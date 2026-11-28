串流平台Disney+將於2027年1月6日獨家推出原創奇幻懸疑漫改韓劇《魅惑》（현혹／Portraits of Delusion），並於11月24日率先公開女主角造型海報。韓國「國民初戀」秀智一改過往清純形象，以冰藍色瞳孔、嘴角染血及露出尖牙的吸血鬼造型示人；並與男星金宣虎繼2020年劇集《Start-Up：我的新創時代》後相隔約6年再度合作，上演一段1930年代的懸疑禁忌戀曲。



串流平台Disney+將於2027年1月6日獨家推出原創奇幻懸疑漫改韓劇《魅惑》，並於11月24日率先公開女主角造型海報。（《魅惑》預告片截圖）

1月6日首播4集 1935年京城揭開人鬼謎局

《魅惑》全劇共9集，將於2027年1月6日在Disney+首播（首周上架4集，其後兩周分別於1月13日及20日更新3集及2集）。劇集改編自韓國平台NAVER同名人氣網絡漫畫，原著評分高達9.97分，截至2026年6月全球累計點擊率突破7,700萬次。

《魅惑》全劇共9集，將於2027年1月6日在Disney+首播（首周上架4集，其後兩周分別於1月13日及20日更新3集及2集）。（《魅惑》預告片截圖）

《魅惑》改編自韓國平台NAVER同名人氣網絡漫畫，原著評分高達9.97分，截至2026年6月全球累計點擊率突破7,700萬次。（《魅惑》預告片截圖）

故事背景設定於1935年的京城（現首爾），講述落魄畫家尹以浩（金宣虎飾）因遭當局追捕而藏身於與世隔絕的「南門賓館」，期間受託為逾半世紀未曾公開露面的神秘女子宋貞華（秀智飾）繪製肖像畫。隨着作畫日子的推進，尹以浩逐步揭開宋貞華背後的吸血鬼身世與賓館連串離奇死亡事件，並在不自覺間深深為她着迷。

《魅惑》講述落魄畫家尹以浩（金宣虎飾）因遭當局追捕而藏身於與世隔絕的「南門賓館」，期間受託為逾半世紀未曾公開露面的神秘女子宋貞華（秀智飾）繪製肖像畫。（IG@disneypluskr）

隨着作畫日子的推進，尹以浩逐步揭開宋貞華背後的吸血鬼身世與賓館連串離奇死亡事件，並在不自覺間深深為她着迷。（IG@disneypluskr）

秀智破格演吸血鬼 與金宣虎再續前緣

隨開播消息發布的「宋貞華海報」以「絕對不要被迷惑」為標語。海報中秀智肌膚蒼白，冰藍色雙眸冷冽，嘴角掛着血痕並露出尖牙，肩背上的紅梅花紋樣更被韓媒指為象徵其真實身份的關鍵線索。在同步公開的動態海報中，飄落的花瓣輕觸她肩頭後隨即綻放成紅梅，營造出詭異華麗的氛圍，不少網民大讚其造型高度還原原著中的吸血鬼氣質。

海報中秀智肌膚蒼白，冰藍色雙眸冷冽，嘴角掛着血痕並露出尖牙，肩背上的紅梅花紋樣更被韓媒指為象徵其真實身份的關鍵線索。（IG@disneypluskr）

演員陣容方面，秀智與金宣虎早於2020年韓劇《Start-Up：我的新創時代》合作，當時兩人的對手戲深受觀眾歡迎。今次二人相隔逾6年再度攜手，從現代職場劇轉戰朝鮮日治時期（1930年代）懸疑題材，成為劇集最大焦點。此外，劇組亦邀得資深演員許峻豪及新生代男星崔顯旭參演，並遠赴越南取景拍攝。

演員陣容方面，秀智與金宣虎早於2020年韓劇《Start-Up：我的新創時代》合作，當時兩人的對手戲深受觀眾歡迎。（網上圖片）