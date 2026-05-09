百想｜秀智、允兒同場尷尬撞衫　眾女星紅毯頻出事：險走光、摔倒

韓國影劇圈盛事百想藝術大賞8日晚登場，紅毯狀況不少，除了洪真慶差點走光、申鉉彬鞋跟斷掉摔倒，現在又有網友發現主持人秀智跟入圍電視部門影后的潤娥（又稱：允兒）居然正好穿了同款但不同色的禮服，也造成韓網討論。



紅毯事故頻傳出包 女神意外撞衫熱議

對於秀智、潤娥紅毯撞衫的尷尬場面，

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韓國網友表示：

「怎麼會挑到同一件禮服啊？」

「贊助禮服的單位一定知道這個狀況啊，怎麼會發生這種事情？」

「其實光是顏色不一樣就看起來差很多了，沒人說我也不會發現」

「贊助商有事嗎？」

「演員其實很討厭撞衫，因為會比較引發爭議」



還有網友利用AI把潤娥、秀智合成在一起，紛紛認為「兩個都很美，兩個都是女神」，但也有網友提出不同意見，

「我覺得她們好像互換顏色會比較適合」

「潤娥的妝很美，但秀智的肌膚顏色好像怪怪的」



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