劇《夢響年代》定於12月11日全球上線，將分3批公開。（IG@netflixkr）

《夢響年代》由《我們的藍調時光》金牌編劇盧熙京執筆、《咖啡王子一號店》導演李允貞執導。（IG@netflixkr）

編劇破格要求 挖掘孔劉溫柔背後的銳利稜角

《夢響年代》以1960至80年代的韓國演藝圈為背景，講述1群一無所有的人，在野蠻與暴力橫行的時代裡，押上一切追逐成功夢想。劇中，宋慧喬飾演歷盡艱辛仍堅強成長的敏子，孔劉飾演陪伴在側的東九。編劇盧熙京曾表示東九雖然「一無所有，卻不向不公低頭」，並會不惜一切守護敏子與兩人共同的夢想。

《夢響年代》以1960至80年代的韓國演藝圈為背景，講述1群一無所有的人，在野蠻與暴力橫行的時代裡，押上一切追逐成功夢想。（IG@netflixkr）

《夢響年代》中，宋慧喬飾演歷盡艱辛仍堅強成長的敏子，孔劉飾演陪伴在側的東九。（IG@netflixkr）

《夢響年代》編劇盧熙京曾表示東九雖然「一無所有，卻不向不公低頭」，並會不惜一切守護敏子與兩人共同的夢想。（《夢響年代》預告片截圖）

為立體呈現這個角色在時代夾縫中求存的韌性，盧熙京在選角與排戲時對孔劉提出了特別要求。她在訪談中坦言，孔劉天生是個非常溫柔的人，因此她特意要求對方演出角色「較為尖銳的一面」，而孔劉也全程緊記這項指示，精準拿捏出角色帶刺卻重情義的層次。演員日常溫文形象與角色冷硬稜角之間的反差，成為劇集開播前最受矚目的演技看點。

為立體呈現這個角色在時代夾縫中求存的韌性，《夢響年代》編劇盧熙京在選角與排戲時對孔劉提出了特別要求。（《夢響年代》預告片截圖）

孔劉天生是個非常溫柔的人。（IG@netflixkr）

夜總會制服劇照曝光 刻畫底層起步的20年羈絆

在官方同步公開的劇照中，宋慧喬與孔劉穿上夜總會服務生制服，預示2人由基層工作起步，逐步成為新人經理人的軌跡。另1張劇照則見年幼的敏子、東九與敏熙走在山路上，3人雖然在貧困中長大，卻在艱苦環境裡彼此依靠。盧熙京形容3人是「故事的根源，一切由此開始」。全劇橫跨約20年，由童年寫到成年，呈現時代與人際關係的變化。

宋慧喬與孔劉穿上夜總會服務生制服，預示2人由基層工作起步，逐步成為新人經理人的軌跡。（IG@netflixkr）

年幼的敏子、東九與敏熙走在山路上，3人雖然在貧困中長大，卻在艱苦環境裡彼此依靠。（IG@netflixkr）

導演剖析選角巧思 黃金配角群共譜時代群像

談及選角契機，導演李允貞指出，宋慧喬本身成熟大器的氣質，與歷經滄桑後的敏子高度契合；宋慧喬本人則形容這個角色「膽量冠絕全國，同時保留純真，能毫不猶豫地追夢」，展現出既剛烈又赤誠的生命力。

宋慧喬本身成熟大器的氣質，與歷經滄桑後的敏子高度契合。（IG@netflixkr）

宋慧喬本人則形容這個角色「膽量冠絕全國，同時保留純真，能毫不猶豫地追夢」，展現出既剛烈又赤誠的生命力。（《夢響年代》預告片截圖）

除了雙主角的化學反應，配角群同樣為劇集增添厚實張力。金雪炫飾演敏熙，該角色遺傳了歌手母親梁子（又譯：洋子，李荷妮飾）的表演天分，並與敏子發展出愛恨交織的關係。導演李允貞讚賞金雪炫能演出角色令人心疼的一面，而非令人討厭的一面。而車勝元飾演才華出眾的音樂家石吉與（又譯：石吉汝），盧熙京讚其充分展現角色的能量與動感。

金雪炫飾演敏熙，該角色遺傳了歌手母親梁子（又譯：洋子，李荷妮飾）的表演天分，與敏子發展出愛恨交織的關係。（IG@netflixkr）