由成毅、林更新、姜珮瑤、吳幸鍵領銜主演的古裝歷史懸疑劇《兩京十五日》，改編自馬伯庸同名小說，將於11月20日登陸央視CCTV-8黃金時段，每晚7時30分2集連播，愛奇藝同步獨播，全劇共26集。劇情講述明朝太子朱瞻基（成毅飾）在南京遭遇寶船爆炸及父皇病危，必須沿京杭大運河在15日內奔襲2,200餘里趕回北京繼位。這場被網民形容為「古裝版《狂野時速》（Fast&Furious）」的水路生死競速開播前已備受矚目，以下整理劇集5大看點。



由成毅、林更新、姜珮瑤、吳幸鍵領銜主演的古裝歷史懸疑劇《兩京十五日》，將於11月20日登陸央視CCTV-8黃金時段。（微博＠兩京十五日官微）

看點一：成毅演活儲君 4人小隊各懷心思

《兩京十五日》以明朝洪熙元年（1425年）為背景，講述明仁宗長子朱瞻基（成毅飾）奉命居守南京期間，意外遭遇寶船爆炸，同時接獲父皇突發重病危在旦夕的急報。為免朝局動盪、江山易主，他必須在短短15日內沿京杭大運河逆流北上，奔襲2,200餘里趕回北京繼位。

明仁宗長子朱瞻基（成毅飾）奉命居守南京期間，意外遭遇寶船爆炸。（《兩京十五日》預告片截圖）

明仁宗長子朱瞻基（成毅飾）奉命居守南京期間，接獲父皇突發重病危在旦夕的急報。（《兩京十五日》預告片截圖）

為免朝局動盪、江山易主，朱瞻基必須在15日內沿京杭大運河逆流北上，奔襲2,200餘里趕回北京繼位。（《兩京十五日》預告片截圖）

成毅飾演的並非一個始終英明果決的「完美帝王」，而是一名從權力中心跌入真實人間、一路親歷民間疾苦並完成蛻變的年輕儲君。沿途面對暗殺追兵與重重阻截，他身邊3名同伴亦各懷盤算，捕快吳定緣（林更新飾）表面散漫，實則背負家族舊仇，女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）冷靜過人，暗藏替密友報仇的執念，于謙（吳幸鍵飾）初入仕途、一身孤直，始終把百姓放在心上。4人動機各異，卻因緣際會登上同一條船，在互助周旋間揭開牽動兩京政局的驚天陰謀，預告中吳定緣更戲稱太子為「大蘿蔔」，將君臣關係轉化為市井式互鬥，令緊張的逃亡之路增添反差笑點。

成毅飾演的並非一個始終英明果決的「完美帝王」，而是一名從權力中心跌入真實人間、一路親歷民間疾苦並完成蛻變的年輕儲君。（《兩京十五日》預告片截圖）

沿途面對暗殺追兵與重重阻截，朱瞻基身邊3名同伴亦各懷盤算。（微博＠兩京十五日官微）

捕快吳定緣（林更新飾）表面散漫，實則背負家族舊仇。（微博＠兩京十五日官微）

女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）冷靜過人，暗藏替密友報仇的執念。（微博＠兩京十五日官微）

于謙（吳幸鍵飾）初入仕途、一身孤直，始終把百姓放在心上。（微博＠兩京十五日官微）

看點二：《明史》留白變15日生死競速

據《明史》記載，洪熙元年「夏四月，以南京地屢震，命往居守。五月庚辰，仁宗不豫，璽書召還。六月辛丑，還至良鄉，受遺詔，入宮發喪」，寥寥數十字只交代結局，沿途發生何事隻字未提。馬伯庸小說正是抓住這段歷史空白，將糧食轉運、漕船航行、碼頭縴夫等市井生態，巧妙編織進 15 天倒數計時的水上生死局，引人入勝。

《明史》寥寥數十字只交代結局，沿途發生何事隻字未提。（微博＠兩京十五日官微）

《明史》只交代歷史結局，沿途發生何事卻隻字未提。（微博＠兩京十五日官微）

馬伯庸的同名小說正是抓住這段歷史留白，擴寫成一場懸疑與歷史感兼備的生死競速。（微博＠兩京十五日官微）

馬伯庸將這段歷史留白，擴寫成一場懸疑與歷史感兼備的生死競速。（微博＠兩京十五日官微）

看點三：名導張黎坐鎮 打造厚重歷史質感

曾執導《大明王朝1566》、《人間正道是滄桑》的傳奇導演張黎親自坐鎮，聯手安巍共同執導。劇組將歷史鏡頭從朝堂大殿移師至波濤洶湧的運河之上，憑藉極高製作水準，劇集更順利入選國家廣播電視總局重點扶持項目及精品創作推薦片單。

厚重的歷史劇質感一向是導演張黎的招牌。（微博＠兩京十五日官微）

今次張黎與安巍聯合執導，把鏡頭從朝堂大殿移師至波濤洶湧的運河水上。（《兩京十五日》預告片截圖）

看點四：無錫實景拍攝 電影級畫面

《兩京十五日》劇組為還原明代水路風貌，特意在無錫實景搭建運河碼頭、河灘、水牢與漕船場景，並按歷史考據復刻明代漕船，配合實景爆破與高難度吊威也動作戲，呈現運河沿線的多元空間，服裝、化妝及場景陳設亦講究細節。預告片曝光後，觀眾形容「每一格畫面都猶如電影質感，完全是極致的享受」。

《兩京十五日》劇組特意在無錫實景搭建運河碼頭、河灘、水牢與漕船場景，並按歷史考據復刻明代漕船。（《兩京十五日》預告片截圖）

《兩京十五日》劇組配合實景爆破與高難度吊威也動作戲。（《兩京十五日》預告片截圖）

《兩京十五日》呈現服裝、化妝及場景陳設等講究細節。（微博＠兩京十五日官微）

看點五：全網播放平台攻略

《兩京十五日》全劇共26集，11月20日起在CCTV-8黃金時段播出，每晚7時30分2集連播，愛奇藝同步獨播。