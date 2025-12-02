「國民初戀」秀智素顏練芭蕾粉嫩清純　31歲凍齡狀態引網民驚嘆

韓國女星秀智因那十年如一日、甚至更顯精緻的臉蛋，享有「國民初戀」封號。最近迷上芭蕾舞的秀智，前段時間在社媒上傳了一組素顏芭蕾練習照，淡粉色芭蕾服搭配清透的肌膚，網民驚呼「路過的螞蟻都驚歎」。



迷上芭蕾舞的秀智，前段時間在社媒上傳了一組素顏芭蕾練習照，淡粉色芭蕾服搭配清透的肌膚，網民驚呼「路過的螞蟻都驚歎」。（IG@skuukzky）

秀智素顏練芭蕾

31歲的「國民初戀」秀智近日以一組素顏芭蕾練習照引爆社媒，鏡頭下舒展的肩頸線條與清透肌膚瞬間成為焦點，這場的視覺盛宴顛覆了大眾對30+女星的刻板印象。據悉秀智的芭蕾訓練始於10月，其在社媒發布過控腿、擦地等專業動作視頻圖片。秀智淡粉色芭蕾服搭配無濾鏡鏡頭，凸顯清透肌膚與流暢骨相，網友調侃話「路過的螞蟻都驚歎」、「淡粉色系頂級適配」。

+ 3

日前，秀智參演的Netflix新劇集《許願吧，精靈》已於10月3日上線，秀智飾演的反社會人格女主憑藉優美的穿搭與獨特的顏值氣質獲得廣泛好評，但劇中的部分台詞亦產生了爭議。

日前，秀智參演的Netflix新劇集《許願吧，精靈》已於10月3日上線，秀智飾演的反社會人格女主憑藉優美的穿搭與獨特的顏值氣質獲得廣泛好評。（《許願吧，精靈》海報）

秀智「國民初戀」稱號由來

秀智獲得這個稱號的關鍵契機是2012年的韓國電影《初戀築跡101》（Architecture 101），當時秀智還是女子團體miss A的成員，她在電影中飾演大學時期的女主角「楊瑞英」並以素顏出鏡。

秀智憑2012年的韓國電影《初戀築跡101》（Architecture 101）獲得「國民初戀」這個稱號。（《初戀築跡101》劇照）

秀智在片中展現了清純、自然且毫無修飾的樣貌，完美喚醒了韓國大眾對於「初戀」的記憶與悸動。該片在韓國創下票房佳績，秀智也憑藉此角一舉拿下百想藝術大賞電影部門新人獎，被媒體和民眾封為「國民初戀」。